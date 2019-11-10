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هسبريس تهنئكم بذكرى المولد النبوي الشريف
الأحد 10 نونبر 2019 - 08:13
تتقدم جريدة هسبريس الإلكترونية بأطيب التهاني لزوارها الكرام بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.
كما تتمنّى بهذه المناسبة السعيدة، للشعب المغربي داخل الوطن وخارجه موفور الصحة والسعادة.
وكل عام وأنتم بخير.