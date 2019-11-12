مراقب تذاكر يسحل "ذات إعاقة" .. و"طراموي" يعتذر

هسبريس من الرباط

تعرضت امرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة، اليوم، على مستوى الخط الثاني بمحطة طرامواي سلا بطانة، للجر والسحل من طرف مراقب تذاكر.

وشجب "طرامواي الرباط سلا" هذا الحادث المؤسف والاستثنائي الذي وقع على خطه الثاني، بين مراقب وراكبة في حالة إعاقة.

وأوضح طرامواي الرباط سلا، في بلاغ، أنه تم تبادل الحوار بين الراكبة، والتي لم تكن تحمل تذكرة، ومراقبين إثنين، أحدهما لم يكن في أوقات عمله الرسمية، مشيرا إلى أن هذا الأخير أظهر سلوكا غير حضاري ولا يحترم الإجراءات المعتمدة.

وأكد المصدر ذاته أنه يجري التحقيق حاليا في الإجراءات التأديبية التي سيتم اتخاذها وفقا لأنظمة العمل، مشددا على أن طرامواي الرباط سلا سيبذل كل الجهود ليبقى هذا الحدث حدثا استثنائيا.