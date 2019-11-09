مخالفات تجاوز السرعة ترتفع بأكثر من 400 بالمائة في المملكة

هسبريس - يوسف لخضر

كشفت أرقام صادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني بخصوص شهر أكتوبر المنصرم أن مخالفات مدونة السير على الطرق المتعلقة بتجاوز السرعة المسموح بها ارتفعت بأكثر من 400 في المائة.

وتفيد معطيات المديرية، التي نشرتها في صفحتها على "تويتر"، بأن مخالفات تجاوز السرعة وصلت في أكتوبر 2018 حوالي 9304 حالات، أما في أكتوبر 2019 فوصلت إلى 47185 حالة، أي بزيادة بلغت 407.15 في المائة.

ويمثل تجاوز السرعة على الطرق أبرز المخالفات بنسبة تصل إلى 21.5 في المائة، يليها عدم ارتداء الخوذة بـ8.31 في المائة. وفي المرتبة الثالثة سجلت الشرطة المغربية استعمال الهاتف النقال بـ3.83 في المائة.

أما عدم احترام الضوء الأحمر فيأتي في المرتبة الرابعة بـ3.7 في المائة، وعدم وضع حزام السلامة بـ3.17 في المائة، وعدم احترام علامة قف بـ2.87 في المائة، وعدم احترام الأسبقية بـ2.02 في المائة، ثم السير في اتجاه ممنوع بـ1.3 في المائة.

وحسب الشرطة المغربية فإن عدد السيارات المخالفة لمدونة السير في أكتوبر 2019 بلغ 219.422 مقابل 172.159 حالة في شهر أكتوبر من سنة 2018، ما يمثل ارتفاعاً قدره 30 في المائة.

وعلى مستوى المحاضر المحررة لهذه المخالفات فقد ارتفعت هي الأخرى بنسبة 11 في المائة، منتقلة من 55.337 في أكتوبر 2018 إلى 61.636 في أكتوبر 2019.

وارتفعت الحوادث الجسدية بين شهري أكتوبر 2018 و2019 بنسبة تصل إلى 5.21 في المائة، منتقلة من 6391 حادثة إلى 6724 حادثة سير.

وتفيد الأرقام الصادرة عن الأمن الوطني بأن عدد الأشخاص الذين لقوا مصرعهم بسبب الحوادث على الطرق انخفض بـ26 في المائة، إذ انتقل من 100 في أكتوبر 2018 إلى 74 في أكتوبر المنصرم.

أما على مستوى الإصابات الخطيرة الناتجة عن حوادث السير فقد سجلت ارتفاعاً بـ6.28 في المائة، بحيث انتقل عدد المصابين من 350 شخصاً في أكتوبر 2018 إلى 372 شخصاً في أكتوبر 2019.

المنحى نفسه سار فيه مؤشر الإصابات الخفيفة، إذ زاد بـ6.81 في المائة، بعدما كان العدد 7980 مصاباً في أكتوبر 2018 ليصل إلى 8564 شخصاً الشهر الماضي.