‪هيئة تطالب بالتحقّق من إجراءات "سيدي حرازم‬"

رشيد بيجيكن من أكادير

قالت الهيئة الوطنية لجمعيات حماية المستهلكين إنها "تبعا للضجة التي أثارتها الأخبار المتداولة حول تلوث المياه المعدنية المعبأة من طرف شركة "سيدي حرازم"، ومتابعة منها لتداعيات هذا الخبر على قناعة الرأي العام، فإنها وتفاعلا مع حيثيات هذه النازلة بادرت إلى مراسلة كل من وزارة الصحة ووزارة الداخلية من أجل تقديم التوضيحات اللازمة بشأن الموضوع".

وشدّد بلاغ صادر عن التنظيم الجمعوي، توصلت به هسبريس، على "حساسية هذه الأخبار، سواء من حيث تأثيرها على الأمن الصحي، أو من حيث الأضرار الاقتصادية التي يمكن أن تنتج عن تداولها في حالة عدم صحتها"، إذ قامت الهيئة بـ"مساءلة الوزارة الوصية عن الإجراءات والتدابير التي قامت بها من أجل التأكد من حقيقة هذه الوقائع، خاصة بعد صدور بلاغ منسوب إلى الشركة المعنية، تقر فيه بوجود تسربات لخطوط الإنتاج لدى وحدات التعبئة لديها".

ونظرا لخطورة الإفادات الواردة في البلاغ، تورد الهيئة، "فإننا نطالب وزارة الصحة بالتأكد من صدقية ونجاعة الإجراءات التي ادعت الشركة أنها قامت بها من أجل تطويق الخلل الذي وقع بأحد معاملها، والذي أدى، حسب البلاغ ذاته، إلى تسربات جرثومية إلى عدد من القنينات التي قالت إنها محدودة في الزمان ومكان التوزيع".

وطالبت الهيئة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك المصالح المعنية، "سواء داخل وزارة الصحة أو وزارة الداخلية، بالتعجيل بالرد على هذه التساؤلات في أقرب الآجال من أجل طمأنة الرأي العام، وكذا ترتيب الجزاءات على مرتكبي المخالفات التي أضحت تشكل تهديدا للصحة العامة".

وكانت شركة "سيدي حرازم" أفادت بأنها باشرت، بتوافق مع وزارة الصحة، تنفيذ المبادئ الثلاثة المفترضة في هذه الحالة، مشيرة إلى أنها اتخذت جميع التدابير الضرورية لمعالجة الحالة نهائيا، وأعربت عن أسفها لهذا الحادث.

وانطلاقا من مبدأ الاحتراز، أوضحت الشركة، في بيان لها، أنها قامت مباشرة بوقف الإنتاج على الخط المعني، مضيفة أنه وتطبيقا لمبدأ التدخل "قامت بسحب كل المنتوج غير المطابق لمعايير الجودة من كل نقط البيع، رغم أن عدم المطابقة يقتصر على ثلاث دفعات من الإنتاج، ثم إتلاف المنتوج المسحوب".

وتنفيذا لمبدأ التتبع، أضافت الشركة في بيانها: "قمنا بإجراء تشخيص شامل لشبكة الإنتاج قصد تحديد مصدر المشكل. ومكننا هذا التشخيص من التأكد من أن عدم مطابقة المعايير هاته يهم فقط دفعات محدودة من قنينات المياه المعدنية سيدي حرازم من حجم نصف لتر تم إنتاجها بعد تشغيل الخط الجديد للإنتاج أواخر شهر غشت 2019".