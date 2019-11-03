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الرئيسية | مجتمع | الحكومة تُحذر صيدلياتٍ بالمملكة وتُعد قوانين جديدة لمهن الطب

الحكومة تُحذر صيدلياتٍ بالمملكة وتُعد قوانين جديدة لمهن الطب

الحكومة تُحذر صيدلياتٍ بالمملكة وتُعد قوانين جديدة لمهن الطب
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الأحد 03 نونبر 2019 - 19:00

كشفت معطيات رسمية توجيه الأمانة العامة للحكومة إنذارات إلى عدة صيدليات بالمملكة لم تحترم القوانين، بلغ عددها 22 مؤسسة صيدلية، "لم تتقيد بالمعايير التقنية الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة لأنشطتها".

وشرعت الأمانة العامة للحكومة، بتنسيق مع مصالح وزارة الصحة، في إعداد مشروع قانون جديد يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، بعدما أصبح القانون المنظم الحالي "متجاوزا ولم يعد، في ظل التطورات الطبية والتكنولوجية التي عرفها القطاع، يستجيب لتطلعات المهنيين بشكل عام".

ويهدف مشروع القانون المرتقب عرضه على أنظار المجلس الحكومي إلى "معالجة الاختلالات وسد الثغرات التي تشوب الإطار القانوني الحالي للهيئة، لاسيما في ما يتعلق بتنظيمها وتسييرها".

كما تعكف الأمانة العامة للحكومة على إعادة تأهيل مهنة طب الأسنان، التي يعود القانون المؤطر لعملها إلى الظهير الشريف المتعلق بمزاولة مهن الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والعقاقيريين والقوابل الصادر سنة 1960، والذي كانت تخضع له باقي مهن علوم الصحة.

التغييرات المرتقب أن تطال مهن الصحة تهم أيضا مهنة الطب النفسي. وقالت الأمانة العامة للحكومة إنه "بحكم طبيعة التكوين وخصوصية هذه المهنة فإنها غير منظمة إلى حدود اليوم، ما يفرض إعداد إطار قانوني خاص لمزاولتها".

وشرعت السلطات الحكومية المعنية كذلك في إعداد النصوص التطبيقية اللازمة لتنفيذ مقتضيات القوانين المتعلقة بمزاولة مهنة الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، وبمزاولة مهنة القبالة، وكذا مهن التمريض.

وأكد محمد الحجوي، الأمين العام للحكومة، بمناسبة تقديم الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن "الأمانة العامة للحكومة تعمل، في إطار اليقظة القانونية، وبالإضافة إلى دورها التقليدي في مجال الترخيص لمزاولة بعض المهن، على تتبع تطبيق النصوص القانونية ذات الصلة بهذا المجال ورصد كل الاختلالات والمعيقات التي تشوب الترسانة القانونية المتعلقة بمزاولة تلك المهن وتنظيمها؛ وذلك عبر وضع تصور موحد ومنسجم لشروط وأشكال مزاولتها، وكذا لإطارها التنظيمي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - اسماعيل ح الأحد 03 نونبر 2019 - 19:14
الحل الوحيد كما في الدول الراقية و المتقدمة صحيا هو إحداث صيدليات مركزية تابعة للمستشفيات، يمكن للمواطن أن يقتني الدواء منها.
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6
2 - مستخدم الأحد 03 نونبر 2019 - 19:33
السلام عليكم نحن مستخدمي القطاع الصيدلي بمدينة أولاد تايمة إقليم تارودانت فرضت علينا نقابة صيادلة إقليم تارودانت توقيت مستمر من تاريخ 2013 إلى الآن بحيت أن الصيدليات تبقى مفتوحة 13 ساعة يوميا 7 ايام / 7 من الساعة التاسعة صباحا إلى 10 مساءا ونشتغل في ايام الاعياد الدينية والوطنية بدون تعويض نطلب من مندوب الحكومة الموقر أن يعطي أوامره للجهات المختصة لتطبيق القرار العاملي رقم 1 / 2012 وتطبيق مدونة الشغل لايعقل أن يتجاوز فتح الصيدليات 8 ساعات في اليوم متل المدن المجاورة لنا مدينة تارودانت واكادير وحبدا أن يكون توقيت موحد من طنجة إلى الكويرة متل الإدارات العمومية.
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3
3 - مغربي الأحد 03 نونبر 2019 - 19:41
السلام
الحل هو اخطار الصيدليات بالابتعاد عن تقديم ادوية بدون وصفات طبية و النظر في هامش الربح كيف يعقل 30% هامش ربح يعني ادا الصيدلي باع دواء سعره 100درهم يربح 30درهم تقريبا صراحة بزاف و الله و كدلك يجب ان يكون تنافس قانوني بين الصيدليات في الاتمنة يعني ادا ارادت صيدلية تنزيل بعض اتمنة الادوية لها الحق في دلك .
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5
4 - دكاكين الأدوية الأحد 03 نونبر 2019 - 20:06
أول شيء ينبغي التفكير فيه هو إغلاق العدد الهائل من الدكاكين لالتي تبيع الأدوية وإعادة النظر في الرخص التي تم منحها لبائعي الأدوية والمتطفلين على مهنة الصيدلة والحاملين للشهادات المشكوك في صحتها من روسيا واكرانيا وما جاورهما
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-1
5 - Said الأحد 03 نونبر 2019 - 20:08
لماذا لاتوجد صيدلية بلدية مركزية خاصة بالامراض المزمنة وباثمنة مناسبة .الا تحسون بالمرضى الذين يعانون الامرين خصوصا اصحاب الدخل الضعيف ام لا يهمكم الامر وتاركين الصيادلة ومستوردي الادوية يتفننون في تعذيب المرضى.
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