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الرئيسية | مجتمع | جدل الحريات الفردية ومزاعم التعذيب يُحاصر "مجلس حقوق الإنسان"

جدل الحريات الفردية ومزاعم التعذيب يُحاصر "مجلس حقوق الإنسان"

جدل الحريات الفردية ومزاعم التعذيب يُحاصر "مجلس حقوق الإنسان"
هسبريس - نورالدين إكجان
الأربعاء 06 نونبر 2019 - 15:00

انتقادات حادة تحاصر عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال الأيام القليلة الماضية، فقد انقلبت آراؤه التي لاقت استحسان العديد من الفعاليات الحقوقية بخصوص "الحريات الفردية" إلى مطالب بضرورة حديثه كذلك بشأن "مزاعم التعذيب" الذي تعرض له "أيقونة" احتجاجات حراك الريف، ناصر الزفزافي، الذي تحدث عن ممارسات عنيفة طالته، وهو ما تنفيه المندوبية العامة للسجون.

وشددت العديد من الفعاليات الحقوقية على أن المجلس عليه أن يتحرك إزاء الوضع "المقلق" الذي يعيشه معتقلو حراك الريف، موازاة مع مقترحاته الإيجابية بشأن الحريات الفردية، لتفادي سقوطه في "تجزيء حقوق الإنسان"، خصوصا أن اللجان التابعة للمؤسسة الدستورية تستطلع بشكل دوري وضع المعتقلين، وبات من اللازم الإفراج عن تقرير مفصل بشأن أوضاعهم.

وفي غضون ذلك قالت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن المؤسسة التي ترأسها تتابع الأخبار التي تم تداولها مؤخراً بخصوص معتقلي الحسيمة بسجن فاس من طرف عائلاتهم.

وأضافت بوعياش، في تصريح لهسبريس، أن المجلس قرر، ابتداءً من اليوم الأربعاء، تنظيم زيارات إلى جميع المعتقلين في المؤسسات السجنية التي يوجودون فيها للتعرف على مدى صحة الادعاءات ومعرفة الملابسات حول ما حدث بين المعتقلين والحراس.

وأشارت المسؤولة إلى أن وفد CNDH سيزور أيضاً الحراس الذين تحدثت عنهم المندوبية العامة لإدارة السجون بخصوص ما حدث مؤخراً في سجن فاس، على أساس تقديم استنتاجاته للرأي العام بخصوص هذه الزيارات.

استقلالية ضعيفة

من جهته قال خالد البكاري، فاعل حقوقي، إن "مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان المتعلقة برأيه في تعديلات قانون المسطرة الجنائية تدخل في اختصاصاته التي منها إبداء الرأي بخصوص مواءمة التشريع الوطني مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، لكن ما يمكن ملاحظته هو اقتصاره في ما يتعلق بالحريات الفردية على قضيتي التوقيف الإرادي الطبي للحمل والعلاقات الرضائية بين الراشدين".

وحسب ما أورده البكاري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، فقد "أهمل العديد من الحقوق المرتبطة بالحريات الفردية، كحرية الضمير والمعتقد، والزواج المختلط لمغربية مسلمة بغير المسلم، وغيرها، ما يبين عدم رغبته في الاصطدام مع ما هو محفوظ لحقل إمارة المؤمنين"، منتقدا "شبه صمته عن مجموعة من الخروقات المرتبطة بالحريات العامة"، وزاد: "منسوب استقلالية المجلس هو موضع تساؤل بالمقارنة مع فترة اليزمي/الصبار، رغم توفره على آليات للتدخل لم تتوفر في السابق".

وأضاف الفاعل الحقوقي ذاته أن "المجلس يتوفر على الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، التي لم يحركها أمام الاتهامات التي وجهتها عائلات معتقلي حراك الريف بسجن راس الما، وسجن سلوان، التي تفيد بوقوع حالات تعذيب جسدي ونفسي"، موردا أن "استقلالية المجلس هي موضع تساؤل".

المجلس يتنازل

عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، أورد أن "المجلس فقد الكثير من مكتسباته مقارنة بين الولايتين"، مشيرا إلى أن "خرجته الجريئة فوق العادة بخصوص الحريات الفردية، وسكوته المطبق بخصوص ما يتعرض له معتقلو حراك الريف من تضييق عن حرية التعبير وتعنيف ومعاقبة زعيم الحراك ناصر الزفزافي على تصريحاته المسربة عن طريق وضعه في السجن الانفرادي، وعدم التدخل ولو بإبداء رأي موضوعي في الواقعة، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن المجلس يكيل بمكيالين".

وأوضح الخضري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المجلس تنازل عن رسالته وأصبح منافحا عن المقاربة القمعية والزجرية لدى المخزن المغربي، وأصبح بوقا فضا لأعداء قيم الشعب المغربي قاطبة"، مشددا على أنه "ليس ضد إعادة النظر في القوانين المؤطرة للحريات الفردية بصفة عامة، لكن على المجلس أن يفتح نقاشا عموميا ويستمع إلى مختلف الآراء الفكرية والعلمية، وألا يروج للإيديولوجيات المتطرفة".

وزاد المتحدث ذاته: "الشعب المغربي لديه قيم وحضارة وثقافة وتراث، ولا يمكن لأي كان، توفرت لديه فرصة قيادة مؤسسة دستورية بحجم المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن يفتي بما لا يفقه في أمر جلل، يهم المغاربة قاطبة، حاضرا ومستقبلا. ثم أين المجلس من هموم الشعب المغربي الحقيقية، إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؟ أين المجلس من تقريره حول التعذيب الذي تعرض له بعض موقوفي حرك الريف وفضحته تصريحات ناصر الزفزافي في التسجيل الصوتي الأخير؟".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - احمد.. الأربعاء 06 نونبر 2019 - 15:26
حقوق الإنسان والحريات. .. مضيعة للوقت ، وتخذير للشعب ، الشعب في أمس الحاجة إلى توفير فرص عمل ، سكن ، تعليم موجه ، الصحة اﻻمن... كفاكم مخدرات ومسكنات كﻻمية.
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-5
2 - حسيمي الأربعاء 06 نونبر 2019 - 15:29
أليست 45 يوما في الكاشو تعذيبا. ؟ لسجين محكوم بعشرييييييييين سنة ؟
وحرمانهم من الاتصال بعائلتهم أليس تعذيب؟
السيدة بوعياش ابقي يوما واحدا بدون اتصال مع ابنك أو ابنتك ؟ ستعلمين معاناة العائلة .ضف إلى ذلك الاكل والشراب .
أحمد الزفزافي وزوجته غير نية مساكين .
جريدة الصباح نشرت صورته طالبة رأسه . ولم تتحرك النيابة العامة .بيك يا وليدي
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7
3 - مغربي حر الأربعاء 06 نونبر 2019 - 15:30
بالله عليكم هل تنتظرون ممن يتقاضى أجره من سيده أن يكون ضده. حقوق الإنسان ما هي إلا أداة صنعتها الأنظمة الدولية لتحقيق مآرب تعلمها جيدا. رغم أنها تدافع عن "المظلومين" أحيانا إنما هو حق أريد به باطل.. إلا أن دفاعها عن الشواذ والعري تحت مسمى الحقوق الفردية لخير دليل على أهدافها . أما مسألة المعتقلين فلقد سبقت أن صرحت أنه لا وجود لمعتقلين سياسيين إذن ماذا تنتظرون من هؤلاء الذين صنعهم المخزن .
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12
4 - فرق بين مرحلتين الأربعاء 06 نونبر 2019 - 15:32
فرق كبير بين مرحلة اليزمي ومرحلة بوعياش. .في المقاربات والتتبع.. رغم أن المجلس له آليات للتدخل
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2
5 - المغرب بلاد الظلم الأربعاء 06 نونبر 2019 - 15:40
النتيجة محسومة لصالح المخزن مكين لا حقوق الإنسان والهم يحزنون لاحقوق في الدولة التي تغتصب أبنائها في السجون ذنبهم واحد فضحو المفسدين والمستبدين كراش الحرام
والآن تخرج أمينة بوعياش وتقول الزفزافي ورفاقه هم من مارس الجنس مع حراس السجن
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5
6 - المطلب الأربعاء 06 نونبر 2019 - 15:40
في المغرب يلعبون بالقانون يطبقون شرع الله على المزاليط ويطبقون تشريعات الغرب على من يريدون ؛مثال ان كان ابن الشعب طبقو عليه المس بالمقدسات وشعار (الله...)وان كان ابنهم طبقوا عليه حرية المعتقد .ينهبون ويظلمون ويوزعون غناءم البلاد فيما بينهم ويوزعون التهم على من صدع بالحق يظنون دوام الحال لكن الشعب لم يعد يثق لا في مؤسسات ولا في مجالس ولا في نقابات ولا في خطابات انهم يسيرون الى الهاوية،النظام اقتربت نهايته يقول المثل لي بغاها كاع يخليها كاع ...
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-3
7 - Kadee الأربعاء 06 نونبر 2019 - 15:40
عدم استقلالية المجلس و عدم الاعتداد بتقاريره عند القضاء المغربي هو ماجعله دون قيمة في تقرير الأمم المتحدة الاخير عن الصحراء و بالتالي لم يذكر نهائيا في تقرير غوتيريش ...
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6
8 - الدكتور غضنفر الأربعاء 06 نونبر 2019 - 15:55
في الحقيقة المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يمول من أموال دافعي الضرائب اي أموال الشعب، تحول الى الدفاع عن الحقوق الحيوانية عند الإنسان عوض الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب، مثل الحق في الصحة و التعليم و السكن و الشغل والعيش الكريم، هذا المجلس الممقوت تناسى كل الحقوق ويركز فقط على الحقوق الحيوانية وكأن المغاربة حظيرة من الخنازير او مجتمع من اللقطاء.
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9 - aziz الأربعاء 06 نونبر 2019 - 15:57
لا ولن تحركوا ساكنا الا بالتعليمات.والكراسي المريحة المريشة بالذهب عزيزة عليكم للتأثيث والديكورات للتقاط الصور وخداغ المغفلين الدوليين بأن هناك أكذوبة في الوطن المنهوب إسمه مجلس حقوق الإ...!!
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