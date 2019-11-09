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كُتّاب وآراء
موكب الشموع يزيّن احتفال مدينة سلا بذكرى ميلاد النبيّ المصطفى
مجددة وصالها بذكرى الميلاد النبوي، أحيت مدينة سلا ذكراها مع موسم الشموع السنوي، حيث تقدم موكب مهيب، مساء اليوم السبت، نحو مقر العمالة لإحياء الذكرى، وفق التقاليد المعروفة.
ويرجع الاحتفال بموسم الشموع، حسب منظّميه، إلى المنصور الذهبي، الملك السّعدي، الذي راقه استعراض للشموع شَهده بإسطنبول التركية قبل تولّيه الحكم، فقرّر زرعه في أرض المغرب عند اعتلائه العرش، وكذلك كان.
وتقدمت الشموع المعروفة الموكب الكبير، وحملها رواد الزاوية الحسونية، التي تشرف على تنظيم الاحتفال، بشكل دوري؛ فيما بدا لافتا حضور رجال الأمن، لتنظيم الجماهير التي حجت لحضور المراسيم.
واستقرّ الموكب، الذي شاركتْ فيه فرَق فولكلورية متعدّدة ومتنوّعة، بالساحة المقابلة لمقر عمالة سلا القديمة؛ وهو الفضاء الذي اعتاد "حجّ الشموع" وبه نصبت منصّة قدّمتْ أمامها الفرق المشاركة لوحاتها الاستعراضية المستمدّة من الثقافة والفلكلور المغربيّين.
وتتنوع العروض الموسيقية، التي تتخلل الاحتفال بالمولد النبوي؛ لكنها تلتقي في عمق الثقافة المغربية الأصيلة، فقد تناوبت فرق من أحيدوس والطقطوقة الجبلية والركادة والرقص الإفريقي على تشنيف مسامع الحضور، الذي تقدمه والي الرباط سلا القنيطرة محمد اليعقوبي.
ولعل العلامة المميزة لاحتفالات اليوم كانت هي الطائفة العيساوية، والتي جذبت السلاويين نحوها بكثرة، وتفاعلوا رقصا مع أنغام مزاميرها، التي ظلت صداحة طوال فترة الاحتفال الشهير.
بدورها، لم تغب موسيقى كناوة بألحانها عن الطقس؛ فقد حلت فرقة غنائية بالمكان، واستحضرت مختلف الإيقاعات الإفريقية المغربية، خالقة جوا من البهجة داخل الفضاء، ساعدتهم في ذلك تفاعلات الجماهير المحبة لهذا اللون الغنائي.
ويشهدُ موسم الشموع بمدينة سلا، فضلا عن موكب استعراض اللوحات الفولكورية، تنظيم أمسيات وحفلات؛ منها "حفلة الشمعة" التي تتم على نغمات فن الملحون، كما تقام مسابقة للقراءة الجماعية للقرآن، وكذلك ندوات فكريّة.. وذلك على برمجة تستطيل على أسبوع كامل.