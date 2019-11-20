أسر ضحايا "اكديم ازيك" تشتكي تجاهل الإعلام وتطلب جبر الضرر

هسبريس من الرباط

مستحضرة أرواح أبنائها الذين رحلوا بشكل بشع في أحداث مخيم "اكديم ازيك"، أعادت أسر رجال الأمن الضحايا تركيب شريط المأساة التي مازالت تكابدها جراء ذلك، مطالبة بإنصاف قضائي وإنساني ومحاسبة المسؤولين عن الجريمة النكراء، خصوصا وأن "مرحلتي الدعوى العمومية والمدنية التابعة لم تكونا بالشكل المبتغى".

وبمناسبة الذكرى التاسعة لوفاة أبنائها التي تحل غدا الجمعة، قالت العائلات إن "ما يزيد من معاناة الأسر هو التجاهل الإعلامي الذي يطالها، في مقابل تركيز خصوم المغرب على تقديم الأحداث كملحمة يوظفونها في إطار الدعاية الخاصة بهم، كما حولوا المجرمين إلى أبطال وثوار ورموز نضالية، مقابل تجاهل ملف الشهداء".

وأضافت العائلات في بيان لها أن "الأسر تعاني من التهميش"، مشيرة إلى أن "الاستفزازات التي يقوم بها الموقوفون على خلفية أحداث مخيم أكديم إزيك ضاعفت حجم الآلام والجراح"، مشددة على "ضرورة تسطير الثامن من نونبر يوما للشهيد يخلده المغاربة استحضارا للتضحيات الجسام التي قدمها الراحلون فداء للوطن".

وتابع المصدر ذاته أن "العائلات تحتاج المتابعة النفسية والاجتماعية، حيث إن الأغلبية فقدت مورد رزقها مما يجعلها معنية بمسلسل جبر الضرر". وطالبت العائلات بـ"طرح الملف على مستوى الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الانسان بجنيف، باعتباره آلية أممية تعنى بحماية الحقوق"، معبرة عن "الاستعداد الدائم من أجل الدفاع عن الوطن".

وفي هذا السياق، قال أحمد أطرطور، رئيس تنسيقية عائلات وأصدقاء ضحايا أحداث أكديم إزيك، إن "أقل برهان على إحياء ذكرى الضحايا هو إقامة يوم للشهيد يستحضر كل من قدم نفسه للوطن"، مسجلا أن "الأمر لن يتطلب الشيء الكثير، خمس دقائق يرفع فيها العلم الوطني، ودقيقة صمت للترحم".

وأضاف أطرطور، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "العائلات تطالب بجبر الضرر، خصوصا وأن الأبناء كانوا معيلين لأسرهم"، مشددا على أن "المسائل القانونية استفادت منها العائلات، لكنها تبقى غير كافية"، مؤكدا "ضرورة توفير تعويض استثنائي، فالألم قائم على الدوام والالتفاتة واجبة".

وأكمل رئيس التنسيقية قائلا: "توجهنا في وقت سابق إلى الأمم المتحدة، لكن ذلك غير كاف، فالواقع الحالي يفرض التواجد بجنيف لمرتين على الأقل في السنة من أجل تقديم توضيحات للمنتظم الدولي". وشكر من أسماهم "جنود الخفاء ممن يساهمون بشكل كبير في إشعاع الملف".