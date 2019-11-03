مديرية الأمن تحتفي بأرامل وأيتام رجال الشرطة

هسبريس من الرباط

نظّمت المديرية العامة للأمن الوطني، ممثلة في مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، مساء الجمعة بمقر الجمعية الخيرية الإسلامية بالقنيطرة، عملا اجتماعيا لفائدة أرامل وأيتام رجال الأمن وكذا نزلاء الجمعية الإسلامية الخيرية بالمدينة ذاتها، "تدعيما لانفتاح المؤسسة الأمنية على محيطها المجتمعي، وكذا تنويعا للمبادرات الاجتماعية ذات الأبعاد الإنسانية التي تنهض بها مؤسسة الأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي الأمن الوطني".

وقد استفاد من هذا العمل الاجتماعي 83 فتاة من النزيلات اللواتي يتراوح أعمارهن ما بين 6 و18 سنة، علاوة على 47 من المسنين، و16 نزيلا في المركز التربوي الاجتماعي بالقنيطرة والذين تتراوح أعمارهم ما بين 4 و6 سنوات.

وقد عرف هذا النشاط الاجتماعي تنظيم وصلات فنية وترفيهية وتحسيسية لفائدة النزلاء من مختلف الفئات العمرية، وتقديم هدايا مختلفة للمستفيدين؛ منها ما هو دراسي وتثقيفي وغيرها، فضلا عن مشاركة أسرة الأمن الوطني لهؤلاء النزلاء لحظات من الفرح والحبور وتقاسم قيم المواطنة والتضامن.

وقد حضر هذا النشاط، الذي نظم بتعليمات من المدير العام للأمن الوطني، كل من مدير مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن ووالي أمن القنيطرة وأطر من المصالح المركزية للأمن الوطني، فضلا عن مشاركة 19 إطارا ومُكوّنا من دار الفتيات، وسبعة من روض الأطفال، و14 من دار المسنين التابعين للجمعية الخيرية الإسلامية بالقنيطرة.

ويأتي تنظيم هذا العمل الاجتماعي في سياق التصور الشامل والمندمج الذي وضعته المديرية العامة للأمن الوطني لأعمالها الاجتماعية، "والذي يروم أساسا النهوض بالأوضاع الاجتماعية والمعيشية لموظفي الأمن، فضلا عن الانفتاح على المؤسسات الاجتماعية الخيرية؛ توطيدا لمبادئ التضامن والتكافل الاجتماعي، وتعزيزا لتفاعل المؤسسة الأمنية مع محيطها المجتمعي".