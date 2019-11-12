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الرئيسية | مجتمع | مراقب تذاكر يسحل "ذات إعاقة" .. و"طراموي" يعتذر

مراقب تذاكر يسحل "ذات إعاقة" .. و"طراموي" يعتذر

مراقب تذاكر يسحل "ذات إعاقة" .. و"طراموي" يعتذر
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 12 نونبر 2019 - 21:40

تعرضت امرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة، اليوم، على مستوى الخط الثاني بمحطة طرامواي سلا بطانة، للجر والسحل من طرف مراقب تذاكر.

وشجب "طرامواي الرباط سلا" هذا الحادث المؤسف والاستثنائي الذي وقع على خطه الثاني، بين مراقب وراكبة في حالة إعاقة.

وأوضح طرامواي الرباط سلا، في بلاغ، أنه تم تبادل الحوار بين الراكبة، والتي لم تكن تحمل تذكرة، ومراقبين إثنين، أحدهما لم يكن في أوقات عمله الرسمية، مشيرا إلى أن هذا الأخير أظهر سلوكا غير حضاري ولا يحترم الإجراءات المعتمدة.

وأكد المصدر ذاته أنه يجري التحقيق حاليا في الإجراءات التأديبية التي سيتم اتخاذها وفقا لأنظمة العمل، مشددا على أن طرامواي الرباط سلا سيبذل كل الجهود ليبقى هذا الحدث حدثا استثنائيا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - badr الثلاثاء 12 نونبر 2019 - 22:01
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم عديم الرحمة بحلا ترمواي مخليه ليه باه والله يخود فيه الحق هادشي اللي غدي نقوليه
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26
2 - الوجدي الثلاثاء 12 نونبر 2019 - 22:01
كل هؤلاء المراقبين سواء منهم اصحاب الحافلات أو الطرام ليست لهم أخلاق وليسوا مؤطرين بما فيه الكفاية
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34
3 - mohamed الثلاثاء 12 نونبر 2019 - 22:01
انا بعدا لقيت واحد نهار مشكيلة معا هادو اي خدامين في الترامواي كدنا نصل الى درجة التعارك .منين كانو بلا خدمة كانو لابدين غير خدمو ولاو تايطيرو بحالي خدامين في الناسا
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15
4 - بنت الرباط الثلاثاء 12 نونبر 2019 - 22:01
اااااه ... يذكرني هذا الموقف بمواقف عديدة لمراقبي الحافلات بين الرباط وسلا خلال دراستي الجامعية.... وكأنهم المالكون للحافلات وليسوا مجرد عاملين. قسوة وسب وشتم واعتداءات بالأيدي أحيانا في حق المعاقين وغيرهم.... شماكرية ....الله المستعان
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19
5 - عابر سبيل الثلاثاء 12 نونبر 2019 - 22:03
مع الأسف ألي شاد شي بوسط فالمغرب كايسحاب راسو هو مول البلاد...علما أنه عامل يؤدي عمل وله أجر على ذلك دون زيادة أو نقصان...
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16
6 - عادل الثلاثاء 12 نونبر 2019 - 22:05
قبح الله الفقر، كاد الفقر أن يكون كفرا،...
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