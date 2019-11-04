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كُتّاب وآراء
ترحيل أحمجيق إلى تيلفت والزفزافي يمكث في فاس
كشفت مصادر مطلعة أنّ المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج قرّرت، في إجراء تأديبي، ترحيل نبيل أحمجيق إلى سجن تيفلت 2، بينما تمّ الاحتفاظ بكل من ناصر الزفزافي، وزكرياء أضهشور، وسمير أغيد، المعتقلين على خلفية حراك الريف، بالسجن المحلي بفاس.
وأوردت المصادر ذاتها أنّه تبعاً لقرارات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج، تم ترحيل المعتقل محمد الحاكي (15 سنة) إلى سجن تولال بمكناس، بينما تم ترحيل المعتقل وسيم البوستاتي إلى سجن عين عايشة بتاونات، فيما تم ترحيل المعتقل بلال اهباض إلى سجن تازة.
وفي قرار تأديبي يأتي عقبَ تسجيل صوتي لناصر الزفزافي، قائد الاحتجاجات الميدانية في الحسيمة، وتسْريبه من داخل السّجن المحلي رأس الما بفاس، أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بأنّها "ستمنعُ المعتقلين من التّواصل والزيارة العائلية لمدة 45 يوماً، بالإضافة إلى إعادة توزيعهم على مؤسسات سجنية متفرّقة".
وتأتي هذه العقوبات التّأديبية في حقّ الزفزافي ورفاقه في سجن رأس لما، بعد قرار إعفاء مدير السجن المحلي على خلفية تسجيل صوتي لناصر الزفزافي، كما قرّرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج معاقبة الزفزافي رفقة معتقلي الريف القابعين بالسجن نفسه، متخذة في حقهم إجراءات من قبيل السجن الانفرادي ومنع التواصل مع الأهل.