العثماني يرفع سن اجتياز مباريات التدريس بـ"التعاقد"

هسبريس من الرباط

أصدر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، ترخيصا استثنائيا يتعلق بسن الولوج إلى مباريات توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية.

وتفاعل رئيس الحكومة مع ملتمسات الراغبين في المشاركة في مباريات التعليم، والذين يتجاوز سنهم 45 سنة، وأصدر ترخيصاً يدعو فيه وزير التربية الوطنية إلى رفع سن اجتياز مباراة أطر الأكاديميات في حدود 50 سنة من العمر.

وكانت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين اشترطت ضمن ملف الترشيح ألا يتجاوز عمر المرشحين 45 سنة عند تاريخ التحاقهم بمقرات عملهم؛ لكن العثماني أكد أن رفع سن الترشيح يأتي بعد توصل مصالح رئاسة الحكومة بعدد كبير من التظلمات، بخصوص تحديد سن التوظيف.