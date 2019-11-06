"قضاة المغرب" يضعون "التحصين الاقتصادي" على طاولة وزير العدل

هسبريس - عبد الإله شبل

وعد وزير العدل، محمد بنعبد القادر، القضاة المنضوين تحت لواء "نادي قضاة المغرب" بالعمل على الاستجابة لمطالبهم، خصوصا ما يتعلق بالتحصين الاقتصادي والاجتماعي والتعويضات عن مهام الديمومة.

وأكد وزير العدل، خلال لقاء عقده مع نادي قضاة المغرب مساء الإثنين، أنه مستعد لعقد حوار منتظم مع القضاة حول مطالبهم، خصوصا أنهم عملوا على وضع وثيقة التحصين الاقتصادي والاجتماعي التي خرجوا بها خلال مجلسهم الوطني نهاية يونيو الماضي.

وأوضح مصدر قضائي، لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن القضاة وضعوا على مكتب وزير العدل مجموعة من النقط التي يطالبون بضرورة إيجاد حلول لها، وعلى رأسها تأخر المراسيم الحكومية المتعلقة بالتعويضات عن مهام الديمومة، لاسيما أنها لم تصدر رغم كون القانون التنظيمي الذي ينص عليها صدر منذ ثلاث سنوات.

وأكد المصدر نفسه أن القضاة ناقشوا رفقة الوزير الجديد وضعيتهم الاجتماعية والمالية، خصوصا فئة الملحقين القضائيين، مؤكدين على وجوب الاهتمام بهذه الفئة.

وقال عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن هذا اللقاء "أولي، ويأتي بعد أقل من شهر على تعيين وزير العدل"، مضيفا: "نتمنى أن يكون بداية لعلاقة جديدة مع الوزارة، لما فيه مصلحة العدالة ببلادنا".

وشدد الشنتوف على أن القضاة والوزارة سيعقدون لقاءات مفصلة لعرض مختلف تصورات النادي بخصوص الأمور المهنية للقضاة، وبخصوص ما تحتاجه المحاكم من أدوات للاشتغال، مادية وقانونية؛ "لأن القرارات العمومية يجب أن تكون منفتحة على التشاور مع الهيئات الفاعلة في القطاعات المختلفة".

إلى ذلك، أورد بيان صادر عن نادي القضاة أن لقاءهم بوزير العدل تطرق أيضا إلى ضرورة "إيجاد صيغة مؤسساتية استشارية تضمن إسهام الجمعيات المهنية للقضاة في القرارات التي تهم العدالة، سواء منها المرتبطة بالقوانين أو ظروف الاشتغال وحاجيات المحاكم".

وكان قضاة النادي طالبوا في مجلسهم الوطني في نهاية يونيو الماضي بـ"ضرورة تحصين شخص القاضي من آفة الحاجة؛ ومن أهمها الحاجيات الأساسية للعيش الكريم، السكن والتطبيب والتعليم، والتحفيز الاجتماعي المادي والمعنوي؛ وهو أمر معلوم في الأدبيات المتعلقة باستقلال السلطة القضائية عبر العالم".

ويرى القضاة أن أجرهم "يجب أن ينظر إليه لا كرقم فقط ومقارنته مع غيره من وظائف إدارية أخرى؛ ولكن يجب النظر كذلك إلى الالتزامات الملقاة على عاتق القضاة مهنيا ولائحة الممنوعات المفروضة عليهم قانونا بفعل مناصبهم في الحياة العامة، فضلا عن عملهم في مواجهة الإغراء الاقتصادي وغيره".