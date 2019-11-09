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الرئيسية | مجتمع | الرميد يشبّه فرنسا بحركة طالبان الأفغانية في مجال الحريات الفردية

الرميد يشبّه فرنسا بحركة طالبان الأفغانية في مجال الحريات الفردية

الرميد يشبّه فرنسا بحركة طالبان الأفغانية في مجال الحريات الفردية
هسبريس - محمد الراجي
الجمعة 08 نونبر 2019 - 23:55

في موقف مثير، شبّه مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، فرنسا بحركة طالبان الأفغانية المتشددة. وقال، في رده على تعقيبات النواب البرلمانيين بخصوص مسألة الحريات الفردية، أثناء مناقشة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مساء الجمعة، إن "فرنسا هي الوجه الآخر لطالبان".

تشبيه الرميد لفرنسا بحركة طالبان الأفغانية جاء حين حديثه عن الحريات الفردية في المغرب، إذ قال إن كل مجتمع له قيَمه الخاصة، التي تؤطر الحريات الفردية، حيث أشار إلى تزايد التضييق على النساء المسلمات المحجّبات في فرنسا.

وقال وزير الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، تعقيبا على واقعة مطالبة سيدة محجبة في فرنسا بمغادرة قاعة كانت توجد فيها داخل إحدى البلديات بفرنسا: "فرنسا مثلا، تمنع الحجاب، وهي وجه آخر لحركة طالبان؛ لأنها تصادر حق المرأة في ممارسة حريتها، وهذا تقييد للحريات".

وعبّر الرميد عن مناصرته للحريات الفردية في المغرب؛ لكنه استدرك أنها "يجب ألا تكون مطلقة بل في حدود، لأن الحرية الفردية تخضع لمنظومة القيم السائدة في المجتمع".

وتابع المتحدث ذاته قائلا: "المنطقي هو أن تبقى الحريات في حدود، وفق ما تحده المنظومة القيمي فحتى في مجتمعات أخرى، ليست حرية التعبير مطلقة، حيث يُمنع الحديث عن موضوع المحرقة، مثلا؛ لأن الأمر يتعلق بتاريخ ومعطيات يحرم الحديث عنها، وأصبحت حرية التعبير في مهب الريح، لأن المجتمع أراد ذلك".

وبخصوص العلاقات الجنسية الرضائية، عبّر الرميد عن معارضته لها، بشكل ساخر، حيث قال، تعليقا على هذا الموضوع: "الرجل يمكن أن يقيم علاقة مع من يريد، طيب، ولكن تعدد الزواج ممنوع، علما أنه يعطي الحقوق للمرأة، فإذا كانت الزوجة الأولى قابلة، والثانية قابلة، القانون مالو؟".

الرميد عبّر أيضا عن موقفه الرافض لإباحة الإجهاض، حيث قال: "منظومة القيم يجب احترامها، وحين يتطور المجتمع يمكن أن يقبل الإجهاض؛ لكن هذا غير ممكن الآن"، مضيفا: "الدولة يرأسها أمير المؤمنين، الذي قال إنه لا يمكن أن يحل ما حرم الله ولا أن يحرم ما أحل الله. انتهى الكلام، وأي اجتهاد في هذا الموضوع يمكن أن يهدم الثوابت التي بنيت عليها الدولة".

ودعا الرميد إلى عدم الغلو في المطالب، والاتفاق على الحلول الوسطى، "فإما أن نتفق على الحلول الوسطى أو لا نتفق نهائيا"، يقول الوزير، مضيفا "هناك تحكيم ملكي لا يمكن أن يتغير مضمونه بتغير رؤساء المؤسسات التحكيمية أو الوزراء، هو قائم ما دام هناك إجماع، وهذه ميزة للمغرب".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - القنيطري السبت 09 نونبر 2019 - 00:14
يجب عليك أن تقولها الى هؤلاء الدين يريدون منع زواج القاصرات و طلبهم بالحرية الجنسية خدام الثقافة اليهودية-الصليبية. نعم للحرية الفردية إنطلاقا من ثقافتنا الأمزغية-العربية-الإسلامية لا من ثقافة اليهود والنصار
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3
2 - مغربي وراء البحار السبت 09 نونبر 2019 - 00:16
في هذا العالم المتناقض، كل الحريات مباحة، إلا حريات المسلمين، فهي ممنوعة لأن المسلمين ببساطة يشكلون غصة في حلق غيرهم. الحمد لله على نعمة الإسلام الذي جعلنا فعلا مميزين.
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4
3 - الجامعي يوسف السبت 09 نونبر 2019 - 00:16
السلام عليكم . كيف يعقل في بلد اسلامي متدين ان اشاهد اختي او ابنتي او ابني في حالة شاذة اي محرمة وابقى ساكت على المنكر امام عيني وارضى بالفاحشة واقول .حرية شخصية . حسبنا الله ونعم الوكيل
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2
4 - Abdou moujahid السبت 09 نونبر 2019 - 00:17
بالفعل كلام منطقي مائة بالمائة لأن ديننا الذي هو دين الإسلام المرتكز على قاعدة القرآن الكريم الذي هو كلام الله سبحانه و تعالى ينص على تحريم كل المحرمات و يحل الحلال و لا بديل من ذلك و من غير كلام الله فهو كافر و مصيره جهنم خالدين فيها ابدا.......
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1
5 - نعم للوسطية السبت 09 نونبر 2019 - 00:18
عين العقل ما قاله الوزير لا يمكننا أن نقبل التطرف من أي كان، الوسطية هي منهج العقل السليم لمن أراد السير وفق الفطرة التي فطر الله الناس عليها، تنبهوا جيدا لما قاله الله تعالى: (وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا) الإنسان الوسطي هو الذي يمكنه أن يصدر الأحكام السليمة على الأشخاص وعلى الأشياء، فلنرتق جميعا نحو هذه الغاية السامية التي أرادها الله لنا كمسلمين بأن نكون وسطيين في جميع أمورنا.
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7
6 - ايت واعراب السبت 09 نونبر 2019 - 00:23
صحيح اذ لا شغل و لا جدال في فرنسا الا حول المهاجرين المسلمين و كل النقاش يدور حولهم و كل مرة يخرجون سببا معينا مثل مؤخرا ثمة بعض النساء الفرنسيات المسلمات ممن يقمن بمرافقة التلاميذ الصغار او يقمن باستقبال ابناءهم امام ابواب المدارس لكن اليوم يمنع عليهن ارتداء فولار و لو بسيط جدا فقط لانهن مسلمات...لا نعرف ماذا يريدون من المسلمات؟ التعري؟ البصق على ذواتهن؟ انكار ذواتهن؟ اين هي حرية التدين و التفكير و حرية الملبس و حرية المأكل؟ علاش فقط المسلمات؟ لم لا يدور النقاش حول الديانات الاخرى؟ هناك مشلك في فرنسا اليوم الا و هو المسلمين و لاسيما من المغرب العربي...لا ندري ماذا يريدون؟ ان تتعرى النساء؟ من اجل ماذا و لماذا و ما الهدف؟ علاش؟فقط للتعري؟لماذا التعري؟ هذا هو السؤال؟ هل نحن امام نازية او فاشية جديدة؟
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7 - لاهاي السبت 09 نونبر 2019 - 00:25
هذا كلام منطقي يشكر عليه السيد الرميد ،ليس هذا يعجبني حلال والاًخر لايعجبني حرام.
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8 - Mosi السبت 09 نونبر 2019 - 00:33
فرنسا مثلا، تمنع الحجاب، وهي وجه آخر لحركة طالبان؛ لأنها تصادر حق المرأة في ممارسة حريتها، وهذا تقييد للحريات".
في الحقيقة لم يقل عيبا....
الدول الغربية تضغط علينا لنحلل اللواط و الزنى علانية و اختلاط الانساب و تفكك الأسر...من جهة أخرى شاهدت فيديو لرجلي شرطة يرغمان سيدة على نزع حجابها في احد شواطيء جنوب فرنسا و الفيديو لا يزال في اليوتيوب...كما أنه يمنع منعا كليا لبس البوركيني في مسابح وشواطيء فرنسا.. وهناك تجريم للبرقع في السويد و فرنسا و المجر و سويسرا و بلجيكا....
وفعلا هناك تضييق على المحجبات في كل اوروبا خصوصا في العمل....إن وجدت عملا اصلا...
لذلك كون الخوخ ايداوي كون داوى راسو...
الدول الغربية تقول أنه على المحجبات و المنقبات احترام قيم العلمانية هناك...فيما تدعونا نحن ان نتخلى عن قيمنا ونسمح بما لا تسمح به ثقافتنا..
هذه سكيزوفرينيا....نحن نحترم قوانينكم فاحترموا قوانيننا...
والقانون ليس شيئا مطلقا و كونيا...فلكل مجتمع قوانينه الخاصة التي تراعي خصوصيته وثقافته الفريدة.....
خلافا لما يفهم من العنوان..فأنا مثفق مع الرميد...تمااااما.
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9 - nabil السبت 09 نونبر 2019 - 00:36
ا كيد ربما فرنسا وحركة طالبان الافغانية يتشابهون في انعدام الحرية المطلقة ,فرنسا عندها مشكل مع الحجاب وهو لباس يدخل في الحرية الفردية والطالبان تمنع العاريات الكاسيات,والمغرب ليس له مشكل مع اللباس لبس حتى دربالة وهذا المغرب احسن بلد في حرية الفردية للباس.
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10 - منير السبت 09 نونبر 2019 - 00:40
نكتة القرن لو كانت فرنسا حقا طالبان لما كانت الاولى اروبيا في السياحة و لما كان رمزها الخالذ اخوة مساواة حرية أما بالنسبة للتضييق على المحجبات فلم يصل الأمر للخطير أنا في فرنسا و أرى المحجبات يمارسن حياتهن اليومية بشكل عادي و الاعتداءات عليهن لا ثمثل الا حالات فردية تدعم اليمين المتطرف.
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-2
11 - Jebbour boutayeb السبت 09 نونبر 2019 - 00:41
شكرا السيد الرميد. نعم أمير المؤمنين هو الضامن لديننا الحنيف ولا دخل لأي كان سواء أشخاص أو منظمات أو مؤسسات.الله ياخد الحق في المنافقين الخائنين هدا الوطن الحبيب
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