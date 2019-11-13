حركة تعيينات تضخ دماء جديدة في القضاء المغربي

محمد ايت حساين

أفرجت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للسطلة القضائية عن لائحة تعيين القضاة في بعض مهام المسؤولية القضائية، بعد أن وافق عليها الملك محمد السادس، من أجل تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال القضاء، من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية.

وأوضح مسؤول قضائي أن هذه التعيينات تندرج في إطار ضخ دماء جديدة على مستوى سلك القضاء الواقف والجالس، قادرة على العطاء أكثر والتدبير الأمثل لقضايا المواطنين، وتطبيق القانون وفق مبدأ "القانون فوق الجميع".

وفي هذا الإطار، جرى تعيين منير منتصر بالله للقيام بمهام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بخريبكة، بعدما كان يقوم بمهام رئيس المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، وتعيين رشيد محمود للقيام بمهام رئيس المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بعدما كان يقوم بمهام رئيس المحكمة الابتدائية بإيمينتانوت، وتعيين محمد آيته ماد للقيام بمهام رئيس المحكمة الابتدائية بإيمينتانوت بعدما كان يقوم بمهام رئيس المحكمة الابتدائية بطنطان.

كما جرى تعيين فيصل لعموم رئيسا للمحكمة الابتدائية بطنطان، وتعيين عبد الرزاق فتاح للقيام بمهام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي بعدما كان يقوم بالمهام نفسها بمحكمة الاستئناف بورزازات، وتعيين عبد اللطيف بلحميدي للقيام بمهام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات قادما إليها من المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، وتعيين عبد الحق بوداود للقيام بمهام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية بعدما كان يقوم بمهام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بجرسيف.

وعيّن عبد الهادي بويحياوي وكيلا للملك بالمحكمة الابتدائية بجرسيف، وعبد الكريم ذو الطيب رئيسا المحكمة الابتدائية بأكادير، وعلي آيت كاغو رئيسا للمحكمة الابتدائية بتارودانت، والمحجوب أقدار رئيسا للمحكمة الابتدائية بورزازات، وعزيز أغربي رئيسا للمحكمة الابتدائية بزاكورة.

وجرى تعيين مليكة أشكورة وكيلة الملك لدى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، وعبد اللطيف الهدان رئيسا للمحكمة التجارية بطنجة، وطارق الحسناوي رئيسا للمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب، ومولاي إسماعيل احتيتيش رئيسا المحكمة الابتدائية باليوسفية، وهشام الصحراوي رئيسا للمحكمة الابتدائية بالسمارة، وإسماعيل حمدي وكيلا عاما للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة بعدما كان يقوم بمهام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب.

كما جرى تعيين أحمد الزعلامي وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب، وأحمد البنوضي وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، ونادية أمزاوير رئيسة المحكمة الابتدائية بتمارة، وعبد الرحيم بوعبيد وكيلا الملك لدى المحكمة الابتدائية بتمارة، وإلياس صلوب وكيلا الملك لدى المحكمة الابتدائية بالخميسات، وخالد الركيك للقيام بمهام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بعدما كان يشتغل المهام نفسها بورزازات، ومحمد بلحسن للقيام بمهام وكيل الملك بابتدائية ورزازات بعدما كان يقوم بالمهام نفسها بزاكورة، وعبد السلام المودن للقيام بمهمة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بزاكورة، وعبد المولى زهير وكيلا للملك بالمحكمة الابتدائية بآسفي، ومصطفى عمراني وكيلا للملك بالمحكمة الابتدائية بوادي زم، وحميد حراش رئيسا للمحكمة الابتدائية بابن جرير، وعبد العتاق فكير رئيسا للمحكمة الإدارية بالرباط، وعبد المجيد الشفيق رئيسا للمحكمة الإدارية بفاس.