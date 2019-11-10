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الرئيسية | مجتمع | هسبريس تهنئكم بذكرى المولد النبوي الشريف

هسبريس تهنئكم بذكرى المولد النبوي الشريف

هسبريس تهنئكم بذكرى المولد النبوي الشريف
هسبريس من الرباط
الأحد 10 نونبر 2019 - 08:13

تتقدم جريدة هسبريس الإلكترونية بأطيب التهاني لزوارها الكرام بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

كما تتمنّى بهذه المناسبة السعيدة، للشعب المغربي داخل الوطن وخارجه موفور الصحة والسعادة.

وكل عام وأنتم بخير.

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