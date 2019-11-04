24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1907:4613:1616:1018:3619:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. أعباء الفقراء (5.00)

  2. وزير الأوقاف ينادي اليهود بالعودة لإعمار السودان (5.00)

  3. حملة طبية تُداوي مئات المعوزين ضواحي اشتوكة‬ (5.00)

  4. التعادل ينهي مباراة أولمبيك أسفي والترجي في كأس محمد السادس (5.00)

  5. كمال الودغيري (5.00)

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | مصدر أمني: مزاعم "تعذيب" ناصر الزفزافي لا أساس لها من الصحة

مصدر أمني: مزاعم "تعذيب" ناصر الزفزافي لا أساس لها من الصحة

مصدر أمني: مزاعم "تعذيب" ناصر الزفزافي لا أساس لها من الصحة
هسبريس من الرباط
الاثنين 04 نونبر 2019 - 16:45

نفى مصدر أمني، بشكل قاطع، ما اعتبرها "مزاعم التعذيب" التي تضمنها التسجيل الصوتي المنسوب لناصر الزفزافي، المحكوم ابتدائيا واستئنافيا بعشرين عاما سجنا نـافذا على خلفية الأحـداث التي شهدتها مدينة الحسيمة وضواحيها في غضــــون سنة 2017.

وأوضح المصدر الأمني لهسبريس، في معرض تعقيبه على هذه المزاعم، أن "الادعاءات المنسوبة للمدان ناصر الزفزافي ليست بالجديدة؛ إذ سبق له أن ردّدها خلال مناولته الكلمة الأخيرة في معرض محاكمته، سواء في المرحلة الأولى أمام غرفة الجنايات الابتدائية في أبريل 2018 أو في المرحلة الاستئنافية أمام محكمة الدرجة الثانية، وإن كان قد تصرّف بشكل كبير في طبيعة ومحتوى تلك المزاعم والاتهامات، التي كانت تتغير باستمرار بحسب ظروف وملابسات وتوقيت الدفع بها".

وأضاق المصدر ذاته أن "بعدما قال الزفزافي ومحاميه بأنه تلقى معاملة حسنة خلال مرحلة البحث معه أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وهي المعطيات الموثقة إعلاميا وقانونيا، ولم يدفع نهائيا بمزاعم التعذيب أمام النيابة العامة ولا أمام قاضي التحقيق، وهي الجهات القضائية التي أوكلها القانون الأمر بإجراء خبرات طبية حول مزاعم التعذيب إما بشكل تلقائي أو بناءً على طلب الأطراف، فقد آثر المعني بالأمر الخروج لاحقا بتسجيلات صوتية وأخرى منسوبة له يزعم فيها أن أحد عناصر الشرطة عبث بمؤخرته وأدخل أصبعه في دبره، وأن آخر هدده باغتصاب والدته أثناء توقيفه، قبل أن يدعي لاحقا أنه تعرض للاغتصاب وهتك العرض بعدما كانت هذه المزاعم في البداية مجرد تهديدات فقط".

وخلافا لمزاعم التعذيب والمساس بالحرية الفردية، التي تحدث عنها ناصر الزفزافي، يقول المصدر الأمني إن الثابت من السجلات القضائية الخاصة بهذا الملف أن "الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أتاحت لجميع معتقلي أحداث الحسيمة إمكانية الاتصال بذويهم هاتفيا، فضلا عن توفير شروط الاتصال بينهم وبين محاميهم في ظروف تحترم سرية المقابلة، بل إن بعض الموقوفين استفادوا من زيارة عدة محامين، وهو تفسير إنساني وتقدمي للنص القانوني المتعلق بزيارة المحامي، الذي يتحدث فقط عن الاتصال بصيغة المفرد، أي اتصال واحد، وليس اتصالات متعددة كما سمحت بذلك الفرقة المكلفة بالبحث".

وتابع المصدر الأمني تصريحه بأنه تم عرض 20 شخصا من الموقوفين على الخبرة الطبية بأمر من قاضي التحقيق المكلف بإجراءات التحقيق الإعدادي في هذه القضية، كما انتدبت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية طاقما طبيا للإشراف على الوضع الصحي لناصر الزفزافي ومن معه، ولم يثبت نهائيا تسجيل أي عنف أو تعذيب خلال فترة الوضع تحت الحراسة النظرية، وهي المعطيات والإجراءات المسطرية التي توجد ضمن مشتملات هذا الملف الذي قضت فيه هيئة الحكم بالإدانة.

"وباستثناء معاينة الجرح الذي كان يعلو رأس المشتبه فيه آنذاك ناصر الزفزافي، والذي تعرض له خلال توقيفه بعد مقاومته لعناصر الفرقة الأمنية المكلفة بالتدخل، لم يثبت نهائيا تسجيل أي عنف جسدي أو ألم معنوي شديد مورس على المتهم وباقي المعتقلين خلال مرحلة البحث التمهيدي والوضع تحت الحراسة النظرية"، يردف المصدر الأمني في معرض تعقيبه على التسجيل الصوتي المنسوب لناصر الزفزافي.

وتساءل المصدر الأمني في الختام "هل يمكن اعتبار الاستعمال المشروع للقوة خلال إجراءات التوقيف على أنها تعذيب، لاسيما في ظل المقاومة التي أبداها المتهم الذي كان مؤازرا وقتها بعدة أشخاص ينهضون بمهمة حراسته الشخصية؟"، قبل أن يجيب بالنفي، مستشهدا بمنطوق النصوص الوطنية والدولية ذات الصلة التي تشترط لقيام هذه الجريمة ضرورة توافر عناصر أساسية ومتلازمة غير متوفرة في هذه القضية.

وأوضح المصدر نفسه أن هذه العناصر الأساسية المتلازمة الواجب توفرها لقيام جريمة التعذيب هي "أولا وجوب ارتكاب فعل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسدي أو معنوي"، و"ثانيا أن يرتكبه عمدا موظف عمومي أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه، و"ثالثا أن يرتكب الفعل في حق شخص بغرض تخويفه أو إرغامه أو إرغام شخص آخر على الإدلاء بمعلومات أو بيانات أو اعتراف بهدف معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص آخر"، ورابعا "عندما يكون هذا الألم ناتجا عن التمييز أيا كان نوعه.

وختم المصدر الأمني تصريحاته بأن ادعاءات ناصر الزفزافي تبقى مجرد "مزاعم" لم يثبت نهائيا ارتكابها أو تسجيلها، وقد تعاطت معها السلطات الأمنية والقضائية بكثير من الجدية في جميع مراحل الدعوى العمومية وفي كافة أطوار التقاضي، فتبين أنها ادعاءات ليس لها أساس في الواقع ولا في القانون.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - علي الاثنين 04 نونبر 2019 - 16:54
بما ان ترتيب المغرب 121 في حقوق الانسان عالميا من منظمات معترف بها دوليا ، فممكن جدا ان يكون تعرض للتعديب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
70
2 - Anouar الاثنين 04 نونبر 2019 - 16:54
هنا يتضح انه تعرض فعلا للتعذيب .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
62
3 - عربي أصيل الاثنين 04 نونبر 2019 - 16:58
انتهت عنتريات الزفزافي به إلى الاصطدام بالجدار المسدود.. أمامه حلٌّ وحيد لا غير للخروج من السجن. الاعتراف بالخطأ، والاعتذار عنه، وطلب الصفح من عاهل البلاد. دون ذلك، لن تفيده في شيء مثل هذه البهلوانيات. سيبقى المسكين في الزنزانة إلى أن يتعفّن، وهذا ما لا نريده له...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-59
4 - hammouda الاثنين 04 نونبر 2019 - 16:58
حتى الملك الراحل كان كيقول في المقابلات الصحفية بلي سجن تزمامرت مكينش
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
65
5 - شاهد عيان الاثنين 04 نونبر 2019 - 17:03
أنا رأيت الزفزافي وهو يضرب بوجهه رجال السلطة الذين أتوا لمنزله للقبض عليه...كما أنه قام بضرب أحذيتهم برأسه مما خلف له جرحا غائرا فيما اكتفى رجال الشرطة بتهدئته وإعطائه بعض الزهور وكثيرا من الزهور
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
25
6 - Hamid الاثنين 04 نونبر 2019 - 17:09
طبعا المخزن سينكر.الكل يعرف ان الامن المغربي شعاره التعذيب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
7 - المتتبع الاثنين 04 نونبر 2019 - 17:12
كما يقول المثل المغربي * البكاء من بعد الميت خسارة * الزفزافي ادين ابتداييا ونهاييا وكل ما يدعيه او يقوله لن ولم ياثر في المدة المدان بها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
8 - ملاحظ الاثنين 04 نونبر 2019 - 17:16
إلى متى سيبقى الانفصالي موضوعنا
الا يكفينا ما فعله برجال هذا الوطن
الا يكفي ما اقترفه ضد المغرب
الا يكفي أن شريكة من أتباعه حارقة علم هذا الوطن
il faut ignorer cet imbéciles
ce n est qu un prisonnier qui a trahit son pays
الم يحن الوقت لاعتقال والده الذي يمسك بخيوط الانفصاليين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
9 - واشنطن الاثنين 04 نونبر 2019 - 17:18
ربما هناك مؤامرة خارجية تستهدف الوطن و المواطنين
كلام فارغ لا أساس له من الصحة تضخيم الأمور فقط
الرجل اكرموه من طبيعية الحال جميع متطلبات الحياة اليومية يتوفر عليها داخل السجن له غرفة تفوق 40m و حمام إيطالي من النوع الرفيع و جراند كل صباح من ناحية الأكل والشرب له كل أنواع الزروطة و الكوردة و غير دالك
بالله عليكم من يصدق هده المصادر الأمنية هل الشعب جاهل إلى هده الدرجة
أطلقوا صراح المعتقلين إنهم رجال شرفاء الوطن

أليس هناك عقلاء في هادا البلد السعيد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
10 - abdo agadir الاثنين 04 نونبر 2019 - 17:18
يجب على الزفزافي و رفاقه وكدالك أبوه ومن يؤيدهم أن يكفوا عن هده الطراهات واﻷكاديب التي يسلكونها والتي ﻻ تفيدهم في شيء ويمتثلوا لقوانين بﻻدهم ﻷن الحكم صدر وانتهى اﻷمر .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
11 - FARHAT المغربي الاثنين 04 نونبر 2019 - 17:22
عجعجة الزفزافي لا تهمنا كلامه اوتعاليق مؤيديه فهو ليس بعالم او مفكر سياسي و أطالب مرصد وطني للدفاع عن وحدة المغاربة ومناهضة الدخلاء و المتربصين
بوحدتنا الدينية والوطنية وكرمة وعزة من ضحوا من أجل الاستقلال
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
12 - عاشق الحرية الاثنين 04 نونبر 2019 - 17:23
و تريدون أن نصدقكم و نكذب كل من سقط في أيديكم. شخصيا تعرضت للتعذيب من طرفكم بعد اعتقالي حينما كنت طالبا جامعيا فقط لأننا طالبنا بحقوق لنا على الجامعة. لا، أنتم قوم لا يفهم إلا في التعذيب، تعذيب أبناء الشعب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
13 - مجرب الاثنين 04 نونبر 2019 - 17:24
المغاربة لاياكلون التبن وحتى الحيوانات التي تاكله لاتتيق في الامن ،امن الظلم والتزوير والرعب والنفاق الا من رحم ربي وعاش الزفزافي وعاش الشعب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
14 - الحرة الاثنين 04 نونبر 2019 - 17:24
طبعا سيتم النفي و ماذا تعتقد غير ذلك المهم المغاربة تعلم من الظالم اخرجو بالمكرفون و بدون مونتاج ان استطعتم و سوف ترى الرأي الشعب في سياسة دولته
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
15 - كمال الاثنين 04 نونبر 2019 - 17:26
هذا المشكل كيكبر يوما على يوم والسلطه المخزنيه المعروفه كالعاده بعنتريتها لا تبالي . وفي اخر المطاف سوف من يأدي ثمن عنتريتها هو الشعب المغربي باكمله كما حصل في الصحراء ومع الجزائر ومع اسبانيا اثر التهور في جزيرة لمعدنوس.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
16 - المحلل الاثنين 04 نونبر 2019 - 17:27
لا أرى أن الزفزافي لم يتعرض للتعذيب شأنه شأن معتقلين سبقوه من نفس الطابع السياسي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
17 - Abdo الاثنين 04 نونبر 2019 - 17:29
تيقناكم.الله يهديكم نحن في المغرب.احترموا عقولنا يرحمكم الله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
18 - بن الاثنين 04 نونبر 2019 - 17:30
الدولة ليست مصدر ثقة للمواطنين ، لاننا نعلم انها تكذب بصدق .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
19 - مروكي الاثنين 04 نونبر 2019 - 17:30
أي حاجة فيها تقرير رسمي فهاد البلاد باينة كذوب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
20 - مواطنة الاثنين 04 نونبر 2019 - 17:33
أتساءل كيف يفسرون ماتعرض له من تصوير وهو مجرد من ملابسه فقط يرتدي اللباس الداخلي الفيديو الذي تم تداوله سابقا عبر قنوات التواصل الاجتماعي !!!؟ ألا يعتبر ذلك انتهاكا لحقوق الإنسان !!؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 20 | عرض: 1 - 20

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.