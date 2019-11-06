جدل الحريات الفردية ومزاعم التعذيب يُحاصر "مجلس حقوق الإنسان"

هسبريس - نورالدين إكجان

انتقادات حادة تحاصر عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال الأيام القليلة الماضية، فقد انقلبت آراؤه التي لاقت استحسان العديد من الفعاليات الحقوقية بخصوص "الحريات الفردية" إلى مطالب بضرورة حديثه كذلك بشأن "مزاعم التعذيب" الذي تعرض له "أيقونة" احتجاجات حراك الريف، ناصر الزفزافي، الذي تحدث عن ممارسات عنيفة طالته، وهو ما تنفيه المندوبية العامة للسجون.

وشددت العديد من الفعاليات الحقوقية على أن المجلس عليه أن يتحرك إزاء الوضع "المقلق" الذي يعيشه معتقلو حراك الريف، موازاة مع مقترحاته الإيجابية بشأن الحريات الفردية، لتفادي سقوطه في "تجزيء حقوق الإنسان"، خصوصا أن اللجان التابعة للمؤسسة الدستورية تستطلع بشكل دوري وضع المعتقلين، وبات من اللازم الإفراج عن تقرير مفصل بشأن أوضاعهم.

وفي غضون ذلك قالت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن المؤسسة التي ترأسها تتابع الأخبار التي تم تداولها مؤخراً بخصوص معتقلي الحسيمة بسجن فاس من طرف عائلاتهم.

وأضافت بوعياش، في تصريح لهسبريس، أن المجلس قرر، ابتداءً من اليوم الأربعاء، تنظيم زيارات إلى جميع المعتقلين في المؤسسات السجنية التي يوجودون فيها للتعرف على مدى صحة الادعاءات ومعرفة الملابسات حول ما حدث بين المعتقلين والحراس.

وأشارت المسؤولة إلى أن وفد CNDH سيزور أيضاً الحراس الذين تحدثت عنهم المندوبية العامة لإدارة السجون بخصوص ما حدث مؤخراً في سجن فاس، على أساس تقديم استنتاجاته للرأي العام بخصوص هذه الزيارات.

استقلالية ضعيفة

من جهته قال خالد البكاري، فاعل حقوقي، إن "مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان المتعلقة برأيه في تعديلات قانون المسطرة الجنائية تدخل في اختصاصاته التي منها إبداء الرأي بخصوص مواءمة التشريع الوطني مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، لكن ما يمكن ملاحظته هو اقتصاره في ما يتعلق بالحريات الفردية على قضيتي التوقيف الإرادي الطبي للحمل والعلاقات الرضائية بين الراشدين".

وحسب ما أورده البكاري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، فقد "أهمل العديد من الحقوق المرتبطة بالحريات الفردية، كحرية الضمير والمعتقد، والزواج المختلط لمغربية مسلمة بغير المسلم، وغيرها، ما يبين عدم رغبته في الاصطدام مع ما هو محفوظ لحقل إمارة المؤمنين"، منتقدا "شبه صمته عن مجموعة من الخروقات المرتبطة بالحريات العامة"، وزاد: "منسوب استقلالية المجلس هو موضع تساؤل بالمقارنة مع فترة اليزمي/الصبار، رغم توفره على آليات للتدخل لم تتوفر في السابق".

وأضاف الفاعل الحقوقي ذاته أن "المجلس يتوفر على الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، التي لم يحركها أمام الاتهامات التي وجهتها عائلات معتقلي حراك الريف بسجن راس الما، وسجن سلوان، التي تفيد بوقوع حالات تعذيب جسدي ونفسي"، موردا أن "استقلالية المجلس هي موضع تساؤل".

المجلس يتنازل

عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، أورد أن "المجلس فقد الكثير من مكتسباته مقارنة بين الولايتين"، مشيرا إلى أن "خرجته الجريئة فوق العادة بخصوص الحريات الفردية، وسكوته المطبق بخصوص ما يتعرض له معتقلو حراك الريف من تضييق عن حرية التعبير وتعنيف ومعاقبة زعيم الحراك ناصر الزفزافي على تصريحاته المسربة عن طريق وضعه في السجن الانفرادي، وعدم التدخل ولو بإبداء رأي موضوعي في الواقعة، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن المجلس يكيل بمكيالين".

وأوضح الخضري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المجلس تنازل عن رسالته وأصبح منافحا عن المقاربة القمعية والزجرية لدى المخزن المغربي، وأصبح بوقا فضا لأعداء قيم الشعب المغربي قاطبة"، مشددا على أنه "ليس ضد إعادة النظر في القوانين المؤطرة للحريات الفردية بصفة عامة، لكن على المجلس أن يفتح نقاشا عموميا ويستمع إلى مختلف الآراء الفكرية والعلمية، وألا يروج للإيديولوجيات المتطرفة".

وزاد المتحدث ذاته: "الشعب المغربي لديه قيم وحضارة وثقافة وتراث، ولا يمكن لأي كان، توفرت لديه فرصة قيادة مؤسسة دستورية بحجم المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن يفتي بما لا يفقه في أمر جلل، يهم المغاربة قاطبة، حاضرا ومستقبلا. ثم أين المجلس من هموم الشعب المغربي الحقيقية، إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؟ أين المجلس من تقريره حول التعذيب الذي تعرض له بعض موقوفي حرك الريف وفضحته تصريحات ناصر الزفزافي في التسجيل الصوتي الأخير؟".