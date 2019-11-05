منتدى "الزهراء" يستعرض منجزات تمكين المغربيات

هسبريس من الرباط

عقد منتدى الزهراء للمرأة المغربية الدورة العادية لمجلسه الإداري، تحت شعار "إنصاف وعدالة".

ووفق تقرير صادر عن المنتدى، فإن الحاضرين في الدورة قاموا باستعراض أهم منجزات المنتدى خلال سنة 2019، التي تمثلت في إنجاز "عريضة وطنية حول المرأة والعمل" بهدف ضمان تمكين المرأة من التوازن بين الحياة المهنية والأسرية بما يضمن مزيدا من الحماية الاجتماعية لها وللأسرة، "وأهمها حقوق الأمومة والطفولة وفق ما نصت عليه مدونة الأسرة، ويرتقب إطلاق حملة التوقيع على العريضة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة".

كما قام المنتدى، وفق التقرير ذاته، بإنجاز مشروع "أمان من أجل فضاء عمومي بدون تحرش" في إطار شراكة مع وزارة العدل، وكذا تنظيم دورة تكوينية لفائدة القيادات الجمعوية من أجل التأطير في مجال "مناهضة العنف ضد النساء"، إضافة إلى إطلاق دراسة قانونية وبحث ميداني حول "حقوق القاصرات" بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان.

وعمل المنتدى على متابعة النقاش الجاري بالبرلمان بخصوص "مشروع القانون 10.16" الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، لا سيما فيما يتعلق بتجريم الإجهاض وإعداد مذكرة في هذا الإطار للترافع بشأنها مع مختلف الفرق البرلمانية، كما واكب النقاش المجتمعي حول النموذج التنموي الجديد، بتنظيم ندوة علمية في موضوع "الأسرة والنموذج التنموي المأمول" في إطار فعاليات الدورة 26 للمعرض الدولي للنشر والكتاب.

تقرير المنتدى، الذي سرد الإنجازات العشرة في الأشهر العشرة الأخيرة، كشف أيضا أن المنتدى عمل على إطلاق حملة وطنية حول التماسك الأسري تحت شعار "أمن مجتمعنا رهين باستقرار أسرنا"، وكذا إنجاز برنامج "المراقبين المحليين الشباب" الذي يهدف إلى تكوين 20 شابا وشابة في مجال تتبع وتقييم السياسات العمومية، لا سيما المتعلقة بقضايا المرأة والأسرة، وذلك في إطار "مشروع "إشراك" القيادات الجمعوية في الترافع وتقييم السياسات العمومية.

وأضاف التقرير أن المنتدى واصل الترافع لتعديل قانون الجمعيات وإقرار قانون التشاور العمومي ومراجعة الإطار الضريبي ليكون مشجعا للعمل الجمعوي ومحفزا لتنمية روح التطوع في المجتمع، وذلك في سياق النضال من أجل توفير مناخ قانوني ملائم لعمل الجمعيات، وكذا حرصا على مواصلة إصدار "سلسلة الزهراء"، "وإغناء الساحة الثقافية والفكرية بإصدارين جديدين يهمان قضايا المرأة، ويتعلق الأمر بكتاب (المرأة وتولي الوظائف العامة) لكاتبته أمينة الخير، وكتاب (مساهمة الزوجة الموظفة في ميزانية الأسرة) لمؤلفته يمان السلاوي".