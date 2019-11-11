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الرئيسية | مجتمع | استياء "شغيلة الصحة" يكسر "هدنة اضطرارية" مع الوزير الجديد

استياء "شغيلة الصحة" يكسر "هدنة اضطرارية" مع الوزير الجديد

استياء "شغيلة الصحة" يكسر "هدنة اضطرارية" مع الوزير الجديد
هسبريس من الرباط
الاثنين 11 نونبر 2019 - 09:50

"المهلة" الاضطرارية التي قدمتها الشغيلة الصحية للوزير الجديد، خالد آيت طالب، الذي "أبدى استعداده لمواصلة إصلاح المنظومة الصحية"، بدأت تنفد مع تزايد حدة "الغضب" في صفوف الأطباء والممرضين، الذين ينتظرون مقترحات جدية لإطلاق دينامية جديدة داخل القطاع.

أولى إشارات "الغضب" التي أطلقتها الشغيلة الصحية في وجه وزير الصحة الجديد تمثلت في خروج مئات الممرضين من مختلف ربوع المملكة في مسيرة احتجاجية، نهاية الأسبوع الجاري، رافضين "الفراغ القانوني المتعمد والفشل في التسيير، حيث إن وزارة الصحة تقدم أطرها من الممرضين وتقنيي الصحة كأكباش فداء وتحملهم اعتلال المنظومة الصحية".

ومثل الممرضين، يدخل أطبّاء القطاع العام مرحلة جديدة بعدما طووا نهائياً صفحة وزير الصّحة السّابق، أنس الدّكالي، الذي ساهمَ، في نظرهم، في تعْطيلِ مطالبِهم، مُقرّرين "الانفتاحَ على الوزير الجديد، خالد آيت طالب، الذي أبدى استعداده لمواصلة إصلاح المنظومة الصّحية".

ورحّب الأطباء بتعيين الوزير الجديد، الذي جاء في إطار التّعديل الحكومي تحت إشراف الملك محمد السادس، مؤكّدين أنّهم "يأملون في دينامية جديدة داخل القطاع مع هذا التّعيين".

وكان وزير الصّحة الجديد قد أكّد أن "الأوراش المفتوحة والظرفية الحالية تستدعيان انخراط كافة الأطراف لمواصلة السير على طريق الإصلاح"، مشيراً إلى أنّ "الوقت حان للمرور إلى الفعل والعمل في الميدان"، وأوضح أن "الإصلاح يتطلب أولا وقبل كل شيء ثقة المواطن".

وقال الحبيب كروم، رئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، إن "غضب مهنيي الصحة ليس وليد اليوم، وإنما هو غضب متواصل ومنتشر وسط الممرضين والأطباء على وجه الخصوص"، على اعتبار أن "هؤلاء يكونون في مواجهة مباشرة مع المواطنين الذين صاروا يطالبون بخدمات صحية أفضل في ظل انتشار مطالب شعبية على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى تحسين ظروف الاستشفاء في مدن المملكة"، يضيف كروم.

وأشار النقابي ذاته إلى أن "الوزير الجديد سبق له أن ترأس المستشفى الجامعي بفاس، وهو منصب حساس يجمع كل التخصصات الطبية، وبالتالي يعرف مكامن الخلل التي تعيق إصلاح المنظومة الصحية في بلادنا"، موضحا أن "غضب الممرضين يرجع إلى عدم الاستجابة لمطالبهم، المتمثّلة في إخراج هيئة وطنية للممرضين، وإدماج جميع المعطلين لتجاوز الخصاص المطروح".

وأقر كروم بأن قطاع الصحة "معقد"، وأن الوزارة المعنية "لا يمكنها وحدها أن تحل مشاكل تتداخل فيها قطاعات حكومية أخرى مثل وزارة الداخلية والاقتصاد والمالية؛ فمشكل الصحة أصبح شاملا، وبالتالي لا بد من تسطير استراتيجية حكومية واضحة من أجل النهوض بالقطاع".

وأضاف رئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية أن "الأمم المتحدة تؤكد أن ميزانية وزارة الصحة يجب أن تصل سقف 12 بالمائة، بينما يشتكي الوزير من وجود خصاص هائل في صفوف الشغيلة الطبية والتمريضية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - ملاحظ الاثنين 11 نونبر 2019 - 10:02
الوزير لي جا كولو راه فاشل.واعيقو راه الدولة العميقة لي بغات الوضع الصحي ابقا هكا .اما الوزير راه غير فالواجهة.لي كايكولوها ليه كاينفدها.سبوها فالوزير عاوتاني .
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2 - you الاثنين 11 نونبر 2019 - 10:29
المنظومة الصحية يجب اعادة هيكلتها ذاتيا كل اطار يراجع اوراقه مع الله ويتذكر يوم وقوفه يوم الحاسب ( ياليتني قدمت لحياتي)لان الموضفين يتقاضون اجورا سمينة مقارنة مع يبدلونه من جهد مقارنة مع القطاع الخاص ماعدا اطقم المستعطلات حيث مدة الانتظار تصل من 30 د الى 90 د ( لان نسبة كبيرة من المرضى ليست استعجالية ويمكن قصد المراكز الصحية التي كما سبق في منبركم نشر مقال عن مداومة الاطباء فيها...) وهذا ناتج عن ضعف التسير بدءا من المدير الاقليمي مرورا الى المندوب مدير الموارد البشرية مدير المركز الاستشفائي (الذي اذا لجأت اليه قصد حل اي مشكل يخبرك انه مسؤول فقط عن الاوراق والمكلف عن الاستشفاء غائب اين ؟متى يعود؟ الله اعلم) رئيس الموضفين في المستشفى الحراس العامون الممرض الرئيسي......والله المستعان
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3 - مباشر الاثنين 11 نونبر 2019 - 10:37
على الوزير إصلاح قطاع الصحة بتمكين الأطباء و الممرضين بلوازم التطبيب و عدم إجهادهم بالعمل فوق طاقتهم و على مهنيي الصحة إصلاح أنفسهم يالأخذ بيد المريض و مساعدته و الشفقة عليه حتى يبرأ .. و لا يستفزه في ماله و التحايل عليه .. إما هاذ الشي إما من غير ليه ؟
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4 - Salé Ahmed الاثنين 11 نونبر 2019 - 10:43
السلام، ليس هناك أي تاثير بوجود وزير أو عدمه على رأس وزارة الصحة بالمملكة المغربية.
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