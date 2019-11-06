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الرئيسية | مجتمع | برلماني: مربّيات مغربيات ينوّمن الأطفال بـ"السيرو"

برلماني: مربّيات مغربيات ينوّمن الأطفال بـ"السيرو"

برلماني: مربّيات مغربيات ينوّمن الأطفال بـ"السيرو"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 06 نونبر 2019 - 10:35

قال النائب البرلماني جمال كريمي بنشقرون إن الظروف المزرية التي يشتغل فيها المدرسون في القطاع الخاص تدفع بهم، خاصة المربيات منهم، إلى القيام بممارسات للتخلص من إزعاج التلاميذ بأي طريقة.

النائب البرلماني المنتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية ذهب إلى القول، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، إن بعض المربيات في التعليم الأولي الخصوصي "كيديرو سيرو د النعاس للأطفال باش ينعسو".

واتهم البرلماني ذاته أرباب مؤسسات التعليم الخاصة باستغلال المدرسين والمربين، بمنحهم أجورا هزيلة، في وقت يراكمون الأموال الطائلة، على حد تعبيره.

من جهة ثانية، تساءل بنشقرون عن المفارقة التي تسم علاقة بعض الأطر التربوية المشتغلة بالمؤسسات التعليمية العمومية بهذه المؤسسات، قائلا: "كيف يذهب مدير مؤسسة تعليمية إلى عمله بعد أن يكون قد أوصل أولاده إلى مدرسة للتعليم الخصوصي؟ هذا يعني أنه أصلا غير مقتنع بجدوى التعليم العمومي".

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