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الرئيسية | مجتمع | عفو ملكيّ عن 300 شخص في ذكرى المولد النبوي

عفو ملكيّ عن 300 شخص في ذكرى المولد النبوي

عفو ملكيّ عن 300 شخص في ذكرى المولد النبوي
هسبريس من الرباط
السبت 09 نونبر 2019 - 19:17

بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف أصدر الملك محمد السادس عفوه على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح، محكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 300 شخصا.

المستفيدون من العفو الملكي الموجودون في حالة اعتقال عددهم 109 سجينا، وقد استفادوا كلهم من تخفيض عقوبة الحبس أو السجن.

أما المستفيدون الموجودون في حالة سراح فإن عددهم 191 شخصا؛ جرى العفو من العقوبة الحبسية أو ما تبقى منها لفائدة 36 منهم، والعفو من العقوية الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 10 أشخاص، ثم العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 3 أشخاص، والعفو من الغرامة لفائدة 142 شخصا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - kamal السبت 09 نونبر 2019 - 19:47
je suis contre , car c'est les victimes qui pardonnent et personnes d'autre , on peut accepter le pardon pour des crimes mineurs et qui ne touchent à personnes , c'est mon avis
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2 - عبدو ربه السبت 09 نونبر 2019 - 19:49
هاد ناس لي مساكن ضحيا المجتمع لما تعمل دولة على خلق فرص شغل في صحراء المغربية او اعطاءهم محلاة تجارية في سمارة او العيون او داخلة ومن هنا نكون قد كسبنا اشخاص لوطننا الحبيب
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