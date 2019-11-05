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الرئيسية | مجتمع | والدة ناصر الزفزافي: تعبنا من الصراخ داخل الوطن

والدة ناصر الزفزافي: تعبنا من الصراخ داخل الوطن

والدة ناصر الزفزافي: تعبنا من الصراخ داخل الوطن
هسبريس - أمال كنين
الثلاثاء 05 نونبر 2019 - 19:40

وجه كل من والد ووالدة ناصر الزفزافي، المعتقل على خلفية أحداث الريف، صرخة استعطاف، مطالبين بإعلان مكان ابنهما بعد أن قررت المديرية العامة لإدارة السجون معاقبته عقب التسريب الصوتي الأخير الذي ادعى فيه التعرض للتعذيب داخل السجن.

وقالت والدة الزفزافي: "لن أسكت هذه المرة ولن أتخلى عن ابني حتى لو تم قتلي"، متابعة: "أطلقوا أبناءنا فالعالم بأسره يعرف أنهم أبرياء..وأنا مريضة بسبب ابني".

وتتابع الأم بصوت مكلوم ودموع مذروفة: "ابني لم يرفع السلاح أو السكين..خرج يتحدث فقط بفمه...لقد تم تحطيمنا".

ووجهت الأم نداءها إلى مختلف دول العالم قائلة: "أناشد جميع الدول التدخل لأننا تعبنا من الصراخ داخل الوطن...أناشد جميع الناس والحقوقيين الوقوف في صفنا، فأبناؤنا منذ يوم الخميس وهم يتعرضون للتعذيب"، مردفة: "ابني لم يرتكب أي جريمة.. أرادوا فقط مستشفى وأن يشتغلوا بكرامتهم...خرج التامك ينفي التعذيب الذي يتعرض له أبناؤنا ونحن لن نسامحه أبدا على ما لاقوه". وتضيف الأم: "أريد أن أرى ابني الآن..أين هو؟ لن أستطيع الصبر 45 يوما".

من جانبه قال أحمد الزفزافي: "أبناؤنا سلبت حريتهم داخل السجن وظلمتهم الأحكام الجائرة التي صدرت في حقهم، فبعد أن تم تسريب التسجيل الصوتي قامت القيامة ولم تقعد...المعتقلون في رأس الما تعرضوا لأبشع أنوع التعذيب الجسدي".

ووجه الزفزافي تساؤله إلى من أسماهم "المتحكمين في دواليب الدولة"، قائلا: "هل من حق الموظف في السجن أن يعذب المعتقل بالطريقة التي عذب بها أبناؤنا... التامك موظف عادي يتلقى فقط التعليمات، ولا أوجه حديثي له، بل أسأل من يتحكمون في البلاد".

وأعلن الزفزافي أن عائلات معتقلي الريف سيخوضون اعتصاما مفتوحا أمام المندوبية العامة للسجون احتجاجا على ما طال أبناءهم، قائلا: "ما يقع في حق أبنائنا لم يسبق أن حدث...أسأل أين يوجد ابني؟ أين تم ترحيله؟".

ويضيف المتحدث ذاته: "سبق أن راسل المعتقلون التامك لنقلهم إلى سجن الناظور لكنه لم يستجب لهم ولم يرد عليهم، وأعتقد أنه لا أحد من حكامنا فهم التسجيل الذي خرج به ابني، ولم تفهمه السلطات، لذلك لجأت إلى التعذيب".

ويؤكد الزفزافي ضرورة تدويل مطالب محتجي الريف، قائلا: "أحس بأن حديثي صيحة في واد..لا أعرف من أخاطب، فلا يصل صوتي إلى أحد..الدولة لا تستمع لنا، لذا يجب أن نرفع شكوانا إلى الجهات الأممية"، مضيفا: "لم يسبق أن أسأنا إلى هذا الوطن، في حين أن الأخير يسيء دائما إلينا، وهذه المرة لن نسكت حتى ولو تم اعتقالنا رفقة أبنائنا...لا أحد يريد أن يستمع إلينا على الصعيد الوطني، لذلك سنلجأ إلى المنظمات الدولية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - الاسم الثلاثاء 05 نونبر 2019 - 19:49
ناصر كانت له حرية تامة في حراكه، لكن بعد أن أنزل الخطيب من المنبر فقد تفاقمت عليه التهم
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2 - عبدو الثلاثاء 05 نونبر 2019 - 19:56
لو أحسنتم تربيته ما عشتم هده المحنة. انت وابوه جعلتم هل القضية تتسولون بها .
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3 - med الثلاثاء 05 نونبر 2019 - 19:58
الوطن لم ولن يسيء لأحد. كما تقول يا سيدي. اختلطت الأوراق لديكم فلم تعرفوا ما تقدمون أو تؤخرون.........!
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4 - طاطا الثلاثاء 05 نونبر 2019 - 19:58
التسول بهذه القضيه لم يعد يجدي شيء غيرو الحرفة ربما تجدون من يثق بكم.
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5 - ربي والدك الثلاثاء 05 نونبر 2019 - 19:59
نتوما مقدرتو حتا تحسنو التربيه الولدكوم مبقا غير تحلو فامكوم القنون هوا القنون وحتا جيها فالعالام ممن حقها تتدخل فشؤن البلااد سيرو شوفو شي حل لراسكوم مع انا راسكوم قصح بزاااااف علا انه تعلمو كيف تحلو مشكل بالعقل
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6 - amaghrabi الثلاثاء 05 نونبر 2019 - 20:00
أقول للاخ الزفزافي الاب "هذا ما أعطاه الله لنا"هذ الشي لي عطا الله",هذه هي العدالة التي اعترفت الدولة بقضاتها وعينتهم ليحكموا بالعدل بين المغاربة,فان كانوا ليسوا في مستوى عدالة الغرب بصفة عامة فمغربنا لم يصل درجة الغرب في أي شيئ,وقضاتنا يحكمون على كل من خالف قانون دولتنا على حسب امكانياتهم الفكرية والعلمية والأدبية والتربوية ووو,فعلى هذا الأساس لماذا اخي الزفزافي تريد ان يتضامن معك جميع المغاربة لان قضاتنا قد ظلموا شباب الحراك,فان كانوا ظلمين متخلفين فبدون شك ان جميع المسجونين في سجون المملكة هم مظلومين لان قضاتنا ظالمون على حسب تفكيرك وتحليلاتك المعوجة.اعترف ان ابنك ارتكب أخطاء في حق الوطن والمواطنين واطلب عفة سلطانك وكفاك ثرثرة فوق واد النيل
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7 - ملاحظ الثلاثاء 05 نونبر 2019 - 20:01
والد الزفزافي مكانه في السجن وليس في الشوارع
يكفيه انه يسترزق في قضية ابنه التي جعلها مطية إيجاب عواصم العالم وزيارة افهمه الفنادق
كول لحمك
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8 - oujdi الثلاثاء 05 نونبر 2019 - 20:05
40 مليون مغربي لن يرضوا بمجموعة تمتهن الفرص وهي تحرق رمز الوطنية من جملتهم من يبكون في المواقع الاجتماعية والكل عارف من هم
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