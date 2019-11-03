بوعياش تقود الوفد المغربي إلى "مؤتمر القاهرة"

هسبريس من الرباط

من المرتقب أن يشارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ممثلا بوفد تترأسه أمنة بوعياش، رئيسة المجلس، في أشغال المؤتمر الثاني عشر لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الإفريقية، الذي سينعقد يومي 5 و6 نونبر 2019 بالقاهرة.

وسيتم تنظيم هذا المؤتمر، المنظم بشراكة بين شبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الإفريقية والمجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، حول موضوع "الاتفاق العالمي من أجل الهجرة: الرؤية المشتركة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الإفريقية، الفرص وتحديات التنفيذ".

وسيتوج هذا اللقاء باعتماد إعلان نهائي، اقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان "مسودته الأولية"، بصفته رئيسًا لفريق العمل المعني بالهجرة؛ يتضمن توصيات بشأن الأدوار المختلفة التي يمكن للمؤسسات الوطنية أن تلعبها لتعزيز وحماية حقوق المهاجرين، بشكل عام، والمساهمة في تنفيذ الاتفاق، بشكل خاص.

كما ستعتمد مجموعة العمل المعنية بالهجرة التابعة لشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية، التي تم إنشاؤها في دجنبر 2018، برئاسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، خطة عملها في هذا الاجتماع.

وسيشارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان أيضًا في اجتماع اللجنة التوجيهية والجمعية العامة لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الإفريقية، المنعقدين على التوالي يومي 3 و4 نونبر 2019.

يذكر أن المؤتمر سيشهد مشاركة 44 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان الأعضاء في شبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الإفريقية، بالإضافة إلى ممثلي الدول ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية وشركاء التنمية.