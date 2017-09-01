عائلات معتقلي الريف تلوّح بـ"ورقة الأمم المتحدة"

هسبريس من الرباط

لوحت عائلات معتقلي حراك الريف باللجوء إلى "المقرر الأممي المعني بالتعذيب، حفاظا على حياة المعتقلين وحماية لسلامتهم الجسدية والنفسية، في حالة عدم تدخل المؤسسات الوطنية"، مشيرة إلى أنها لا تدري أماكن احتجاز أبنائها الجديدة، محملة الدولة المغربية "كامل المسؤولية على ما تعرض ويتعرض له الأبناء".

وأضافت عائلات المعتقلين، في بيان لجمعية "ثافرا"، أن "المعتقلين تعرضوا بعد ترحيلهم لتعذيب شديد، مع إجراءات تأديبية قاسية، وصلت حد احتجازهم في الكاشو، ومنعهم من الزيارة العائلية والحديث عبر الهاتف لمدة 45 يوما".

وأوضح المصدر ذاته أن "العائلات تقدمت بطلب عاجل موجه للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أجل إيفاد أطباء شرعيين لمعاينة الحالة الصحية للمعتقلين".

وفي السياق ذاته، أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما أسمته "القرارات العدوانية والانتقامية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ضد معتقلي حراك الريف"، وجددت مطالبتها بإطلاق سراحهم وكافة المعتقلين السياسيين، منتقدة "التعذيب الخطير وضروب المعاملة المهينة والمذلة التي تعرض لها ناصر الزفزافي".

وجددت الجمعية، في بيان لها، تضامنها مع المعتقل السياسي ناصر الزفزافي، وكل معتقلي حراك الريف الذين تعرضوا للتعذيب والمعاملة المهينة والحاطة من الكرامة الإنسانية، مؤكدة أن قرارات المندوبية بعزل المعتقلين "تستهدف إخراس كل صوت يفضح التعذيب ويطالب بمحاسبة مرتكبيه، ولا تتوقف عند المعتقلين بل تنصرف لمعاقبة وتعذيب عائلاتهم بحرمانها من زيارة أبنائها".

وطالب المصدر ذاته بـ"فتح تحقيق عاجل فيما جاء في تصريح المعتقل السياسي ناصر الزفزافي وتحديد المسؤوليات بخصوص ما تضمنه من أفعال تشكل دستوريا وقانونيا ودوليا جرائم خطيرة تستوجب معاقبة مرتكبيها المباشرين وغير المباشرين، وجعل حد لإفلات الجناة من العقاب".

وذكرت الجمعية الحقوقية بـ"الشكاية التي وضعتها أمام الوكيل العام لدى محكمة النقض بالرباط بخصوص التعذيب الذي تعرض له معتقلو حراك الريف، والتي جاء تصريح المعتقل السياسي ناصر الزفزافي تعزيزا لها"، وطالبت بـ"تحريكها وإجلاء الحقيقة بشأن ما تضمنته من معطيات موثقة حول جرائم التعذيب، وتطبيق القانون بشأنها".