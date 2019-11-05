24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|5
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:20
|07:47
|13:16
|16:09
|18:35
|19:52
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- إغلاق "سامير" يتيح لإسبانيا ابتلاع نصف سوق المحروقات المغربي
- أطر التكوين المهني يخوضون معركة "الأمعاء الفارغة"
- المغرب عضو في الشبكة الإفريقية لحقوق الإنسان
- لفتيت يعلن "نهاية" تفويت أراضي الدولة بالمدن للمنعشين العقاريين
- مندوبية السجون تتهم والد ناصر الزفزافي بالاسترزاق
إغلاق "سامير" يتيح لإسبانيا ابتلاع نصف سوق المحروقات المغربي (5.00)
لفتيت يعلن "نهاية" تفويت أراضي الدولة بالمدن للمنعشين العقاريين (5.00)
وزير العدل يقترح التوافق بشأن تنفيذ أحكام حجز ممتلكات الدولة (5.00)
آيت الطالب يلجأ إلى "التعاقد" لتجاوز خصاص الأطباء والممرضين (5.00)
- الشاب المغربي لحسن أوالحاج يبهر الرُوس وينال لقب "العقل الخارق" - (75)
- رباح يتوقع قدرة المملكة على "حل أزمة" الأمن الطاقي في العالم - (66)
- المحكمة ترسل مغني "عاش الشعب" إلى "العرجات" - (50)
- سنة اقتطاع تنتظر "المتعاقدين" .. وغير المضربين يشكون الضرر - (43)
- انتشار "الكالة" و"السليسيون" يثير مطالب وضع كاميرات أمام المدارس - (42)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
والدة ناصر الزفزافي: تعبنا من الصراخ داخل الوطن
وجه كل من والد ووالدة ناصر الزفزافي، المعتقل على خلفية أحداث الريف، صرخة استعطاف، مطالبين بإعلان مكان ابنهما بعد أن قررت المديرية العامة لإدارة السجون معاقبته عقب التسريب الصوتي الأخير الذي ادعى فيه التعرض للتعذيب داخل السجن.
وقالت والدة الزفزافي: "لن أسكت هذه المرة ولن أتخلى عن ابني حتى لو تم قتلي"، متابعة: "أطلقوا أبناءنا فالعالم بأسره يعرف أنهم أبرياء..وأنا مريضة بسبب ابني".
وتتابع الأم بصوت مكلوم ودموع مذروفة: "ابني لم يرفع السلاح أو السكين..خرج يتحدث فقط بفمه...لقد تم تحطيمنا".
ووجهت الأم نداءها إلى مختلف دول العالم قائلة: "أناشد جميع الدول التدخل لأننا تعبنا من الصراخ داخل الوطن...أناشد جميع الناس والحقوقيين الوقوف في صفنا، فأبناؤنا منذ يوم الخميس وهم يتعرضون للتعذيب"، مردفة: "ابني لم يرتكب أي جريمة.. أرادوا فقط مستشفى وأن يشتغلوا بكرامتهم...خرج التامك ينفي التعذيب الذي يتعرض له أبناؤنا ونحن لن نسامحه أبدا على ما لاقوه". وتضيف الأم: "أريد أن أرى ابني الآن..أين هو؟ لن أستطيع الصبر 45 يوما".
من جانبه قال أحمد الزفزافي: "أبناؤنا سلبت حريتهم داخل السجن وظلمتهم الأحكام الجائرة التي صدرت في حقهم، فبعد أن تم تسريب التسجيل الصوتي قامت القيامة ولم تقعد...المعتقلون في رأس الما تعرضوا لأبشع أنوع التعذيب الجسدي".
ووجه الزفزافي تساؤله إلى من أسماهم "المتحكمين في دواليب الدولة"، قائلا: "هل من حق الموظف في السجن أن يعذب المعتقل بالطريقة التي عذب بها أبناؤنا... التامك موظف عادي يتلقى فقط التعليمات، ولا أوجه حديثي له، بل أسأل من يتحكمون في البلاد".
وأعلن الزفزافي أن عائلات معتقلي الريف سيخوضون اعتصاما مفتوحا أمام المندوبية العامة للسجون احتجاجا على ما طال أبناءهم، قائلا: "ما يقع في حق أبنائنا لم يسبق أن حدث...أسأل أين يوجد ابني؟ أين تم ترحيله؟".
ويضيف المتحدث ذاته: "سبق أن راسل المعتقلون التامك لنقلهم إلى سجن الناظور لكنه لم يستجب لهم ولم يرد عليهم، وأعتقد أنه لا أحد من حكامنا فهم التسجيل الذي خرج به ابني، ولم تفهمه السلطات، لذلك لجأت إلى التعذيب".
ويؤكد الزفزافي ضرورة تدويل مطالب محتجي الريف، قائلا: "أحس بأن حديثي صيحة في واد..لا أعرف من أخاطب، فلا يصل صوتي إلى أحد..الدولة لا تستمع لنا، لذا يجب أن نرفع شكوانا إلى الجهات الأممية"، مضيفا: "لم يسبق أن أسأنا إلى هذا الوطن، في حين أن الأخير يسيء دائما إلينا، وهذه المرة لن نسكت حتى ولو تم اعتقالنا رفقة أبنائنا...لا أحد يريد أن يستمع إلينا على الصعيد الوطني، لذلك سنلجأ إلى المنظمات الدولية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
يكفيه انه يسترزق في قضية ابنه التي جعلها مطية إيجاب عواصم العالم وزيارة افهمه الفنادق
كول لحمك