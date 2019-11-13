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الرئيسية | مجتمع | سحل امرأة في "الطرَام" يجدد مطلب مجانية المواصلات لذوي الإعاقة

سحل امرأة في "الطرَام" يجدد مطلب مجانية المواصلات لذوي الإعاقة

سحل امرأة في "الطرَام" يجدد مطلب مجانية المواصلات لذوي الإعاقة
هسبريس - أمال كنين
الأربعاء 13 نونبر 2019 - 13:00

أثارت صورة امرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة تعرضت للجر والسحل على يد مراقب تذاكر على مستوى الخط الثاني بمحطة "طرامواي" في حي بطانة، بمدينة سلا، سخط واحتجاج عدد من المواطنين الذين اعتبروا طريقة التعامل مع المرأة "مهينة ولا ترقى إلى مستوى التعامل الإنساني". كما جدد الحادث مطلب الترخيص بمجانية النقل العمومي في وجه الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي هذا الإطار، وجّه علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، طلبا إلى حكومة سعد الدين العثماني بالإسراع بإصدار مرسوم واضح "يعفي كل الأشخاص ذوي الإعاقة الحاملين لبطاقة معاق مؤشر عليها من طرف وزارة الداخلية من الأداء حتى لا تتم المتاجرة السياسية بها".

وقال لطفي: "كنا ننتظر أن يستجيب مسؤولو الجهة والعمادة والجماعات المحلية والسلطات المحلية بالعاصمة الرباط لطلبنا ودعوتنا بإعمال القوانين الإنسانية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، التي صادق عليها المغرب؛ ومنها توفير مجانية النقل العمومي لهم سواء عبر الحافلات الحضرية أو "التراموي" أو القطار لكونها وسائل نقل عمومي تابعة للدولة والحكومة والجماعات الترابية، وليست تابعة للقطاع الخاص".

كما أشار المتحدث نفسه إلى أن التدبير المفوض لهذا المرفق العمومي يتم بناء على دفتر تحملات يتضمن مواد استثنائية تتعلق بمجانية نقل الأشخاص ذوي الإعاقة، وهم الذين يتوفرون على بطاقة خاصة لهذا الغرض.

ويتابع الحقوقي قائلا: "مع الأسف، لم يحرك مسؤولو الجماعات والسلطات المحلية والحكومة ساكنا، والاستجابة لطلبنا الإنساني والاجتماعي المشروع والنبيل. ليس في الملتمس أية مزايدات سياسية؛ بل هو إنصاف لهذه الفئة المتضررة والمهمشة والمقصية في المجتمع"".

ويصف لطفي واقعة سحل امرأة من الترامواي بـ"المؤلمة" والتي لقيت "سخطا واستياءً عارمين على مواقع التواصل الاجتماعي"، محملا المسؤولية في الحادث للجماعات الترابية والجهات التي "ما زالت ترفض السماح بمجانية النقل العمومي للأشخاص ذوي الاعاقة ليس على المستوى جهة الرباط سلا القنيطرة فحسب بل على المستوى الوطني"، حسب تعبيره.

يذكر أن "طرامواي الرباط سلا" شجب "حادثة السحل"، التي وقعت على خطه الثاني بين مراقب وبين راكبة في حالة إعاقة.

وأوضحت الشركة، في بلاغ، أنه تم تبادل الحوار بين الراكبة، والتي لم تكن تحمل تذكرة، ومراقبين اثنين، أحدهما لم يكن في أوقات عمله الرسمية، مشيرا إلى أن هذا الأخير أظهر سلوكا غير حضاري ولا يحترم الإجراءات المعتمدة.

وأكد المصدر ذاته أنه يجري التحقيق حاليا في الإجراءات التأديبية التي سيتم اتخاذها وفقا لأنظمة العمل، مشددا على أن "طرامواي الرباط سلا" سيبذل كل الجهود ليبقى هذا الحدث حدثا استثنائيا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (31)

1 - محمد الأربعاء 13 نونبر 2019 - 13:22
ملي كنشوف هاد شي، و كانقارن كيفية التعامل مع المعاق في الدول الاربية، كنكره نبقى في المغرب حيت ما حدك كتحرك راه مزيان، لكن الى شديتي الارض راه ليك الله......
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10
2 - نلاك الأربعاء 13 نونبر 2019 - 13:23
بطاقات النقل المجاني اقل ما يمكن للسلطات توفيره للناس ذوي اعاقة مستدامة
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13
3 - شمالي الأربعاء 13 نونبر 2019 - 13:23
عندما يطغى الانسان و يختفي ضميره وجب معاقبة هذا الشخص لان تلك المرأة العجوز تمثل اما مغربية
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13
4 - المحتار الأربعاء 13 نونبر 2019 - 13:28
يجب أولا قبل كل شيء على السلطات القضائية متابعة الشخص الذي سحل السيدة قضائيا...
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5 - Hicham الأربعاء 13 نونبر 2019 - 13:35
راه هدوك الناس غير طلابة إلى حلات السلطات هذا الباب سيطبق فيهم المثل طلاع تاكل الكرموس هبط شكون قالها ليك
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6 - مافهمتش الأربعاء 13 نونبر 2019 - 13:36
كاين غير اللي موجد الهاتف ديالو لهاد اللحضات إوا ملي كاليها ثمن التذكرة وماعندهاش انوض شي مومن اخلص عليها ولا بعدا ماتخلوش هداك المراقب يجرجر فيها مسكينة
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12
7 - اكدال الأربعاء 13 نونبر 2019 - 13:36
انا ضد مجانية الطرام لانها ستكون فرصة للمتسولين للتنقل في كل الاتجاهات فانا سليم و لا استعمل وسيلة نقل بدون ان يكون عندي غرض
و لكن ممكن ان تسلم لهم الدولة تداكر مجانية لا تتعدى اربعة في الشهر طبعا ادا لم يكن عنده مدخول كاف للعيش
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-1
8 - مجرد راي الأربعاء 13 نونبر 2019 - 13:37
السلام عليكم . انا بعيد عن مهنة طرام وليست لي لا ناقة ولا جمل . واقول ان هداك المستخدم ديال طرام لم يقم الا بعمله طبقا لما هو جار به العمل . وقف امام السيدة وطالبها بورقة أداء واجب الركوب فرفضت الأداء . وانا عارف هاد الحالات اش تايوقع عندما سبطالبها بأداء الدعيرة ستاخد في الصراخ وستنتظر اي فرصة اقتراب المستخدم لتسقط ارضا وتاخد في التلوي وحتى تفلت من العقاب ستدعي تعرضها للعنف . القضية باينا للعمى . المستخدم تايدير غير خدمو . دابا المخالف رديه هو لي عاندو الحق
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9 - Laaraichi الأربعاء 13 نونبر 2019 - 13:38
هذا عيب و عار علينا جميعا اذا ما كان واحد بيننا يتصرف مع هؤلاء المساكين بهذه الطريقة الهمجية الا انسانية. متى تستفيق هذه الامة؟
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10 - Salah الأربعاء 13 نونبر 2019 - 13:39
الله يجزيكم بخير إخوتي المغاربة غادي نحيدوا هذ ذوي الإحتياجات الخاصة و المعاقين وغادي نسميهم أصحاب الهمم.وشكرا
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-3
11 - علدو الأربعاء 13 نونبر 2019 - 13:40
هادي بعدا حارسة ديال السيارات حدا ( coqe magice) او القليلة تتصور واحد 300 درهم كثر من الموضف او تذكرة ب 6 دراهم مقدرتش تقطعها او لي كدب هدرتي يمشي coqe magic rebat hasaan او يتأكد
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9
12 - فريد الأربعاء 13 نونبر 2019 - 13:51
صراحة غالبية الشعب المغربي لا يتسم بالانسانية و الخلاق الإسلامية. لنقل ان المراقب غبي و مستبد. بإمكان اي شخص ان يدفع تكلفة التذكرة. صراحة لا حوكومة لا شعب. من حدنا حنا هاكا، عمر البلاد ما تقاد
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13 - Matilda de liban الأربعاء 13 نونبر 2019 - 13:52
مستحيل تشوف هيك مشهد مخزي عنا بلبنان ، الحمدلله بنظل بلد يحترم حقوق الانسان .. و ذوي الاعاقات محميين بالقانون و كل الناس بتحترمهم كتير.
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-6
14 - بائع الأوهام الأربعاء 13 نونبر 2019 - 13:53
باش تدير مجانية النقل لدوي الاعاقة خاص تكون بطاقة المعاق، ومع الفساد اللي كاين فالبلاد كولشي غادي يشري بطاقة المعاق واللي غادي يخلص ما غاديش يلقى بلاصو مع اللي ما مخلصش.

هاد الشي وقع فعلا ..
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5
15 - الله المستعان الأربعاء 13 نونبر 2019 - 13:54
لم اجد كيف اعبر عن صدمتي كارثة بكل المقايس الكل تجرد من الانسانية قوانين الغاب من يولد في الشارع ومن يصلح من الطرامواي سيدة لا قوة لها وذنب لها سوى انها معاقة انسان في دولنا لا قيمة له لو حدث هذا الحدث في بلد تحترم شعبها وذوي الاعاقة لا اقلوا مدير الشركة والعامل وكل من له الدور في ذالك والعقاب واعطو تعويض الضحية لكن هذه من علامات ان كارثة قادمة لا مفر منها كثر الظلم والفساد في الارض رحمة الله عليك يابلدي وعلى ناس بلدي زمان الحاكم والمحكوم في نفس السلة بدرجة نفس القفة
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16 - قمري الأربعاء 13 نونبر 2019 - 13:58
الله أكبر الله أكبر
يا أسفاه يا أسفاه
هل نحن فعلا في دولة الحق والقانون؟؟؟
لا يعقل نهائيا أن تكون مواطن مغربي حامل جنسية مغربية وانت من دوي الإحتياجات الخاصة في وضعية إعاقة نعم في وضعية إعاقة" وتهااان بهاذه الطريقة البشعة ألا إنسانية..
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-2
17 - ميلود الأربعاء 13 نونبر 2019 - 14:02
انا مع مجانية التنقل بالنسبة لأصحاب الإعاقة الفقراء اللذين لا إمكانيات لهم
اما الغير محتاجين منهم فعليهم الأداء فبطاقة الاشتراك لا تتعدى 250 درهم شهريا تسمح لصاحبها بالركوب في الترام في كل الاتجاهات ووقتما شاء,
هناك ناس ليسوا معاقين جسديا لكنهم فقراء ربما هم احق بالمجانية من معاق عنده دخل
الفقر هو أكبر اعاقة
فكفى من خلط الأمور
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3
18 - ما كان على المراقب الأربعاء 13 نونبر 2019 - 14:03
* ما كان على المراقب أن يتعامل مع أي كان لا يتوفرعلى تذكرة .
هناك قوانين في هذا البلد . على الفرد أن يعمل شغله فقط وفق ما
يسمح به القانون، ولا للإجتهاد . لكي يحمي نفسه . فكيف سوف
تتطور الأمور لو ماتت بين يديه ؟

* في نظري ، يجب التفكيرملياً في مجانية المواصلات ، فهناك
معاقون(عافاهم الله) إمكانيتهم تسمح لهم بالكثير مادياً ، وسعرتذكرة
لايمثل شيئاً بالنسبة لهم ، فهناك بالفعل أناس ليس بإستطاعتهم تأدية
ثمن التذكرة ، لهذا يجب التكفيرفي من تجب حقاً مجانية المواصلات .
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1
19 - abdo agadir الأربعاء 13 نونبر 2019 - 14:04
فئة دوي الإحتياجات الخاصة ﻻ يطلبون الصدقات أو الهدايا أو العطف عليهم لسبب إعاقاتهم ﻻ بل يطلبون حقوقهم المخولة لهم دستوريا ككل المواطنين المغاربة ليعيشوا هم أيضا معززين ومكرمين وسط أسرهم حتى ﻻ نرى نفس ما وقع لهده اﻷخت والحاﻻت اﻷخرى وفي مختلف مدننا المغرببة كفى من التهميش والحكرة وعلى الدولة أن تتحمل مسؤولياتها لإنقاذ هده الفئة من الضياع و المعانات التي يعانونها مع أسرهم يوميا والدولة هي الوحيدة المخولة لها الإهتمام والتكفل بهم وعلى المسؤولين وأصحاب القرار النظر في وضعية دوي الإحتياجات الخاصة ببلادنا .
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20 - Salé Ahmed الأربعاء 13 نونبر 2019 - 14:06
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أوجه تدخلي إلى أي مراقب ،رفقا بالمسنين والمعاقين ، وافعل الخير مهما كلف الأمر ، حتى ولو تؤدي 6 دراهم من عندك، يخلفها الله في أمور أخرى. وتذكر أن من عمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن عمل مثقال ذرة شرا يره. احب ان يرى كل المسلمين إلا الخير.
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21 - NeoSimo الأربعاء 13 نونبر 2019 - 14:07
الموضوع هنا ليس موضوع المجانية من عدمها... بل الحفاظ على كرامة وسلامة المواطن أي مواطن
و ما يزيد الطين بلة هو أن المواطنة هذه من أصحاب الاحتياجات الخاصة... لا أفهم هذه السادية المنتشرة في المغرب.. و نراها في كل مكان سواء داخل البيوت أو في الأماكن العامة... ما الذي جعل وطن جميل مثل المغرب ينتج كائنات مريضة وعنيفة!!!!
الموضوع أكبر من سحل إنسانة ذات الاحتياجات الخاصة القضية قضيت مجتمع مريض يحتاج إلى دراسة حالته والبحث عن علاج...
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0
22 - الفايكنغ الأسمر الأربعاء 13 نونبر 2019 - 14:12
نعم، كيفما كان الحال وبغض النظر عن المخالفة اللتي ارتكبتها السيدة، تلك ليست طريقة انسانية للتعامل مع المواطنين. دون ان ننسى ان المغاربة يجيدون فن " التبوحيط".
ارى ان المغاربة يريدون تقريبا كل شيء بالمجان. يريدون خفض او الإعفاء من الضرائب، خواص وشركات. غي نفس الوقت يريدون بنية تحتية صالحة، ومستشفيات ومدارس في المستوى والرياضيون يريدون ان تتكفل الدولة بهم، وووو...من أين سيأتي المال؟ ذوو الإحتياجات الخاصة لا يستعملون الترامواي مجانا حتى فب السويد. بل هناك مساعدات وتسهيلات. لكن لا يمكننا مقارنة حالة ذوي الإحتياجات الخاصة في السويد والمغرب. الفرق شاسع. في السويد يأتي إليهم الطاكسي حتى باب المنزل، ومفروض على السائق مساعدتهم خلال الرحلة. لكن ليس مجانا. يؤدون جزءا من واجب الرحلة.
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23 - mohamed الأربعاء 13 نونبر 2019 - 14:13
يجب على الحكومة المغربية تحمل مسؤوليتها تجاه هذه الفئة لانها اهملتهم منذ اكثر من 20 سنة، فنسبة تعليمهم لم تتعدى 1% ، لماذا دولة حرمتهم من التعليم، كما انه يوجد تمييز بحقهم بشكل كبير في قطاع الخاص، كما انهم لا يتوفرون على تغطية الصحية لانهم لا يشتغلون، يعني لا يتوفرون على ابسط مقومات الحياة الكريمة، يجب على دولة المغربية توفير دعم مادي مباشر لهذه الفئة المنبوذة من طرف الدولة والمجتمع المغربي، وعلامة استفهام كبيرة وعريضة على المجلس الوطني لحقوق الانسان لصمته تجاه هذه الفئة المهمشة
ملاحظة اعاقة ليس اختيارية وكما يمكن ان يتعرض لها اي شخص في اي لحظة
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24 - abbass الأربعاء 13 نونبر 2019 - 14:14
Normalement, les personnes handicapées devraient monter gratuitement
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25 - مواطن بسيط الأربعاء 13 نونبر 2019 - 14:15
هاد الدولة لم تترك لاصحيح لا ضعيف لاالمعاق ماخالاو حتى واحد،نعياو ما نهظروا ،الحكرة وقلة القيمة كاينة ودايما غتكون،الحل هي الهجرة وخا تموت فالبحر على أنك تعيش هاد الذل
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26 - العثماني الأربعاء 13 نونبر 2019 - 14:16
في انتظار سحوة العقول الضمائر و صفوة القلوب و الإحساس بهذه الفئة و غيرها من المتضررين و تمكينهم من حقوقهم يجب و بدون تردد سحل من سحل و إنصاف المواطنين و حفظ كرامتهم ليكون عبرة لغيره ممن يستعرضون عضلاتهم على الناس
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27 - mustafa الأربعاء 13 نونبر 2019 - 14:17
تشغيل الشماكرية وذوي السوابق كمراقبين في الحافلات والترامواي وحتى كريسورات في الكيران هي خطة مقصودة لزرع الرعب في المستعملين لهذه الوسائل للنقل. فيجب في هذه الحالة إحالة الشكوى للمحكمة وليس الإكتفاء بمجلس تأديبي صوري لإطفاء الغضب.
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28 - مجرد راي الأربعاء 13 نونبر 2019 - 14:18
دارو من الحبة قبة . والضحية طبعا هو مستخدم طرام لي كان فقط تايدير خدمتو
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29 - ما كان على المراقب الأربعاء 13 نونبر 2019 - 14:23
* ما كان على المراقب أن يتعامل مع أي كان لا يتوفرعلى تذكرة .
هناك قوانين في هذا البلد . على الفرد أن يعمل شغله فقط وفق ما
يسمح به القانون، ولا للإجتهاد . لكي يحمي نفسه . فكيف سوف
تتطور الأمور لو ماتت بين يديه ؟

* في نظري ، يجب التفكيرملياً في مجانية المواصلات ، فهناك
معاقون(عافاهم الله) إمكانيتهم تسمح لهم بالكثير مادياً ، وسعرتذكرة
لايمثل شيئاً بالنسبة لهم ، فهناك بالفعل أناس ليس بإستطاعتهم تأدية
ثمن التذكرة ، لهذا يجب التكفيرفي من تجب حقاً مجانية المواصلات .
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0
30 - غوغائية الحقوقيين الأربعاء 13 نونبر 2019 - 14:24
من قال انها من ذوي الاحتياجات الخاصة ممكن لن تكون ايضا من ممتهني التسول المحترفين وتمثل انها معاقة لقد اصبحت شوارعنا تعجب بجيوش منهم لا كرامة يعبدون الدرهم ويجنون اوال طائلة احيي هذا المراقب على ادائه لعمله بكل تفان
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31 - Mosi الأربعاء 13 نونبر 2019 - 14:26
السماح للمواطنين دوي الإعاقات الجسدية والإحتياجات الخاصة بإستعمال وسائل النقل مجانا ليس هو الحل...
ففي اليوم الموالي للقرار ستجد الألآف من المواطنون يمتطون كراسي مدولب او يعرجون او يتصنعون الإعاقة....ولنا في التسول خير مثال..وحتى لو تم الإعتماد على بطاقة خاصة للمعاق فستجد الجميع يستخرج بطاقات معاق ليستفيذ..تمااااما كما وقع لبطاقة راميد...الذي اصبح الجميع يتوفر عليها..حتى اصحاب الهريان...
يجب معالجة هذا المشكل بشكل جدري و بأفكار جديدة...بعيدة عن مفهوم المجانية...يجب ان يلج اصحاب الإحتياجات الجسدية الخاصة الى كاااامل المرافق العمومية بكرامتهم دون التصدق عليهم لا بالمجانية و لا بالحسنة الجارية...تلك حقوقهم كمواطنين...يجب توفير مدخول يسمح لهم بتأدية فواتيرهم و وتذاكرهم بكل كرامة و مواطن..إسوة بكل المواطنين...
سؤال..
لماذا لا تكون الدولة هؤلاء في العشرات من المهن التي يمكن القيام بها من المنزل عبر الأنترنت...يكسبون بها عيشهم و ينأون بها عن التسول و الشفقة...؟؟؟
انا اريد ان يشعر هؤلاء المواطنون انهم ليسو عالة على أحد و أن إعاقاتهم ليست مدعاة للشفقة و التباكي...والإبتزاز...
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