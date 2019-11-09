عفو ملكيّ عن 300 شخص في ذكرى المولد النبوي

هسبريس من الرباط

بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف أصدر الملك محمد السادس عفوه على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح، محكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 300 شخصا.

المستفيدون من العفو الملكي الموجودون في حالة اعتقال عددهم 109 سجينا، وقد استفادوا كلهم من تخفيض عقوبة الحبس أو السجن.

أما المستفيدون الموجودون في حالة سراح فإن عددهم 191 شخصا؛ جرى العفو من العقوبة الحبسية أو ما تبقى منها لفائدة 36 منهم، والعفو من العقوية الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 10 أشخاص، ثم العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 3 أشخاص، والعفو من الغرامة لفائدة 142 شخصا.