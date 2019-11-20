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كُتّاب وآراء
برلماني يطلب فتح مساجد المملكة لغير المسلمين
دعا النائب البرلماني شقران امام إلى فتح أبواب المساجد المغربية لغير المسلمين الراغبين في زيارتها، وعدم منعهم من دخولها، كما هو معمول به حاليا، حيث تُعلّق أمام أبواب المساجد في المناطق التي يزورها السياح لوحات مكتوب عليها "يمنع الدخول على غير المسلمين".
النائب البرلماني المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قال، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مخاطبا وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية: "صحيح أن هناك اعتبارات دينية، ولكن يجب أن يكون هناك اجتهاد لرفع منع زيارة المساجد على غير المسلمين".
واستطرد المتحدث ذاته بأن منع غير المسلمين من الدخول إلى المساجد "ينبغي أن تتم معالجته بالعقل وليس العاطفة"، مضيفا: "عبارة المنع تُكتب باللغة العربية ولا يفهمها الأجانب حتى".
وتختلف آراء المذاهب الفقهية الإسلامية حول مسألة دخول غير المسلمين إلى المساجد، بين مجيز، كالمذهب الشافعي، ومحرّم، على غرار المذهب المالكي الذي يتبعه المغرب.