24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1807:4513:1616:1118:3719:53
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. تصريحات سعداني والسلطة في الجزائر (5.00)

  2. تصفية حسابات إجرامية توقف 10 أشخاص بالعيون (5.00)

  3. تغييرات "التجربة الكيبيكية" تثير مخاوف آلاف الطلبة الأجانب بكندا (5.00)

  4. ماذا تحقق بسيدي إفني بعد مرور 10 سنوات على "السبت الأسود"؟ (5.00)

  5. استطلاع: اليمين المتطرف ثالثا في انتخابات إسبانيا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | بوعياش تقود الوفد المغربي إلى "مؤتمر القاهرة"

بوعياش تقود الوفد المغربي إلى "مؤتمر القاهرة"

بوعياش تقود الوفد المغربي إلى "مؤتمر القاهرة"
هسبريس من الرباط
الأحد 03 نونبر 2019 - 14:01

من المرتقب أن يشارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ممثلا بوفد تترأسه أمنة بوعياش، رئيسة المجلس، في أشغال المؤتمر الثاني عشر لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الإفريقية، الذي سينعقد يومي 5 و6 نونبر 2019 بالقاهرة.

وسيتم تنظيم هذا المؤتمر، المنظم بشراكة بين شبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الإفريقية والمجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، حول موضوع "الاتفاق العالمي من أجل الهجرة: الرؤية المشتركة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الإفريقية، الفرص وتحديات التنفيذ".

وسيتوج هذا اللقاء باعتماد إعلان نهائي، اقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان "مسودته الأولية"، بصفته رئيسًا لفريق العمل المعني بالهجرة؛ يتضمن توصيات بشأن الأدوار المختلفة التي يمكن للمؤسسات الوطنية أن تلعبها لتعزيز وحماية حقوق المهاجرين، بشكل عام، والمساهمة في تنفيذ الاتفاق، بشكل خاص.

كما ستعتمد مجموعة العمل المعنية بالهجرة التابعة لشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية، التي تم إنشاؤها في دجنبر 2018، برئاسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، خطة عملها في هذا الاجتماع.

وسيشارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان أيضًا في اجتماع اللجنة التوجيهية والجمعية العامة لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الإفريقية، المنعقدين على التوالي يومي 3 و4 نونبر 2019.

يذكر أن المؤتمر سيشهد مشاركة 44 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان الأعضاء في شبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الإفريقية، بالإضافة إلى ممثلي الدول ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية وشركاء التنمية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.