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عائلات المعتقلين تطلب تدخل الملك لإنقاذ حياة الزفزافي ورفاقه

عائلات المعتقلين تطلب تدخل الملك لإنقاذ حياة الزفزافي ورفاقه
هسبريس - عبد السلام الشامخ (صور: منير امحيمدات)
الجمعة 08 نونبر 2019 - 16:45

من أمامِ مقرّ المندوبية العامة لإدارة السّجون، اخْتارَ عدد من الحقوقيين ترديدَ شعارات مُستوحاة من "حراك الرّيف"، في وقفة نظّموها ضدّ ما اعتبروه "تعذيباً متواصلاً يتعرّض له الزفزافي ورفاقه داخل السجون"، وضدّ "العقوبات الأخيرة".

وشاركَ في الوقفة التي دعا إليها الائتلاف الديمقراطي من أجل "إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وفك الحصار عن الريف"، بالإضافة إلى عائلات المعتقلين، ممثلو أحزاب سياسية يسارية، وهيئات حقوقية وتنظيمات شبابية، ومنظمات نقابية ومدنية.

ولم يُلاحَظْ انتشار واسع لقوى الأمن؛ إذ اقتصر الأمر على أفراد للشرطة بالزّي المدني. وانطلقت الوقفة بشعارات حركة 20 فبراير، وقد حجَّ إليها العشرات من النشطاء والحقوقيين الذين نددوا بوضع المعتقلين.

وردّد المحتجون الغاضبون، ومنهم من حجُّوا من الحسيمة وامزورن، شعارات مستوحاة من الحراك: "من أجلنا اعتقلوا. من أجلهم نناضل"، و"الحرية الفورية للمعتقل السياسي"، و"يا معتقل ارتاح ارتاح. سنواصل الكفاح"، و"شعب الريف قرر إسقاط العسكرة".

وقال أحمد الزفزافي، والد "أيقونة حراك الرّيف"، إنّ "ناصر الزفزافي مضرب عن الطعام منذ أكثر من خمسة أيام بسبب عمليات التّرحيل التي تمت مؤخرا"، مشيراً في كلمة أمام المحتجين إلى أن "المندوبية لا تملكُ القرار بيدها. القرار يأتيها من الفوق، وهؤلاء يريدون تقسيم الوطن".

وشدّد الزفزافي على إبعاد تهمة الانفصال عن معتقلي حراك الرّيف: "نحن لسنا انفصاليين"، قبل أن يردّد شعار: "عاش الشّعب"، موردا أن "الخائن هو الذي يستمع لقرارات الفوق ويعذب المعتقلين".

أما أم أحمجيق، المدان بعشرين سنة، فخاطبت المحتجين قائلةً: "أنتم أولادي. نحن نتعذب مع أبنائنا الذين نقلوهم إلى الكاشو، إنهم يموتون يوما بعد يوم، لقد عنفوهم، هم لم يفعلوا شيئاً. هذه حكرة، هذا منكر"، مضيفةً: "أطلب من المندوبية أن تجد حلاً مع أبنائنا، وأطلب من رئيس الدولة أن يجد حلاً لهذا الملف. ابني لا أعرفُ مصيره".

من جانبها، قال أم الزفزافي: "نرفضُ الظلم والكذب في حقّ أبنائنا. تم تصوير ابني عارياً بعدما تم تخديره. ابني أراد مستشفى وجامعة لكن السلطات المغربية أدانته بعشرين سنة"، مضيفة: "ابني يعاني كثيراً، نطالب بإخراج أبنائنا من الكاشو وأن يتواصلوا معنا".

أما أخت المعتقل محمد حاكي المدان بـ 15 سنة، فأكدت أنه "مضرب عن الطعام والماء منذ أمس الخميس، ولن يوقف الإضراب إلا بتجميع كافة المعتقلين في سجن واحد". بينما قالت والدة محمد جلول: "ابني دخل في إضراب عن الطعام مفتوح حتى الشّهادة".

وقال المحامي محمد أغناج: "قمت أمسِ بزيارة لمعتقلي حراك الريف بالسجن المحلي راس الما بفاس، حيث تخابرنا مع كل من ناصر الزفزافي، سمير أغيد وزكرياء اضهشور. المعتقلون الثلاثة موضوعون في زنازين انفرادية عقابية، منفصلين عن بعضهم. لم يتسلموا جميع حوائجهم وأمتعتهم، بحيث لا يتوفرون إلا على ملابس قليلة جدا، وغطائين للنوم".

وأضاف: "لم تسلم لهم أيضا كتبهم وأشياؤهم الخاصة. أكدوا الوقائع كما نقلت على لسان المعتقل نبيل أحمجيق، حيث تم اقتحام زنازينهم يوم الجمعة وتم تصفيدهم بعنف ونقلوا كل إلى وجهة خاصة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مغربي ريفي الجمعة 08 نونبر 2019 - 17:05
.المغرب ليس به معتقلين سياسيين وهؤلاء خربوا مرافق اجتماعية وعمومية وقال فيهم القضاء كلمته أمام منضمات حقوقية حيت تمتعوا بحق الدفاع وباقي الحقوق التي يتمتع بها المتقاضين في جميع دول الحق والقانون
فكفى من هدا الهراء
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2 - عبد السلام حنفي ترجيست الجمعة 08 نونبر 2019 - 17:06
يجب طي هذه الصفحة في القريب العاجل واسعاد اسر المعتقلين باطلاق سراح فلذات اكبادهم اذا كان الوطن غفور رحيم فحبذا ان يبادر المسؤولون في اظهار النية الحسنة تجاه ابناء هذا الوطن ننتظر ممن لذيهم السلطة ان يحققوا رغبة وامال الشعب المغربي باطلاق سراح كل من زج بهم في غياهيب السجون ظلما وعدوانا وان يتم تعويضهم ماديا ومعنويا
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3 - علي الجمعة 08 نونبر 2019 - 17:08
سيروا لدول الاروبية هي التي يجب عليها التدخل ما دمتم لا تؤمنون بمؤسساتنا ولا قضاءنا جريوا طوال
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4 - مغربي حر الجمعة 08 نونبر 2019 - 17:09
إنفصاليو البوليساريو يصولون ويجولون بدون محاسبة في شوارع المملكة رغم رفع شعارات انفصاليي البوليساريو . بينما أبناء الوطن الريفيون يتهمون بالانفصال. علما أن آخر مظاهرة قادها الزفزافي التي تجوزت 30 ألف متظاهر كان ردا على حكومة "لحاسة الكابا" الذين اتهمو حراك الريف بالانفصال، ومعهم محللي " 2 فرانك". إننا فعلا في بلد " كولشي خدام بتليفون". عند الله ستوفون ما تستحقون.
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5 - saad الجمعة 08 نونبر 2019 - 17:09
ليس هناك اي تعديب الزفزافي باع وطنه وجنسيته للاعداء وعن من تدافعون الزفزافي اراد نشر الفتنة ونسية ان الوطن اكبر منه ومن امثاله
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6 - المهدي الجمعة 08 نونبر 2019 - 17:10
الوقفة والاحتجاج حق مشروع لكن بشعاراتكم التي تستفز رأس الدولة تبعدون كل احتمالات مراجعة الأحكام والافراج والعفو عن ابنائكم مسافات ضوئية .. سخونية الرأس ما واكلاش مع المخزن شوفو هداك اللّي غنى عاش الشعب راه مقرّد في سجن العرجات .. على كلّ الله يدير شي تاويل دالخير ....
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7 - ADAM الجمعة 08 نونبر 2019 - 17:13
من اللافت للانتباه أن احتجاجات الريف تتميز بعدم رفعها العلم الوطني في حين يرفعون راية أمزيغ، أبهذا تريدون التضامن معكم في مصابكم، أم أن ذلك إصرار في استفزاز السلطة وليس المهانةللتصعيد كي لا يقع عفو، وأن اللافتات المرفوعة تعبر عن عدم الوعي من طرف مسؤولي هذه الاحتجاجات.
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8 - rhiwi الجمعة 08 نونبر 2019 - 17:14
عبارات أوقفوا التعذيب، غياب العلم المغربي ....واش هاد الناس عايشين فشي كوكب اخر
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9 - النكوري الجمعة 08 نونبر 2019 - 17:15
المخزن يتلذذ من النشوة و الانتصار الوهمي على مجموعة من المواطنين العزل الجياع و يعتبر نفسه كأنه انتصر في معركة الزلاقة او الارك او واد المخازن بينما هو في واقع الامر دجاجة امام ماما فرنسا و الامم الاخرى اقول هذا لان المخزن يمارس الشخصنة في قرارته مثل ما كان يفعله القياد في القرون الوسطى
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10 - غرين بويز الجمعة 08 نونبر 2019 - 17:16
من ألتراس الرجاء البيضاوي من قلعة الصمود الدار البيضاء لك منا أغلى التحيات وأسمى العبارات ونطلب الله ان يفك أسركم أخي البطل ناصر الزفزفي أنت وكل المعتقلين السياسيين في السجون المغريبية وتعودو إلينا سالمين غانمين ...وكونو متأكدين أن الظلم لن يدوم طويلا والجلاد لا ينام من فزعه وهلعه فلا دامت للسفهاء الخونة اعداء الملة والدين السكينة والطمأنينة ..دمتم شامخين يا رجال الوطن
نحبك أخي ناصر
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11 - mre الجمعة 08 نونبر 2019 - 17:19
يطلبون تدخل الملك و لا يحملون حتى صورته.
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12 - مغربي الجمعة 08 نونبر 2019 - 17:22
الزفزافي عليه وعليكم ان تفهموا ان المغاربة سواسية. علينا ان نعلم أن السجون يتواجد بها مغاربة هل نطلب من الملك انعقاد حياتهم ؟ كفى من المسرحيات التي اكل الدهر عليها. والعفو لن يستفيد منه .
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