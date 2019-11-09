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كُتّاب وآراء
الرميد يشبّه فرنسا بحركة طالبان الأفغانية في مجال الحريات الفردية
في موقف مثير، شبّه مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، فرنسا بحركة طالبان الأفغانية المتشددة. وقال، في رده على تعقيبات النواب البرلمانيين بخصوص مسألة الحريات الفردية، أثناء مناقشة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مساء الجمعة، إن "فرنسا هي الوجه الآخر لطالبان".
تشبيه الرميد لفرنسا بحركة طالبان الأفغانية جاء حين حديثه عن الحريات الفردية في المغرب، إذ قال إن كل مجتمع له قيَمه الخاصة، التي تؤطر الحريات الفردية، حيث أشار إلى تزايد التضييق على النساء المسلمات المحجّبات في فرنسا.
وقال وزير الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، تعقيبا على واقعة مطالبة سيدة محجبة في فرنسا بمغادرة قاعة كانت توجد فيها داخل إحدى البلديات بفرنسا: "فرنسا مثلا، تمنع الحجاب، وهي وجه آخر لحركة طالبان؛ لأنها تصادر حق المرأة في ممارسة حريتها، وهذا تقييد للحريات".
وعبّر الرميد عن مناصرته للحريات الفردية في المغرب؛ لكنه استدرك أنها "يجب ألا تكون مطلقة بل في حدود، لأن الحرية الفردية تخضع لمنظومة القيم السائدة في المجتمع".
وتابع المتحدث ذاته قائلا: "المنطقي هو أن تبقى الحريات في حدود، وفق ما تحده المنظومة القيمي فحتى في مجتمعات أخرى، ليست حرية التعبير مطلقة، حيث يُمنع الحديث عن موضوع المحرقة، مثلا؛ لأن الأمر يتعلق بتاريخ ومعطيات يحرم الحديث عنها، وأصبحت حرية التعبير في مهب الريح، لأن المجتمع أراد ذلك".
وبخصوص العلاقات الجنسية الرضائية، عبّر الرميد عن معارضته لها، بشكل ساخر، حيث قال، تعليقا على هذا الموضوع: "الرجل يمكن أن يقيم علاقة مع من يريد، طيب، ولكن تعدد الزواج ممنوع، علما أنه يعطي الحقوق للمرأة، فإذا كانت الزوجة الأولى قابلة، والثانية قابلة، القانون مالو؟".
الرميد عبّر أيضا عن موقفه الرافض لإباحة الإجهاض، حيث قال: "منظومة القيم يجب احترامها، وحين يتطور المجتمع يمكن أن يقبل الإجهاض؛ لكن هذا غير ممكن الآن"، مضيفا: "الدولة يرأسها أمير المؤمنين، الذي قال إنه لا يمكن أن يحل ما حرم الله ولا أن يحرم ما أحل الله. انتهى الكلام، وأي اجتهاد في هذا الموضوع يمكن أن يهدم الثوابت التي بنيت عليها الدولة".
ودعا الرميد إلى عدم الغلو في المطالب، والاتفاق على الحلول الوسطى، "فإما أن نتفق على الحلول الوسطى أو لا نتفق نهائيا"، يقول الوزير، مضيفا "هناك تحكيم ملكي لا يمكن أن يتغير مضمونه بتغير رؤساء المؤسسات التحكيمية أو الوزراء، هو قائم ما دام هناك إجماع، وهذه ميزة للمغرب".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
في الحقيقة لم يقل عيبا....
الدول الغربية تضغط علينا لنحلل اللواط و الزنى علانية و اختلاط الانساب و تفكك الأسر...من جهة أخرى شاهدت فيديو لرجلي شرطة يرغمان سيدة على نزع حجابها في احد شواطيء جنوب فرنسا و الفيديو لا يزال في اليوتيوب...كما أنه يمنع منعا كليا لبس البوركيني في مسابح وشواطيء فرنسا.. وهناك تجريم للبرقع في السويد و فرنسا و المجر و سويسرا و بلجيكا....
وفعلا هناك تضييق على المحجبات في كل اوروبا خصوصا في العمل....إن وجدت عملا اصلا...
لذلك كون الخوخ ايداوي كون داوى راسو...
الدول الغربية تقول أنه على المحجبات و المنقبات احترام قيم العلمانية هناك...فيما تدعونا نحن ان نتخلى عن قيمنا ونسمح بما لا تسمح به ثقافتنا..
هذه سكيزوفرينيا....نحن نحترم قوانينكم فاحترموا قوانيننا...
والقانون ليس شيئا مطلقا و كونيا...فلكل مجتمع قوانينه الخاصة التي تراعي خصوصيته وثقافته الفريدة.....
خلافا لما يفهم من العنوان..فأنا مثفق مع الرميد...تمااااما.