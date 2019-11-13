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كُتّاب وآراء
سحل امرأة في "الطرَام" يجدد مطلب مجانية المواصلات لذوي الإعاقة
أثارت صورة امرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة تعرضت للجر والسحل على يد مراقب تذاكر على مستوى الخط الثاني بمحطة "طرامواي" في حي بطانة، بمدينة سلا، سخط واحتجاج عدد من المواطنين الذين اعتبروا طريقة التعامل مع المرأة "مهينة ولا ترقى إلى مستوى التعامل الإنساني". كما جدد الحادث مطلب الترخيص بمجانية النقل العمومي في وجه الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي هذا الإطار، وجّه علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، طلبا إلى حكومة سعد الدين العثماني بالإسراع بإصدار مرسوم واضح "يعفي كل الأشخاص ذوي الإعاقة الحاملين لبطاقة معاق مؤشر عليها من طرف وزارة الداخلية من الأداء حتى لا تتم المتاجرة السياسية بها".
وقال لطفي: "كنا ننتظر أن يستجيب مسؤولو الجهة والعمادة والجماعات المحلية والسلطات المحلية بالعاصمة الرباط لطلبنا ودعوتنا بإعمال القوانين الإنسانية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، التي صادق عليها المغرب؛ ومنها توفير مجانية النقل العمومي لهم سواء عبر الحافلات الحضرية أو "التراموي" أو القطار لكونها وسائل نقل عمومي تابعة للدولة والحكومة والجماعات الترابية، وليست تابعة للقطاع الخاص".
كما أشار المتحدث نفسه إلى أن التدبير المفوض لهذا المرفق العمومي يتم بناء على دفتر تحملات يتضمن مواد استثنائية تتعلق بمجانية نقل الأشخاص ذوي الإعاقة، وهم الذين يتوفرون على بطاقة خاصة لهذا الغرض.
ويتابع الحقوقي قائلا: "مع الأسف، لم يحرك مسؤولو الجماعات والسلطات المحلية والحكومة ساكنا، والاستجابة لطلبنا الإنساني والاجتماعي المشروع والنبيل. ليس في الملتمس أية مزايدات سياسية؛ بل هو إنصاف لهذه الفئة المتضررة والمهمشة والمقصية في المجتمع"".
ويصف لطفي واقعة سحل امرأة من الترامواي بـ"المؤلمة" والتي لقيت "سخطا واستياءً عارمين على مواقع التواصل الاجتماعي"، محملا المسؤولية في الحادث للجماعات الترابية والجهات التي "ما زالت ترفض السماح بمجانية النقل العمومي للأشخاص ذوي الاعاقة ليس على المستوى جهة الرباط سلا القنيطرة فحسب بل على المستوى الوطني"، حسب تعبيره.
يذكر أن "طرامواي الرباط سلا" شجب "حادثة السحل"، التي وقعت على خطه الثاني بين مراقب وبين راكبة في حالة إعاقة.
وأوضحت الشركة، في بلاغ، أنه تم تبادل الحوار بين الراكبة، والتي لم تكن تحمل تذكرة، ومراقبين اثنين، أحدهما لم يكن في أوقات عمله الرسمية، مشيرا إلى أن هذا الأخير أظهر سلوكا غير حضاري ولا يحترم الإجراءات المعتمدة.
وأكد المصدر ذاته أنه يجري التحقيق حاليا في الإجراءات التأديبية التي سيتم اتخاذها وفقا لأنظمة العمل، مشددا على أن "طرامواي الرباط سلا" سيبذل كل الجهود ليبقى هذا الحدث حدثا استثنائيا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (31)
و لكن ممكن ان تسلم لهم الدولة تداكر مجانية لا تتعدى اربعة في الشهر طبعا ادا لم يكن عنده مدخول كاف للعيش
هاد الشي وقع فعلا ..
يا أسفاه يا أسفاه
هل نحن فعلا في دولة الحق والقانون؟؟؟
لا يعقل نهائيا أن تكون مواطن مغربي حامل جنسية مغربية وانت من دوي الإحتياجات الخاصة في وضعية إعاقة نعم في وضعية إعاقة" وتهااان بهاذه الطريقة البشعة ألا إنسانية..
اما الغير محتاجين منهم فعليهم الأداء فبطاقة الاشتراك لا تتعدى 250 درهم شهريا تسمح لصاحبها بالركوب في الترام في كل الاتجاهات ووقتما شاء,
هناك ناس ليسوا معاقين جسديا لكنهم فقراء ربما هم احق بالمجانية من معاق عنده دخل
الفقر هو أكبر اعاقة
فكفى من خلط الأمور
هناك قوانين في هذا البلد . على الفرد أن يعمل شغله فقط وفق ما
يسمح به القانون، ولا للإجتهاد . لكي يحمي نفسه . فكيف سوف
تتطور الأمور لو ماتت بين يديه ؟
* في نظري ، يجب التفكيرملياً في مجانية المواصلات ، فهناك
معاقون(عافاهم الله) إمكانيتهم تسمح لهم بالكثير مادياً ، وسعرتذكرة
لايمثل شيئاً بالنسبة لهم ، فهناك بالفعل أناس ليس بإستطاعتهم تأدية
ثمن التذكرة ، لهذا يجب التكفيرفي من تجب حقاً مجانية المواصلات .
و ما يزيد الطين بلة هو أن المواطنة هذه من أصحاب الاحتياجات الخاصة... لا أفهم هذه السادية المنتشرة في المغرب.. و نراها في كل مكان سواء داخل البيوت أو في الأماكن العامة... ما الذي جعل وطن جميل مثل المغرب ينتج كائنات مريضة وعنيفة!!!!
الموضوع أكبر من سحل إنسانة ذات الاحتياجات الخاصة القضية قضيت مجتمع مريض يحتاج إلى دراسة حالته والبحث عن علاج...
ارى ان المغاربة يريدون تقريبا كل شيء بالمجان. يريدون خفض او الإعفاء من الضرائب، خواص وشركات. غي نفس الوقت يريدون بنية تحتية صالحة، ومستشفيات ومدارس في المستوى والرياضيون يريدون ان تتكفل الدولة بهم، وووو...من أين سيأتي المال؟ ذوو الإحتياجات الخاصة لا يستعملون الترامواي مجانا حتى فب السويد. بل هناك مساعدات وتسهيلات. لكن لا يمكننا مقارنة حالة ذوي الإحتياجات الخاصة في السويد والمغرب. الفرق شاسع. في السويد يأتي إليهم الطاكسي حتى باب المنزل، ومفروض على السائق مساعدتهم خلال الرحلة. لكن ليس مجانا. يؤدون جزءا من واجب الرحلة.
ملاحظة اعاقة ليس اختيارية وكما يمكن ان يتعرض لها اي شخص في اي لحظة
هناك قوانين في هذا البلد . على الفرد أن يعمل شغله فقط وفق ما
يسمح به القانون، ولا للإجتهاد . لكي يحمي نفسه . فكيف سوف
تتطور الأمور لو ماتت بين يديه ؟
* في نظري ، يجب التفكيرملياً في مجانية المواصلات ، فهناك
معاقون(عافاهم الله) إمكانيتهم تسمح لهم بالكثير مادياً ، وسعرتذكرة
لايمثل شيئاً بالنسبة لهم ، فهناك بالفعل أناس ليس بإستطاعتهم تأدية
ثمن التذكرة ، لهذا يجب التكفيرفي من تجب حقاً مجانية المواصلات .
ففي اليوم الموالي للقرار ستجد الألآف من المواطنون يمتطون كراسي مدولب او يعرجون او يتصنعون الإعاقة....ولنا في التسول خير مثال..وحتى لو تم الإعتماد على بطاقة خاصة للمعاق فستجد الجميع يستخرج بطاقات معاق ليستفيذ..تمااااما كما وقع لبطاقة راميد...الذي اصبح الجميع يتوفر عليها..حتى اصحاب الهريان...
يجب معالجة هذا المشكل بشكل جدري و بأفكار جديدة...بعيدة عن مفهوم المجانية...يجب ان يلج اصحاب الإحتياجات الجسدية الخاصة الى كاااامل المرافق العمومية بكرامتهم دون التصدق عليهم لا بالمجانية و لا بالحسنة الجارية...تلك حقوقهم كمواطنين...يجب توفير مدخول يسمح لهم بتأدية فواتيرهم و وتذاكرهم بكل كرامة و مواطن..إسوة بكل المواطنين...
سؤال..
لماذا لا تكون الدولة هؤلاء في العشرات من المهن التي يمكن القيام بها من المنزل عبر الأنترنت...يكسبون بها عيشهم و ينأون بها عن التسول و الشفقة...؟؟؟
انا اريد ان يشعر هؤلاء المواطنون انهم ليسو عالة على أحد و أن إعاقاتهم ليست مدعاة للشفقة و التباكي...والإبتزاز...