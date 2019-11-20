الأمن يكشف إحصائيات السير والجولان في أكتوبر

هسبريس من الرباط

قامت شرطة السير والجولان باعتماد جملة من التدابير الأمنية الكفيلة بتدعيم إجراءات المراقبة المرورية، وتنظيم حركية السير والجولان في مختلف المدارات والمسالك الطرقية، مما أفضى لتسجيل مجموعة من المؤشرات والنتائج الدّالة في مجال الأمن الطرقي.

وفي مقارنة بين شهر أكتوبر المنصرم، والشهر نفسه من السنة المنصرمة، يلاحظ وجود ارتفاع في كل المؤشرات الإحصائية؛ إذ بلغ عدد المركبات التي تم ضبطها مخالفة لقانون السير 219.422 مركبة، بزيادة ناهزت حوالي 30 بالمائة، بينما تزايد عدد محاضر مخالفات السير المحررة بأكثر من 11 بالمائة، والغرامات الصلحية الإجمالية التي تم تحصيلها بأكثر من 35 بالمائة، والمبالغ المالية المستخلصة لفائدة خزينة الدولة بما يناهز 32 بالمائة.

وفي تحليل نوعي لهذه المؤشرات الرقمية، يلاحظ أن مخالفة عدم احترام السرعة المحددة التي تم رصدها بواسطة رادار مراقبة السرعة هي الأكثر تسجيلا، حيث بلغت خلال شهر أكتوبر المنصرم 47.185 مخالفة، من بينها 2096 تمت معاينتها ليلا، مسجلة بذلك ارتفاعا كبيرا ناهز 407 بالمائة في عدد المخالفات المسجلة، وأكثر من 521 بالمائة في عدد المحاضر المحررة والمحالة على النيابة العامة، وذلك مقارنة مع الفترة نفسها من السنة المنصرمة.

وفي المرتبة الثانية، تأتي مخالفات عدم حمل خوذة الرأس أثناء سياقة الدراجات بمختلف أنواعها، التي بلغت الشهر المنصرم 18.226 مخالفة، أي بنسبة 8,31 بالمائة، متبوعة باستعمال الهاتف المحمول أثناء السياقة (%83،3)، وعدم احترام إشارة الضوء الأحمر (%70،3)، وعدم وضع حزام السلامة (%17،3)، وعدم احترام علامة قف (%87،2)، وعدم احترام أسبقية اليمين (%02،2)، والسياقة في الاتجاه الممنوع (%30،1)...الخ.

أما عمليات المراقبة المرورية لمكافحة السياقة تحت تأثير حالة السكر باستعمال آليات قياس نسبة الكحول المنبعث من الفم، فقد بلغ عدد السائقين الخاضعين لها 8275 سائقا، أي بنسبة ناهزت 120 بالمائة، في حين بلغ عدد الاختبارات الإيجابية 467 فحصا، وعدد الأشخاص المحالين على العدالة 384 شخصا، وعدد المركبات المودعة بالمحجز البلدي 375 مركبة.

وبخصوص المخالفات المرتبطة بالحالة الميكانيكية للمركبات، فقد عاينت مصالح السير والجولان التابعة للأمن الوطني خلال شهر أكتوبر الفارط 2657 مخالفة، همّت بالأساس 1135 شاحنة، و147 حافلة، و1375 سيارة نفعية.

وبالنسبة لمخالفات الوقوف في الأمكنة المخصصة لسيارات نقل الأموال والودائع، الموجودة أمام الوكالات البنكية، فقد بلغت خلال شهر أكتوبر المنصرم 1611 مخالفة، بينما بلغ عدد المركبات المودعة بالمحجز البلدي 530 مركبة مقارنة مع 457 مركبة خلال شهر أكتوبر من السنة المنصرمة.

وفي الشق المتعلق بحوادث السير البدنية، فتؤكد المقارنة المنجزة بين شهري أكتوبر من السنة الجارية والمنصرمة تسجيل انخفاض ملحوظ في عدد قتلى حوادث السير بحوالي 26 بالمائة؛ إذ بلغ العدد 74 قتيلا مقارنة مع 100 في الشهر نفسه من السنة المنصرمة، من ضمنهم 28 راجلا، و29 من مستعملي الدراجات النارية ومرافقيهم، وسبعة كانوا يستعملون الدراجات الهوائية.