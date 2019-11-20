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سائقو تاكسيات ينتهكون حق زبناء .. تحديد الوجهة ومبلغ التسعيرة

سائقو تاكسيات ينتهكون حق زبناء .. تحديد الوجهة ومبلغ التسعيرة
هسبريس - محمد الراجي
الخميس 07 نونبر 2019 - 12:00

في الوقت الذي يكابد المواطنون المغاربة معاناة مريرة مع وسائل النقل، خاصة في المدن الكبرى، أصبحت تصرفات بعض سائقي سيارات الأجرة الصغيرة تشكل مشكلا حقيقيا يقضّ مضجع المواطنين، برفضهم نقلهم إلى وجهات معينة، أو مطالبة الزبون بمبلغ مالي يفوق التسعيرة الحقيقية للرحلة، دون استعمال العداد، كما يفرض ذلك القانون.

أمام محطات القطارات بالمدن الكبرى، مثل الدار البيضاء ومراكش وفاس، يجد الزبناء عشرات سيارات الأجرة مصطفة في طوابير، غير أنهم يضطرون إلى الطواف على أصحابها، الذين يحددون وجهاتهم، بدل الوجهة التي يطلبها الزبون، مع الإصرار على عدم الانطلاق إلا بعد "جمْع" ثلاثة زبناء أو اثنين على الأقل.

بمدينة مراكش، وكما عاينت ذلك جريدة هسبريس الإلكترونية، يلجأ بعض أصحاب سيارات الأجرة إلى عدم تشغيل العداد، خاصة حين يعرف السائق أنّ الزبون زائر للمدينة، وبعد إيصاله إلى وجهته يُطالبه بأداء مبلغ مالي يضاعف المبلغ المفترض أن يؤدّيه في حال تشغيل العداد.

"من الناحية القانونية، فإنّ سائق سيارة الأجرة الصغيرة مُجبر على نقل الزبون إلى الوجهة التي يريدها هو، لأنّ السيارة التي يقودها في الواقع ليست ملكا له، بل هي رهْن إشارة الزبون"، يوضح حسن الدكالي، الكاتب المحلي للمنظمة الديمقراطية للنقل في مدينة سلا.

ما جاء على لسان الدكالي، يؤكده محمد، سائق سيارة أجرة صغيرة بسيدي بنور، الذي صرح لهسبريس قائلا: "من حق أي واحد وْقف ليه مول الطاكسي يْوصلو فيمَّا بغا. غير يوقف لك يدّيك فيما بغيتي، المهم تْكون البلاصة اللي بغا يمشي ليها الكليان ضمن المجال الحضري المسموح به". وزاد موضحا "القانون كيْقول إيلا ما كنتيش باغي تهز الكليان ما توقفش ليه نهائيا".

ولا يجد بعض سائقي سيارات الأجرة الصغيرة حرجا في قذف جملة "ما غاديش لْديك البلاصة" في وجه الزبناء، فيما يؤكد الكاتب المحلي للمنظمة الديمقراطية للنقل بسلا أنّ من حقّ الزبون على سائق سيارة الأجرة أن يقلّه إلى حيث يريد، "وإذا رفض عليه أن يطلب منه التوجه إلى أقرب مفوضية للشرطة".

ويعزو الدكالي سبب "استسلام" الزبناء لما يفرضه بعض أصحاب سيارات الأجرة الصغيرة إلى الجهل بالقانون، مشيرا إلى أنّه لا يمكن إنكار أنّ بعض السائقين يرفضون نقل الزبناء إذا كانت الوجهة التي يقصدونها قريبة، ويختارون الزبناء المتوجهين إلى وجهات بعيدة من أجل كسب ربح مالي أكبر. وتابع معلقا "هذا عيب وعار على السائقين الذين تصدر عنهم مثل هذه السلوكات".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - غزواني الخميس 07 نونبر 2019 - 12:07
ما دام المواطنون لا رفعون شكوى عند التعرض لمثل هذه التصرفات فليس على الدولة شيئ ولا تتحمل المسؤولية. القانون واضح في هذا المجال.
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2 - Hilal الخميس 07 نونبر 2019 - 12:14
في الحقيقة بعض سائقي الطاكسيات الصغيرة يستغلون زبناء لعدم معرفتهم لتلك المدينة ، وقعات لى ف مدينة القنيطرة كلت لو وصلني واحد الحي ملي وصلني كالي 30 درهم، من بعد سولت واحد صاحبي كلت لو شحال باش كايوصلو لهاد الحي كالي 11درهم، هاد شي بالنهار.
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3 - اتشروا الخميس 07 نونبر 2019 - 12:16
معظم أصحاب الطاكسيلت أصبحوا يمتهنون ابتزاز وسرقة جيوب المواطنين. إضافة لذلك لا يحترمون ضوابط السياقة. ويقفون أينما يريدون و لهم سيوف في الطاكسيلت. ليس جميع السائقين ولكن معظمهم أصبحوا سراق و شفارة واقرب إلى الشماكرية.
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4 - باغي نعرف الخميس 07 نونبر 2019 - 12:17
سبب المشكل هو الدولة صاحبة اقتصاد الربع... تلغى المأذونيات وتدخل شركات كما هو الحال في أوروبا وأمريكا... وغير ذلك لا شيء سيتحقق .... سائقي سيارات الأجرة همهم الوحيد هو الربح أضعاف مضاعفة ... أما إذا كان الزبون معاقا أو زائد الوزن والله العظيم لا يتوقف له أي طاكسي إلا من رحم ربي وهم قلائل ... بلاد الله يجعل الغفلة ما بين البائع والشاري.... انعدمت الأخلاق والأمة نازلة للسافلين مع أمثال هذه الشرذمة المتسخة فكريا وذهنيا
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5 - احمد الصروخ الخميس 07 نونبر 2019 - 12:20
في طنجة يعاني السكان أكثر من هذا بكثير. كثير من السائقين لا يحترم أي قانون للسير و إن كنتما اثنان فلن يقف لكما طاكسي و مدة الانتظار طويلة. لا احترام لكبار السن و المعطوبين و المرضى. همهم أصبح الريسيطا. يطلقون العنان للكلاكسون بدون سبب مما يحدث الضوضاء في جل الشوارع مقلقين راحة السكان. و الغريب أن بعضهم يوجد في حالة غير طبيعية. كل هذا تحت اعين رجال الأمن الذين لا يهتمون بالأمر نهائيا. كما يعرقلون حركة السير بوقوفهم في أي مكان.
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6 - Med الخميس 07 نونبر 2019 - 12:21
ما هي الاجراءات التي تقام ضد ساءق طاكسي يرفض نقل زبون الى وجهته؟
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7 - ADAM الخميس 07 نونبر 2019 - 12:21
يوم الخميس السالف كان لي نقاش مع سائق طاكسي حول مشاكل الزبناء مع الطاكسي الصغير، فقال لي بالحرف الواحد: كيفاش بغيتي نوصل ثلاثة ديال الناس ب12 درهم حتى الدار في حين في الطوبيس غادي يخلصوا 15 درهم بثلاثة بيهم من موقف الصعود حتى الموقف المقصود. فأجبته إلى كان هاد الشي ماشي فصالحكم عليكم بالتوصل مع المسؤولين لتغيير ما يمكن تغييره، وإلا فأنتم تخالفون القانون.
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8 - Marocain الخميس 07 نونبر 2019 - 12:26
بنتي عندها 12 سنة أخذت طاكسي لايصالها للمدرسة من أمام البيت حيث نسكن على الشارع الرئيسي وتعودت إما أن يوصلها أحد أبويها أو نعطيها واجب الطاكسي. مرة أحد عديمي الضمير بعد أن إنطلق وإبتعد عن البيت وسالها عن الوجهة قال لها بكل بساطة انزلي أنا لست ذاهباً إلى هناك وترك الطفلة وحدها تبكي لا تعريف أين هي وفي خوف شديد تبحث وقد أصبحت تخاف من ركوب أي طاكسي
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9 - جواد الخميس 07 نونبر 2019 - 12:27
في المغرب هناك تسيب لأصحاب الطاكسيات.بشكل كبير .في جميع المدن. و السبب ليس هناك قانون يردعهم على تلك التصرفات بصريح العبارة . السلطات تتساهل معهم..تخيل زبون يتشاجر مع طاكسي لهذا السبب و عندما يحضر رجل الأمن ..تجده منحازا تماما للسائق لأنه يعرفه ..وهذا حدث مرارا...ناهيك على النصب في التسعيرة. وبطبيعة الحال لا أعمم ولكن الأغلبية القصوى
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10 - مواطن مغربي الخميس 07 نونبر 2019 - 12:27
للأسف في السنين العشر الأخيرة ظهير صنف من سائقي سيارات الاجرة لا يحترمون لا الزبون لا القانون المنظم للمهنة ولا حتى قانون السير مثلهم مثل أصحاب الدرجات الثلاثية العجلات
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11 - Allal الخميس 07 نونبر 2019 - 12:28
هذه الممارسات لا تخلو منها مدينة وهي بالفعل مستفحلة في المدن الكبرى٠ كما أن هذه الآفة تكثر في الصيف خصوصا في المدن الشاطئية٠ الزبون في أغلب الأحيان يجهل القانون ويتفادى الدخول في مشادات مع السائق خوفا من عواقب وخيمة٠
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