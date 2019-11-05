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"معتقلو الريف" يرفضون العقوبات .. والزفزافي يدعو إلى وقفة احتجاجية

"معتقلو الريف" يرفضون العقوبات .. والزفزافي يدعو إلى وقفة احتجاجية
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الثلاثاء 05 نونبر 2019 - 18:05

في أوَّلِ ردٍّ فعل لهم على قرار المندوبية العامة لإدارة السّجون وإعادة الإدماج، أعْلَنَ معتقلو "حراك الحسيمة"، بمن فيهم من باتوا يعرفون بـ"الزفزافي ومن معه"، الدّخول في إضراب عن الطعام، رافضين "عقوبات السّجون التي منعتهم من التواصل مع عائلاتهم"، وضدَّ "ما يتعرَّض له بعضُ المعتقلين داخل السجون من سوء معاملة"، وفق تعبير مصدر مقرّب من المعتقلين.

وتأتي هذه العقوبات التّأديبية في حقّ الزفزافي ورفاقه في سجن راس لما بعد قرار إعفاء مدير السجن المحلي على خلفية تسجيل صوتي لناصر. كما قرّرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج معاقبة الزفزافي رفقة معتقلي الريف القابعين بالسجن نفسه، متخذة في حقهم إجراءات من قبيل السجن الانفرادي ومنع التواصل مع الأهل.

ونقلت مصادر مقرّبة من المعتقلين أنّ "المعتقل محمد حاكي (15 سنة) دخل في إضراب عن الطّعام". وقالت أخت المعتقل على خلفية حراك الريف: "اتصل أخي الآن لبضع ثوان، قال لي أنا تعرضت للضرب المبرح وجسدي كله يؤلمني وهو مضرب عن الطعام والماء.. حالته لا تبشر بالخير".

وأعلن نشطاء حقوقيون "تنظيمِ وقفة احتجاجية يوم الجمعة المقبل أمام مقرّ المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالرباط؛ وذلك احتجاجًا على وضعية ناصر الزفزافي ورفاقه"، داعين المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى "التّحرك وكشف وضعية المعتقلين".

واعتبر الحقوقي خالد البكاري أنّ "ادعاءات التعذيب التي تحدثت عنها العائلات تتطلب تدخلا عاجلا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان عبر الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب".

ودعا الناشط الحقوقي إلى "فتحِ تحقيق عاجل، باعتبار أن التعذيب مجرم بالقانون الجنائي، وإيفاد أطباء شرعيين لصياغة تقرير حول الحالة الصحية للمعتقلين؛ وفي حالة التلكؤ من حق عائلات المعتقلين طلب التدخل العاجل للمقرر الأممي المعنى بالتعذيب، وسيكون الأمر حينها في غير صالح الدولة المغربية".

ودفعت العقوبات المفروضة على المعتقلين الرّئيسيين على خلفية حراك الرّيف عائلاتهم إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها.

وقال أحمد الزفزافي: "أدعو كل الحقوقيين والمغاربة إلى المشاركة في وقفة احتجاجية أمام مقر المندوبية لرفع هذا الاحتقان والضغط الذي تمارسه المندوبية على أبنائنا"، مضيفاً: "لو اقتضى الأمر سندخل في اعتصام مفتوح أمام مقر المندوبية".

وقال الحقوقي من الحسيمة إلياس الموساوي إنّ "اختيار توقيت ومكان هذه الوقفة من قبل عائلات المعتقلين جاء بعد أن تبيّنت استحالة تنظيم أي شكل احتجاجي بالحسيمة، وهذا راجع بالأساس إلى القبضة الأمنية المُحْكمة التي بسطتها الجهات الأمنية بالمدينة".

وبالعودة إلى الأسباب التي دفعت أسر المعتقلين إلى الاحتجاج أمام المندوبية العامة للسجون، يبسطها الموساوي في أنّها ترتبط بـ"المستجدات التي تخرج من السجون، وكذلك تفاعلا مع بيانات المندوبية التي أكدت أنها اتخذت إجراءات عقابية قاسية في حق بعض المعتقلين".

ويردف الموساوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأنّ "الهدف الأساسي من وراء هذه الوقفة هو إثارة الرأي العام الوطني والدولي حول حجم المعاناة التي يعانيها المعتقلون وعائلاتهم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - الخليل الثلاثاء 05 نونبر 2019 - 18:20
في إطار الحريات الفردية فيجب على الجميع احترام قرارهم في الدخول في إضراب عن الطعام الى ما لانهاية ، قرارهم ويجب احترامه إلى النهاية رغم انهم تنقصهم الشجاعة لتنفيذه حتى الموت ليرتاح منهم الوطن
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-44
2 - لا تلعبوا بمستقبل البلاد الثلاثاء 05 نونبر 2019 - 18:25
أيها القائمون على اتخاد القرارات السيادية في البلاد رجاء لا تلعبوا بمستقبل الوطن ...فأنتم بلعبة شد الحبل مع المعارضين السياسين من نشطاء حراك الريف مرورا بفبركة ملفات الاعتقال ضد بوعشرين ، والمهداوي ، ومنجيب ، وفتح ملفات الاعتقال ضد نشاط حراك جرادة ...فإنكم تزيدون الاحتقان يوما عن يوم في هذه البلاد ...المعارضة لا يمكن احتواؤها عن طريق القمع وفبركة الملفات خصوصا في عهد الصورة والانترنيت و وسائط التواصل الاجتماعي ، المغاربة لم يعدوا سدجا ، والتعاطف الشعبي يزداد مع معارضي الدولة في حين تزداد الهوة بين الدولة ومواطنيها في المغرب ...الدليل : الجزائر ، تونس ، مصر ، ليبيا ، السودان واللائحة تطول ...المشكل أن المغاربة بعد مصيدة دستور 2011 لم يعد يثقون في الدولة ، ويعرفون جيدا من يحكم البلاد ، ولا يمكن استبلادهم بأن الحكومة لم تقم بعملها ، فمثل هذه الأكاذيب لم تعد تنطلي على أحد ...أيها الحكماء أيها العقلاء ، حاولوا فتح حوار جدي على القضايا السياسية في البلاد وفتحوا انفراجا سياسيا في البلاد قبل ما يطح الفاس على الراس ودخول البلاد في فوضى ...الاستثناء المغربي أكذوبة
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5
3 - بنت لبلد الثلاثاء 05 نونبر 2019 - 18:25
على المسؤولين الكبار أن يراجعوا حسابتهم ولا للتعنيت قبل فوات الٱوان.كما يلاحظ الجميع أن الغليان والتوجه الانفصالي زاد غليانه داخل و خارج الوطن منذ بداية الحراك لا أحد ينكر هذا.الأوضاع تأزمت بشكل رهيب الله يستر أوصافي
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-11
4 - ولد السلوان الثلاثاء 05 نونبر 2019 - 18:36
معتقلوا الريف لا ذنب لهم سوى انهم طالبوا بحقوق مشروعة يكفلها الدستور والسجن يليق بمن لم يقوموا بالمهمة الموكولة لهم في اطار مشاريع الحسيمة منارة المتوسط وليس اعفاءهم دون محاسبة قانونية نهبوا الاموال العامة وذهبوا الى حال سبيلهم دون حسيب ولا رقيب (قمة العبث والاستهتار بارادة الشعب وحقوقه
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5 - زمن. الثلاثاء 05 نونبر 2019 - 18:37
سجناء العالم كلهم يعانون والسجن في حد ذاته هو عقوبة قياسية على السجين و. والعناد هو السبب في ما وصل إليه بطل مسلسل حراك الريف حيث بتصرفاته اراد ان يشعل نار الفتنة بشريط صوتي سرب الى خارج السجن وهو على علم ان ذلك ممنوع لكونه سجين .
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10
6 - قلب الحسيمة الثلاثاء 05 نونبر 2019 - 18:41
80 الف مسجون
بأحكام قضائية بالمغرب وكسائر بلدان العالم
يقضون احكامهم بهدوء وسلام الا هاته الجماعة
الحسيمة
مند اعتقالهم ..الى محاكماتهم ..وهم لم يهدؤو
من الضوضاء والضجيج ومن الاعمال التي لا يقبلها العقل
رغم انهم مجرمون بما تبت بالصور والصوت من افعال وجرائم
ماذا يريدون
اللامبالات وعدم الاهتمام بهم وعدم التجاوب معهم هي الوسيلة الوحيدة لردعهم و ارجاعهم عن غيهم
اصحاب الضلالة والفتن
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7 - حداوي مغربي مغربي الثلاثاء 05 نونبر 2019 - 18:44
يا عجب واش انسيتو ما فاه به الزفزافي في حقنا نحن المغاربة واش انسيتو انه طلب تجريده من الجنسية المغربية واش انسيتو أن مناصريه أحرقوا العلم الوطني في باريس.....ديرو ليه خطرو و اعطوه إقامة في فندق 10 نجوم.....
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8 - مغربي حر الثلاثاء 05 نونبر 2019 - 18:48
مهما كان وما اقترفتوه وتقترفوه حاليا لن تستفيدوا من العفو. اضربوا عن الطعام فهدا أفضل. لكن الكل يعطي الكثير من الاهتمام لهؤلاء الاشخاص الدين نسوا وطنهم وباعوه. كفى من السنيما.
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9 - nabil الثلاثاء 05 نونبر 2019 - 18:49
الزفزافي ورفاقه دخلو السجن ظلما وعدوانا , فقط طلبو بمستشفى ومدرسة وعبرو عن رايهم , اين هي حرية التعبير, فعلى المخزن ان يصحح خطئه ويعتذر لزفزافي ومن معه ويطلق سراحهم بدون مقدمات ولا مؤخرات,
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10 - ايمان ازغار الثلاثاء 05 نونبر 2019 - 18:54
لماذا هذا الحقد والضغينة على الريف؟ معتقلين مسلوبي الحرية والهواء، ورغم ذالك يتم تعذبهم بأبشع الاساليب، ماذنب هؤلاء؟ الاستقواء على الضعفاء؟ استعراض العضلات على اناس بسطاء؟
لما لا تستعرضون قواتكم على من هم في مستواكم من حيث الوسائل، طبعا لن تستطعوا لانكم جبناء.
الريف لن يركع ولو يقي بعرق يجري في الجسد، وبيننا التاريخ و الزمن طويل. فمن سره زمن ساءته ازمان
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11 - عاش الشعب الثلاثاء 05 نونبر 2019 - 18:55
أحكام قاسية ظالمة و جائرة هدفها إخراس و إقبار كل صوت احتجاجي و حراك شعبي جماهيري عارم منتفض ضد سياسات التفقير و التيئيس اللاشعبية و ضد الاختيارات الطبقية المخزنية السائدة الداعمة للأليغارشية المالية الاحتكارية و البرجوازية الكمبرادورية و ضد منظومة الريع و الفساد و الغلاء والاحتكار و نهب المال العام الجاثمة على تدبير الشأن العام المغربي..  
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12 - ABDELLAH44 الثلاثاء 05 نونبر 2019 - 18:56
في اعتقادي تغيرت قواعد اللعبة والمغاربة واعون بالخطر الذي يشكله هؤلاء على الوطن وانكشف أمرهم وأصبحوا منبوذين
في المغرب الدولة متجدرة في التاريخ هناك شيء يسمى الوعي السياسي الجماعي للمغاربة الذي تكون عبر قرون وحشدته المحن التي مرت بها هذه الأمة سواء داخليا لأو بمقارعة الطامع الأجنبي
لذا راجاء لا داعي للعب مع الشعب المغربي فهوليس كغيره ممن رسمت لهم حدود الدولة بالمسطرة وقلم الرصاص
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13 - إبن بطوطة الثلاثاء 05 نونبر 2019 - 19:01
إستحالة تنظيم الوقفة في مدينة الحسيمة راجع إلى كون أن الساكنة لم تستجب لدعوتكم دو النزعة الإنفصالية زائد إسترزاق أحمد الزقزاقي بالقضية.بالعربية تاعرابت ريافة الأحرار عاقوا بيكم.
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0
14 - واقعي الثلاثاء 05 نونبر 2019 - 19:06
من يضن ان الطبقه السياسيه والمسءولين في المغرب سوف يتاءترون بعدم استقرار الاوضاع الامنيه في المغرب فهو واهم ويحلم.. كل المسءولين سوف يذهبون ليعيشو في احسن دول العالم اذا اضدربت الامور... اللذي سوف يعاني. انا وانت والشعب... والله لسوف نندم ندما شديدا.. وانا لذي اصدقاء من دول عربيه كتيره يحسدوننا علي استقرارنا..بلدانهم ذمرت.. وعاءلاتهم قتلت.. ونساءم اغتصبت.. واولادهم شرذت.. والطبقه السياسيه هربت اخذت احسن الاماكن في العالم...
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15 - رباطي الثلاثاء 05 نونبر 2019 - 19:07
راكوم ف السجن و كانطابق عليكم قوانين السجن، واش بغيتو المغاربة يخرجو ف مظاهرات على ودكم، لا اسيدي، سمح لينا، اللي دار الدنب يستاهل العقوبة
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