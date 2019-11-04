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الرئيسية | مجتمع | الزفزافي: عقوبات السجون "جائرة".. والسرفاتي "عارض" من الزنزانة‬

الزفزافي: عقوبات السجون "جائرة".. والسرفاتي "عارض" من الزنزانة‬

الزفزافي: عقوبات السجون "جائرة".. والسرفاتي "عارض" من الزنزانة‬
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الاثنين 04 نونبر 2019 - 16:00

في قرار تأديبي يأتي عقبَ تسجيل صوتي لناصر الزفزافي، قائد الاحتجاجات الميدانية في الحسيمة، وتسْريبه من داخل السّجن المحلي راس الما بفاس، أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بأنّها "ستمنعُ المعتقلين من التّواصل والزيارة العائلية لمدة 45 يوماً، بالإضافة إلى إعادة توزيعهم على مؤسسات سجنية متفرّقة".

وتأتي هذه العقوبات التّأديبية في حقّ الزفزافي ورفاقه في سجن راس لما بعد قرار إعفاء مدير السجن المحلي على خلفية تسجيل صوتي لناصر. كما قرّرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج معاقبة الزفزافي رفقة معتقلي الريف القابعين بالسجن نفسه، متخذة في حقهم إجراءات من قبيل السجن الانفرادي ومنع التواصل مع الأهل.

وفي السّياق، أكّد أحمد الزفزافي، والد "أيقونة حراك الرّيف"، أنّ "قرار المندوبية العامة لإدارة السّجون وإعادة الإدماج منع التواصل والزيارة العائلية جائر ويعكسُ كيفَ تتعامل السّلطات مع عائلات معتقلي حراك الرّيف"، مورداً أنّه كان ينتظر فتح تحقيق حول ما جاء في كلمة ناصر الزفزافي حول كونه تعرَّض للتعذيب داخل السّجن.

وأضاف الزفزافي: "بعض المعتقلين من سجن راس الماء بفاس أكدوا لي أن المعتقلين المرحلين من الدار البيضاء تعرّضوا للتعذيب، وأن ناصر مازال تحت التعذيب إلى حدود الساعة".

واعتبر والد ناصر الزفزافي أنّ "المعتقل السّابق والمناضل الوطني أبراهام السرفاتي كان يصدر بلاغات وبيانات من داخل السّجن، وكان يعارض النظام علانية ولا أحد منعه"، وأضاف لهسبريس أنّ "ناصر قضى سنة وثلاثة أشهر في زنزانة انفرادية في وقت سابق"، مردفا: "لا نعرف إلى أين سيتم ترحيل المعتقلين".

من جانبه، قال الحقوقي إلياس الموساوي إنّه "في وقت كان الجميع ينتظر فتح تحقيق معمق حول التعذيب الذي أكد الزفزافي أنه تعرض له أثناء مرحلة التوقيف، يفاجأ الرأي العام الحقوقي بخروج المندوبية العامة للسجون ببيان تؤكد من خلال توقيع إجراءات تأديبية في حق المعتقلين المتواجدين بسجن راس الما بفاس".

وأضاف الموساوي في تصريح لهسبريس أنّ ""الأوديو" المسرب من السجن جاء في وقت حساس بعدما أقدم بعض المتظاهرين في فرنسا على إحراق العلم الوطني ونسب الفعل إلى حراك الريف من خلال ربطه بالدعوة التي أطلقها ناصر الزفزافي للتظاهر في باريس"، وأردف: "عوض أن تدفع الجهات الماسكة بزمام ملف الحراك نحو التهدئة والانفراج بعد التسجيل الصوتي الذي برأ من خلاله الزفزافي الحراك من تهم الانفصال الموجهة له، وتأكيده على نفس سقف المطالب التي خرج بها منذ اليوم الأول، نرى أنه لازال هناك من له المصلحة في إطالة أمد هذه الأزمة التي يدفع الوطن ثمنها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - كرامة السجناء الاثنين 04 نونبر 2019 - 16:19
هناك اجراءات وقوانين على السجنلء الالتزام بها وهناك ايضا عقوبات تطبق على جميع السجناء دون تمييز بينهم على ان هذه الاجراءات والقوانين تبقى بسيطة وغير فعالة بالمقارنة من التشريعات التي تعمل بها جل الدول في العالم ويكفيكم الدخول الى - كوكل - للوقوف على الصرامة وانتهاك كرامة *السجناء تاع بصح * وفي دول تتبجح باحترامها لحقوق الانسان وتمول الجمعيات التابعة لها والعاملة فوق التراب المغربي وانا متاكد ان الكثير منكم سيصدم . خلينا من ادماج السجناء دوريات كرة القدم سهرات توزيع المنح المالية والتجهيزات والحد من ظاهرة العود .....
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-10
2 - المعلق الاثنين 04 نونبر 2019 - 16:20
المخزن هو اللي عندو الحق داءما و ابدا. كلهم كدابين الشعب، المعتقلين، الإعلام الحر في المخزن هو اللي بيقول الحقيقة. بشااااااااخ على دولة.
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8
3 - ملاحظ الاثنين 04 نونبر 2019 - 16:25
في إحدى زيارتي لأحد السجناء المغاربة ببلد أوروبي تطوعت بمنحه بطاقة هاتف مسبقة الدفع ليهاتف أهله بالدار البيضاء، لكن حارس السجن رفض فحاولت إقناعه بالبعد الإنساني المكالمة الهاتفية.
لكنه كشف أنه المعني بالأمر سجين يقضي عقوبة وتحت مسؤولية السجن وبالتالي يخضع لقواعد السجن.
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29
4 - NeoSimo الاثنين 04 نونبر 2019 - 16:30
هناك طاقة سلبية منتشرة في المغرب خلال السنوات الأخيرة... وهذه الطاقة أصبحت تولد إحتقان غير مرئي ينتشر في نفسية عموم المغاربة... وهذا الوضع غير الصحي سيؤدي إلى ما لا يحمد عقباه...

أنا هنا لا أتكلم عن حراك الريف فقط... بل ما يحصل في عدة ملفات منها ملفات الصحفيين و أغنية الراب التي لمست شيئاً في نفوس المغاربة رغم قبح كلماتها... هناك إنعدام لرؤية واضحة لبناء مغرب قوي يحمي الشعب من المشاكل الإجتماعية والإقتصادية والصحية... مغرب يشعر كل مغربي أنه فرد مهم من التركيبة السكانية تحميه الدولة و تحمي كرامته و تمكنه من الإنتاج... سياسة "قولوا العام زين" سياسة تفتقد إلى عنصر الإستدامة ولو إستمر الوضع على ما هو عليه سينفجر الشعب وعندها سنفقد كل ما تم بناءه في الخمسين السنة الأخيرة...
أتمنى من الدولة أن تتوقف للحظة عن الإدارة اليومية لتأجيل الإنفجار والتفكير بعمق في وضع المغرب الحالي وكيف يمكن إعادة بناء المغرب لكي يكون وطناً لجميع المغاربة وليس فقط لحفنة من النافدين في الدولة...
فهل سيكون للدولة الشجاعة الكافية للإعتراف بالأخطاء ووضع خطة لإعادة البناء؟
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50
5 - مراكشي ترونكيل الاثنين 04 نونبر 2019 - 16:31
لعفو .. قربنا نولليو بحال كوريا الشمالية .. اللي نطق او حرك لسانه يدخل للحبس .. إن كان صحيحا ما قاله ناصر بخصوص اغتصابه بالعصا والتبول عليه فنحن المغاربة فعلا لا نستحق المطر .. رحمتك وهدايتك يا رب
من مراكش تحية لريافة
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13
6 - daz الاثنين 04 نونبر 2019 - 16:33
إحتارين قلب وجهو على لقجع…رفض يتلاقا خاليلوزيتش وحجي وتصور مع كومان
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-31
7 - مغربي اصيل الاثنين 04 نونبر 2019 - 16:36
مهما يكن لا أحد يعلوا على القانون. كلنا سواسية. كل سجين مغربي له حقوق وعليه واجبات. الخلاصة لطريقتكم على كل أب او ام سجين ان يخرجوا الى التظاهر. ؟!!!!!!
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-11
8 - sefrioui الاثنين 04 نونبر 2019 - 16:38
اتوجه لوالد ناصر المناضل المحترم لاناشده واقول له ان الوطن ليس في حاجة لمشاكل جديدة اخرى. كفانا ما عاشه وما جناه المواطن من سلبيات التوترات المجانية أواخر القرن الماضي.
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-15
9 - dokalli الاثنين 04 نونبر 2019 - 16:42
زفزافي تسبب في تشرد عائلات شنو دنب دوك لعمال لي ساعدوه زفزافي كان عارف هدشي ممنوع
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-7
10 - Znassni الاثنين 04 نونبر 2019 - 16:53
السلام عليكم
وضعية السجون و المساجين كارثية في المغرب بلا ما نكدبو علا راصنا .
أما المعتقلين السياسيين فتعذيبهم يدخل في إطار تدميرهم نفسيا . إغتصاب للكرامة . إذلال للشخص . و هذا موجود غير في الأنظمة الدكتاتورية .
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4
11 - MOHA الاثنين 04 نونبر 2019 - 16:54
ما اتار انتباهي ليس التسريب الاوديو من الزفزافي وانما طريقة التعامل مع المدير حيت تم اعفاءه , المسالة بما انها مرتبطة بالمخزن وبمايشكله الزفزافي وامثاله على استقرار حكمه فلا تساهل منه عن ما من شانه ان يأثر على تحكمه في المغاربة. اما التسريبات الأخرى فلا مشكل لأنها ببساطة تؤثر على السجناء وعلى الكادحين وعلى عموم المواطنين ولبس على الحكام, والرسالة واضحة للمسؤولين , فالمسؤولين ان اختلسوا أموال الشعب او ان اجرموا او قصروا في واجباتهم و ان كان الضحايا من أبناء الشعب فلا استقالات ولا اقالات او محاسبات فالحكام يغلقون اذانهم وكان الامر لا يعنيهم. انها ديموقراطية الشفوي. انشري هسبرس
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2
12 - مغربى حر الاثنين 04 نونبر 2019 - 17:02
أشجع جميع المغاربة الاستماع إلى صوت الزفزافي من السجن , اتهامات تعذيب خطيرة لا يمكن أن تتخيلها. بالنسبة لي هذا الرجل صادق وشجاع ، إنه مواطن مغربي حقيقي يحب بلده. لهذه الأسباب يريد المخزن تشويه صورته.
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1
13 - mourad الاثنين 04 نونبر 2019 - 17:02
والد الزفزافي شخص زئبقي لا يرسوا على موقف ثابت يجب أن يعلم جيدا ان ابنه والمجموعة هم مدانون في جنايات متعددة و اخطرها هي التأمر على الوطن وخيانة العهد في نظري الشخصي يجب على الاب الاعتذار للوطن ثانيا طلب استعطاف من جميع المغاربة للمطالبة بالتخفيف على المعتقلين وأخيرا توضيح لجميع المنابر الإعلامية هل هم مواطنين مغاربة أم انفصالين
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-7
14 - مراكشي الاثنين 04 نونبر 2019 - 17:03
بعده هاد السيذ خاصو يفهم بالي راه المغرب لكل المغاربه وبسباب الجعرافه ديالو ولا منطيق معمر الملف نتاعو يلقى الحل والحل الواحيد هوا يقضي العقوبه لعلاه يردع اما الااب ديالو بانت النوايه نتاعو فأكتر من مرا الااخ الزفزااافي لزمو يقبل بالواقع والدو راه غلط فحق شعب كمل عاد الدوله والمكان طبيعي ديالو هوا السجن والسلااااام
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-6
15 - محمد الاثنين 04 نونبر 2019 - 17:07
عوض القدح والتشفي في السجناء السياسيين . ابحثوا ايها العقلاء عن اسباب الحقد والضغينه التي تجتاح نفوس الشباب المغربي بالامس احرق العلم الوطني وقبله احرقت جوازات السفر...والرد كان هو التنديد والتخويين وإعادة التجنيد الاجباري ثم الضغط على القطاع المصرفي لمنح القروض للشباب ...اما جوهر المشكل الكامن في الاستبداد والرأي الواحد والفساد المستشري في كل القطاعات وتسخير القضاء لقمع النخبة الحره فلا احر يجرؤ الحديث عنه.
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2
16 - سجين سابق الاثنين 04 نونبر 2019 - 17:22
ان هولاء الذين يدعون انه مان يجب ان يفتح تحقيق لما قاله المعتقل والمدان ناصر الزفزافي نسوا او تناسوا انه خالف القانون الداخلي للموسسة السجنية انا كسجين سابق كنت معتقل علي ذمة اضرابات 1990 وادنت ب 10 سنوات وفي يوم من الايام وجد عندي ممنوع فادخلت الكاشو 45 يوما وبعد ذلك رحلت الي سجن الرشيدية ولو اني كنت معتقلا سياسيا وهي الصبغة التي اكتسبناها جميعا اذاك لاننا حوكمنا بظهير 1913 كل ما من شانه لذلك قبل الخوض واللغط الذي لا يفيد للموسية السجنية قانونها الداخلي الذي يحب علي كل معتقل احترامه وان خالف ذلك يتعرض للتاديب وهذا التاديب يبدا بالمثول امام لجنك تاديبية غالبا ما تكون العقوبة هي ابكاشو 45 يوما
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