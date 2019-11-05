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النيابة العامة: واقعة هتك عرض ناصر الزفزافي ادعاءات غير جدية

النيابة العامة: واقعة هتك عرض ناصر الزفزافي ادعاءات غير جدية
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 05 نونبر 2019 - 22:20

أكدت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، استعدادها لإعادة فتح البحث من جديد إذا ما قدم المعتقل ناصر الزفزافي أي دلائل أو قرائن جديدة تسمح بذلك.

وذكر بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أنه على إثر نشر تسجيل صوتي منسوب إلى المعتقل ناصر الزفزافي على بعض وسائل التواصل الاجتماعي إبان فترة وجوده في السجن المحلي "رأس الماء" بفاس، يدعي فيه تعرضه أثناء عملية إيقافه بمدينة الحسيمة للعنف وهتك العرض بطرق مشينة، بأن هذه القضية عرضت على القضاء، حيث كان المعني بالأمر قد ادعى أثناء تقديمه أمام النيابة العامة لأول مرة بتاريخ 5 يونيو 2017 بحضور دفاعه أنه تعرض للعنف فقط أثناء إيقافه بالحسيمة مستدلا في ذلك بآثار بعض الإصابات الخفيفة التي عوينت عليه ساعتها والتي تبين أنه تم إثباتها في محضر إيقافه نتيجة المقاومة العنيفة والشرسة التي أبداها لحظة ضبطه في حق عناصر الأمن.

وأضاف البلاغ أن المعني بالأمر لم يثر حينها إطلاقا واقعة تعرضه لهتك العرض، وهو الأمر الذي كان بإمكانه إثارته أمام النيابة العامة مباشرة بعد انتهاء المدة القانونية لإيقافه؛ بل إنه صرح بأن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي أنجزت البحث، عاملته معاملة جيدة ولم يتعرض للتعذيب أو التعنيف أثناء عملية الاستماع إليه، وهي نفس التصريحات التي أكدها دفاعه في بعض وسائل الإعلام الإلكترونية مباشرة بعد انتهاء عملية تقديمه أمام النيابة العامة.

وأورد بلاغ النيابة العامة أن الزفزافي لدى استنطاقه ابتدائيا من طرف قاضي التحقيق ادعى تعرضه لمحاولة هتك العرض بواسطة عصا أثناء إيقافه من طرف عناصر الأمن (ATTOUCHEMENT ANALE PAR UN BATON)، حيث تم على إثر ذلك إخضاعه لخبرة طبية بتاريخ 8 يونيو 2017 أثبتت عدم تعرضه لأي اعتداء أو هتك عرض وأن الإصابات اللاحقة به المثبتة في محضر سماعه أمام الشرطة القضائية ترجع إلى فترة تتوافق مع تاريخ إيقافه في 29 ماي 2017، ونظرا لعدم جدية ادعاءاته وعدم ثبوتها أمر قاضي التحقيق بإحالته على المحاكمة، التي أعاد خلالها تكرار نفس الادعاءات وصاغها دفاعه في شكل دفوع قانونية أمام المحكمة قضت هذه الأخيرة برفضها لعدم ثبوتها.

وذكر البلاغ بأن المعني بالأمر قام، بعد مرور حوالي أربعة أشهر من تاريخ تقديمه أمام النيابة العامة، بتقديم شكاية في مواجهة عناصر الأمن الذين تولوا عملية إيقافه كرر فيها نفس الادعاءات، فتحت على إثرها النيابة العامة بحثا دقيقا استمعت فيه لكافة الأطراف بما في ذلك عناصر الأمن المعنيين.

وأوضح البلاغ في هذا الصدد أن النيابة العامة لم تقف على ثبوت أي اعتداء أو هتك للعرض، مما قررت معه حفظ الشكاية اعتبارا لأن الإصابات البسيطة التي كانت مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد عاينتها عليه كما أثبتتها الخبرة الطبية وقعت أثناء إيقافه من طرف القوات العمومية نتيجة للمقاومة التي أبداها آنذاك، علما كذلك أنه سبق له أن صرح أثناء الاستماع إليه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بأنه تعرض للإصابة لحظة إيقافه أثناء مقاومة عناصر الأمن التي كانت مكلفة بضبطه، مما يؤكد أن ظروف إيقافه كانت قانونية.

وشددت النيابة العامة على أن انتظار مرور أكثر من سنتين على متابعة المعني بالأمر وإدانته ابتدائيا واستئنافيا ليعود من جديد لتكرار نفس الادعاءات وبطرق مشينة من قبيل ما ورد بالتسجيل الصوتي لم يسبق له إثارتها طيلة مراحل محاكمته، أمر يدعو إلى الاستغراب ويثير الكثير من التساؤلات حول جدية هذه الادعاءات والمبرر لإثارتها والطريقة المستعملة لذلك.

وختمت النيابة العامة بالتأكيد على أنها تبدي من جديد استعدادها لإعادة فتح البحث إذا ما قدم المعني بالأمر أي دلائل أو قرائن جديدة تسمح بذلك، وتؤكد رفضها المطلق للتعذيب او المعاملة القاسية، كما أنها ترفض استغلال المساطر القضائية لغير أهداف تحقيق العدالة واستجلاء الحقيقة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - عادل الثلاثاء 05 نونبر 2019 - 22:51
النيابة العامة دائما تبرىء الأمن، والمواطن هو الضحية، كفانا من استحمار الشعب،...
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61
2 - said الثلاثاء 05 نونبر 2019 - 22:55
فيلن سينمائي متى ينتهي .من اخراج وتمثيل ناصر الزفزافي
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-54
3 - لم يعد أحد يصدق بيانتكم الثلاثاء 05 نونبر 2019 - 22:56
أصدروا ما شئتم من البيانات فالنيابة العامة لم تعد لها مصداقية لدى المغاربة بوعشرين فبركتم له ملف وقلتم بأنه ثم حجز فيديوهات لديه ...الزفزافي تقولون بأنه لم يتعرض للتعذيب ...هاجر الريسوني قلتم بأن الأمن ضبطها بمحض الصدفة تقوم بعملية الإجهاص ...وقائع كلها أكاذيب ويعرف المغاربة أنها أكاذيب النيابة العامة أليست طرفا في الدعوى العمومية فبأي حق إذن تقرر أو تنفي عن طريق بيانات ثبوت الوقائع أو عدم ثبوتها ؟ إذا كان من حقها أن تمارس هذه الصلاحية فيجب منح نفس الصلاحية للزفزافي أو بوعشرين أو غيرهم للرد على بياناتها في إطار احترام حقوق الدفاع ...النيابة العامة في المغرب تمثل الأجهزة الأمنية وبياناتها يتم صياغتها من محبرة الأمن ...المشكل هو أنه يوما عن يوم تزداد الهوة والشرخ بين الدولة والمجتمع بمثل هذه الممارسات البالية الزفزافي ، بوعشرين ، نشطاء حراك جرادة ....كلهم يؤدون ثمن قول الحقيقة وثمن قول اللهم إن هذا منكر في وجه الدولة ، للأسف بدلا من أن تستمع الدولة إليهم واحتواء معارضتهم السياسية بالحوار وفتح قنوات الاتصال قامت بانتهاج الأسلوب البسيط : القمع ...انشرى احتراما لحرية التعبير
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67
4 - حاميدو الثلاثاء 05 نونبر 2019 - 22:59
إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يوتيكم خيرا.....
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53
5 - ملاحظ الثلاثاء 05 نونبر 2019 - 22:59
شوهة. ياربي أسرتنا. دنوب المغاربة.
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-26
6 - بكلي الثلاثاء 05 نونبر 2019 - 22:59
الزفزافي انسان مخادع وكداب ومجرد لمادا لم يدلي بكل هدا اتناء محاكمته انه يبحت على اي شئ يصنع به لنفسه بطلا لدالك يجب مؤاخدته على هده الاقوال السفيهه والكادبة التي يتهم فيها رجال الامن وما يفعله بمتل هده الاسياء من استغلال اي فرصة للاساءة للمؤسسة السجنية ورجال الامن ليس الا دليل على مدى التسامح معه واستغلاله لهده الفرص للاساءة احدروه انه مراوغ ولا يطاق قد يستغل اية فرصة تتاح له ليقول الكتير
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-65
7 - مزابي الثلاثاء 05 نونبر 2019 - 23:00
عشرون عاما قليلة في حق هؤلاء العملاء،يجب سجن الأب كذلك.
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-63
8 - احمد.. الثلاثاء 05 نونبر 2019 - 23:06
من يتجرأ على إنتهاك حرمة المساجد ، فكل شيء يهون عليه !! وأظن انه اصبح رقم واحد من المغضوب عليه شعبيا !! ان لم تستحيى فاصنع ماشئت. ﻻ احد سيصدق زفزفاتك المملة.
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-65
9 - العبدي الثلاثاء 05 نونبر 2019 - 23:14
ادا ثبت أن كلامه غير صحيح فعلى النيابة العامة تقديمه للمحاكمة بسبب الكدب وتضاف لحكمه سنين أخرى. وكلما فعل تضاف له أحكام أخرى .و هده هي الديمقراطية الحقيقية.
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-42
10 - مغربي أصيل الثلاثاء 05 نونبر 2019 - 23:14
النيابة العامة منذ أن بدأت اقرأ الجرائد في سن 15 و هي تنفي و تبرئ قوات الأمن و كأن قوات الأمن أولياء الله الصالحين معصومين من الخطأ.
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59
11 - Has الثلاثاء 05 نونبر 2019 - 23:17
الزفزافي بالغ كثيرا ضد مقدسات بلاده ووطنه وكان يدعو للانفصال،فلا يمكن أن ينتظر من المغاربة أن يقدموا له الورود.الوطن خط احمر
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-17
12 - حاميدو الثلاثاء 05 نونبر 2019 - 23:19
لن نستغرب إذا سمعنا الزفزافي يقول إن الزلزال الذي يضرب الحسيمة من حين لآخر سببه المخزن والدولة المغربية.....
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-17
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