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شخصيات ثقافية وفنية تطلق مبادرة للإفراج عن معتقلي الاحتجاجات

شخصيات ثقافية وفنية تطلق مبادرة للإفراج عن معتقلي الاحتجاجات
هسبريس – نور الدين إكجان
الاثنين 11 نونبر 2019 - 19:00

متحدين اتهامات الغياب عن ساحة النقاش والتدافع العمومي، بادرت أصوات متفرقة من الكتاب والروائيين والفنانين إلى "إطلاق مبادرة تدين أحكام معتقلي حراك الريف وجرادة، وتطالب بإطلاق سراحهم، معتبرين استمرار الاعتقال مسيئا للمغرب".

وأطلقت أسماء معروفة عريضة تتشبث فيها "بالتضامن مع عائلات المعتقلين، وعن قلقها العميق من عودة المحاكمات السياسية وصدور أحكام قاسية في حق محتجين وإعلاميين، ومعاملة الحركات الاحتجاجية السلمية بالعنف ورفض الحوار".

وتضم اللائحة الروائيين عبد الكريم جويطي ومحمد الأشعري وطارق بكاري وأحمد بوزفور، فضلا عن المسرحي عبد الكريم برشيد والناشط الأمازيغي أحمد عصيد وممثلين يتقدمهم محمد الشوبي وإدريس الروخ ورشيد أسلال وعبد اللطيف عاطيف.

وناشدت العريضة "جميع المؤسسات والنخب السياسية والحقوقية وكل الأصوات الوطنية الحكيمة والمؤمنة بقيم حرية التعبير والحق في الاحتجاج من أجل الحياة الكريمة بالإنصات لصوت المجتمع وللغضب العارم لمختلف فئاته".

وطالب المصدر ذاته بـ"الانحياز للإنصاف والعدالة، وللعمل المشترك والمترفع عن الحسابات السياسية الضيقة، من أجل إيجاد حلٍّ لهذا الملف المسيء لصورة المغرب، عبر الإفراج عن معتقلي الحراك الاجتماعي بالصيغ القانونية المتاحة، وبما يحفظ كرامة الجميع".

وفي السياق، أورد أحمد عصيد، موقع على العريضة، أن "العديد من الحركات المدنية حاولت حشد المثقفين والجامعيين والفنانين، من أجل إقناعهم بضرورة الإدلاء بآرائهم لصالح قضايا الحرية ونصرة المظلومين وكذا الدفاع عن التحديث".

وأضاف عصيد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذه الخطوة توازيها شبيهاتها بخصوص ملفات الحريات الفردية وغيرها، مسجلا أن المطلوب هو أن يصير المثقف ضمير المجتمع، وزاد: "الاعتقالات ليست حلا على الإطلاق".

وأشار الفاعل الأمازيغي إلى أن "الاعتقالات تزيد الاحتقان، والحل هو توفير فرص الشغل للمواطنين"، مشددا على أن "الغرض من العريضة يبقى هو مواصلة الضغط على السلطة من أجل الافراج عن المعتقلين".

وبخصوص سبب استمرار أزمة المعتقلين، قال عصيد: "داخل الدولة هناك صراع بين المؤسسات والمخزن؛ فالأولى مرحبة بالحوار، والثانية ترهب وتخضع الناس، وتعاقبهم على خروجهم إلى الشوارع من أجل الاحتجاج، وهذه الأخيرة مستمرة لغياب دولة ديمقراطية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - المحلل الاثنين 11 نونبر 2019 - 19:11
اطلقوا سراح المعتقلين إنهم قبل كل شيء أبناؤنا و أبنائكم
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17
2 - مهلهل الاثنين 11 نونبر 2019 - 19:12
نتمنى تصالح مع الدولة ويد في يد معا الدولة والشعب نحو التقدم والإزدهار
لا يمكننا ان نتقدم نحو الأمام بدون أن نجد حل سلمي بين الشعب والدولة
ويكون عنوان المرحلة كفى من فساد
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31
3 - العبدي الاثنين 11 نونبر 2019 - 19:13
من لم يدافع عن الوطن لا بستحق أن يعيش فيه. الله الوطن الملك..
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2
4 - محلل الاثنين 11 نونبر 2019 - 19:13
اعتقد انه سيتم الافراج عن المعتقلين في عيد الاستقلال
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-8
5 - زمن الناظور الاثنين 11 نونبر 2019 - 19:13
هل تعلم أن الجرائم التي ارتكبها بعض اقول بعض اصحاب الحراك ولا يمكننا ان نقول حراك الريف .. فقد زهقت ارواح شوهت اجساد بعضهم ناهيك عن الاضرار الخطيرة الناتجة عن الفوضى واقلاق راحة المواطن وازعاجه . والقضاء قال كلمته وليس هناك غموض و يمكن القول أن هناك من هو ضحية منهم .
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-22
6 - المتتبع الاثنين 11 نونبر 2019 - 19:16
ايها السادة اي مبادرة كيف ما كان نوعها يجب علي المنخرطين فيها ان لا يدينون الاحكام التي صدرت هي احكام ابتدايية وايدت استينافية لاجله الطريق الوحيد والاوحد هو تقديم *ملتمس العفو* للجهات التي تمنحه دون تجريح في الجهاز القضايي اما الشعارات الرنانة والوقفات الاحتجاجية امام البرلمان وامام الموسسة السجنية وفي شوارع دول اوروبا هب صب الماء في الرمال ليكون الكل عقلاء
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11
7 - ريفي حر الاثنين 11 نونبر 2019 - 19:19
لا لإطلاق سراح من أرادوا إشعال نار الفتنة في بلادنا والذين نعتوا المغاربة باحط النعوت بل يجب محاكمة ابو التفتافي الذي يسيء إلى إلى البلاد خارج الوطن .
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-20
8 - مغربي الاثنين 11 نونبر 2019 - 19:22
ليكن في علم هؤلاء النشطاء بانه جميع معتقلي جرادة استفادو بعفو ملكي. اما بالنسبة للاخرين يجب على هؤلاء النشطاء المزيد من معرفة الحقيقة.
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-10
9 - HASSAN الاثنين 11 نونبر 2019 - 19:22
مبادرة طيبة ونتمنى ان تلتحق بهم شخصيات اخرى غير محزبة لان التصعيد من كلا الجانبين لن يزيد الا الطين بلة
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-6
10 - أزغوذ الاثنين 11 نونبر 2019 - 19:30
امنيتي هي إطلاق سراح كل المعتقلين الذين تم اعتقالهم في و من أجل المظاهرات . لا فائدة وراء اعتقالهم و تعذيبهم يزيد في الاحتقال و كلما طال اعتقالهم و تعذيبهم زاد الأمر تعقيدا و يسبب شرخا كبيرا بين المواطن و السلطة الحاكمة .
لذاك نطلب إطلاق سراحهم فورا مع تقديم اعتذار رسمي للشعب .
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1
11 - مواطن5 الاثنين 11 نونبر 2019 - 19:36
هؤلاء قاموا بأفعال إجرامية وتحدوا سلطة الدولة وتسببوا في قتل أفراد من الأمن هم أبناؤنا وعرقلوا طائرة الوزير وجيشوا إقليم كله . كيف هؤلاء لن يحاكموا ويؤدون عقوبة السجن . لماذا نزج من سرق دجاجة ولا نقف معه . اتقوا الله في هذا الوطن هناك من يريد.الفتنة وهناك من يريد تقسيم الوطن. الصرامة والحزم لكل من يريد المساس بوحدتنا .
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-3
12 - هشام مدريد الاثنين 11 نونبر 2019 - 19:36
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الي صاحب تعليق 6 و هل هناك قضاء نزيه في المغرب . انا لست ريفي و لكن أحكام قاسية من اجل طلب عيش كريم..... شعارات الرنانة في التى كتبتها في ملاحظتك لا تعتمد علي المنطق . هل في نظرك 20 سنة منطقية . حكم سياسي بامتياز . اللهم احفظ بلدنا من الطغاة عاش الشعب... عاش الوطن ... حفظ الله جلالة الملك محمد السادس ....
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0
13 - Hollandddddsdss الاثنين 11 نونبر 2019 - 19:39
حراك مخرب ،مدمر لولا لطف الله والحركة المتبصرة لمن هم علي أمن واستقرار البلاد لكانت الدولة المغربية الآن في حرب طاحنة مع أريافا.
أريافا كانوا يحزنون ان الجلالة سيكونون لهم سند ولاكن وقع العكس.
اشهد الله علي ما اقول ولكم واسع النظر.
الله الوطن الملك.
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1
14 - kattani simo الاثنين 11 نونبر 2019 - 19:42
نعم بادرة طيبة لاكن يجب اولا استشارة داوي الحقوق من ضحايا هذه الاحتجاجات من معطوبين ومتضررين ورجال الشرطة الذين تم اشعال النار في تكناثهم وهم بداخلها وايضا الممتلكات العامة والخاصة التي تم تحطيمها وان يكون العفو على اساس الاحكام الصادرة والنهائية لان القانون فوق الجميع
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0
15 - Hamido الاثنين 11 نونبر 2019 - 19:51
شكرا للفنان القدير ادريس الروخ كما اعزيه في والدته رحمها الله. الشكر موصول للاستاذ احمد عصيد .موقفكما وطني بامتياز.
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