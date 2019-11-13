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الرئيسية | مجتمع | "مجلس بوعياش" يكشف حقيقة تعريض معتقلي الريف لـ"التعذيب"

"مجلس بوعياش" يكشف حقيقة تعريض معتقلي الريف لـ"التعذيب"

"مجلس بوعياش" يكشف حقيقة تعريض معتقلي الريف لـ"التعذيب"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 13 نونبر 2019 - 14:00

نشر المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلاصات زياراته لعدد من السجون، عقب الإجراءات التأديبية المتخذة في حق المعتقلين برأس الماء على خلفية ملف "حراك الريف"، تفعيلا لما سبق أن أعلنت عنه رئيسة المجلس أمينة بوعياش.

وأكد المجلس أنه قام بإيفاد وفد نسق عمله رئيس اللجنة الدائمة المكلفة برصد انتهاكات حقوق الإنسان (عضو المجلس) وطبيب شرعي، يومي 7 و8 نونبر الجاري، إلى المؤسسات السجنية تيفلت 2 وتولال 2 في مكناس، ورأس الماء في فاس وعين عائشة في تاونات، وسجني تازة وكرسيف، حيث تم نقل المعتقلين المعنيين بالإجراءات التأديبية المعلن عنها الأسبوع الماضي.

خلال هذه الزيارات تمكن المجلس، وفق بلاغ صحافي له توصلت به هسبريس، من زيارة الزنزانات التأديبية التي وُضع المعتقلون الستة بها، وكذلك مقر العيادة بالنسبة إلى شخصين آخرين، وإجراء لقاءات على انفراد مع كل معتقل من المعتقلين المعنيين، تراوحت مدتها ما بين ساعة وساعتين، بعد الحصول على موافقة مستنيرة من المعنيين بالأمر، بأماكن تضمن السرية.

وأورد CNDH أنه قام بالتحري بشأن ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، التي نقلها أفراد من عائلات المعتقلين ومنابر إعلامية. كما أشرف الوفد على إجراء فحص طبي على جميع المعتقلين المعنيين، والاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة عند وقوع الأحداث، وإجراء مقابلات مع حراس المؤسسات السجنية المعنيين.

وشدد المجلس الوطني على أنه تبيّن، من خلال تسجيلات الفيديو التي اطلع الوفد على محتواها وتجميع الشهادات ومقارنتها والفحوصات الطبية التي تم إجراؤها وكذا جميع المعلومات التي تم الحصول عليها، أن المعتقلين الستة رفضوا، يوم الخميس 31 أكتوبر المنصرم، مغادرة الفناء بجوار مركز المراقبة والعودة إلى زنزانتهم لأكثر من ساعتين؛ وهو ما أكده المعتقلون خلال المقابلات الفردية.

وكشف المجلس أنه تم إخضاع جميع المعتقلين لفحص طبي فور نقلهم من سجن رأس الماء إلى المؤسسات السجنية الأخرى، باستثناء حالة واحدة.

واعتبر البلاغ أنه، من خلال المعلومات التي قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتجميعها، تبين وقوع مشادات بالفعل بين حراس السجن واثنين من المعتقلين، أسفرت عن بعض الكدمات بالنسبة إلى المعتقلين الاثنين وشهادات توقف عن العمل بالنسبة إلى الحراس، مؤكدا أنه لم يتم ملاحظة أي أثر للتعذيب في حق المعتقلين.

خلال الزيارات التي قام بها وفد المجلس إلى سجني تولال 2 وعين عائشة، وقف المجلس، يقول البلاغ، على الظروف المزرية للزنزانات التأديبية؛ التي لا تتوفر فيها الإنارة والتهوية، بشكل لا يحترم مقتضيات المقتضى الـ31 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

وأفاد المجلس الوطني لحقوق الانسان بأن بعض المعتقلين أعلنوا الدخول في إضراب عن الطعام منذ نقلهم إلى الزنزانات التأديبية، موردا أنه وفقًا للمعلومات المؤكدة التي يتوفر عليها فقد تم إيقاف الإضراب.

وحرص المجلس على إبلاغ المعتقلين المعنيين بالعناصر المرتبطة بممارسات التعذيب، وبعدم توفرها في الحالات التي تخص كل واحد منهم.

وعن سبب وقوع الحادث أورد المجلس الوطني لحقوق الانسان أن "ذلك راجع إلى وقف امتياز كان قد منحه المدير السابق لسجن رأس الماء لأحد المعتقلين، كان يستفيد بموجبه بإجراء اتصال هاتفي يومي لمدة 30 دقيقة، بدلاً من المكالمة الأسبوعية التي تتراوح ما بين 6 و10 دقائق، المحددة وفقا للقواعد المعمول بها".

وأوصى "مجلس بوعياش" بملاءمة مشروع القانون الخاص بتنظيم المؤسسات السجنية، الذي يتم تدارسه حاليا، مع المبادئ التوجيهية الدولية المعمول بها في هذا المجال.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - رزة القاضي الأربعاء 13 نونبر 2019 - 14:17
يقول المثل المغربي شكون شكارت العروس؟ .....أمها وخالتها!!
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-7
2 - rhiwi الأربعاء 13 نونبر 2019 - 14:17
هم يكذبون الجميع،حتى هادا التقرير الدي لا يدع مجالا للشك سيتم تكذيبه.
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6
3 - عبد الحق الأربعاء 13 نونبر 2019 - 14:18
قرأت المنشور 3 مرات متتالية ليس مهم هل هناك تجاوزات و تعديب أو شيء من هذا القبيل

المصيبة الكبرى المجلس الوطني لحقوق الإنسان ينفي وجود....... حالة واحدة.....
ليس مهم كدالك
إن كان هناك مجلس وطني لحقوق الإنسان أصلا
هل في نظره هؤلاء المعتقلين يستحقون 20 سنة سجنا و 10 سنوات سجنا و 5 سنوات سجنا إلى آخره
التعديب الجسدي و النفسي موجد أصلا لمجرد أن تعرف مدة السجن !!!!
الله ينصر الدولة الكافرة إن كانت عادلة الطغاة إلى مزبلة التاريخ و عاش الشعب المغربي الحر و الأصيل و الخزي والعار للخونة الدين ينهبون خيرات البلاد و العباد في واضحة النهار
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1
4 - ابو انس ج- الأربعاء 13 نونبر 2019 - 14:19
اظن ان الكل يضخم هذا الملف الى حدود غير معقولة و كل من لا شغل له يريد الزهور و الركوب على الملف و بالخصوص على المسجونين لادوافع يجرمها القانون بل اي قانوني دولي...الكل يضخم يضخم يضخم و كأننا في بلد لا تحكمه قوانين و اعراف و تقاليد و قيم دينية و ذاكرة...هؤلاء كانوا يرفعون اعلاما غير وطنية و ينادون بالفوضى و الفتنة...فيم ينالون كل هذا العطف و التضخيم العاطفي البئيس...السنا مغاربة جميعا في كل مناطق المملكة؟ بل ثمة من يدعو الى العفو و كأن اجهزة الدولة ظالمة و القضاء "تفليات" و منهم وزراء سابقون و هذا عيب عيب...المخزن لا يظلم احدا كما يقال...و ثمة من لا يريد قيام دولة فقط لانها قضية تلائم نشاطاته الغير القانونية و الا لم رفض القانون و الدعوة الى العفو؟؟؟؟ اللي دار الذنب يستأهل العقوبة...الكل راكب على الملف و الكل لهم افواه واسعة لكن حين نطالبهم بالعمل و الانتاج و الجدية و التشمير على السواعد نراه يتراجع و يختبأ و صارت عناصر مشبوهة ملفوفو في جمعيات حقوقية مزعومة تختفي لكي تبقي على ضمان امتيازاتها مع الدوبة اي ثمة ابتزاز وضعيع سخيف غير وطني غير ديموقراطي...
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4
5 - Adam الأربعاء 13 نونبر 2019 - 14:21
المشكل ليس في الضحايا بل في الذي حكم عليهم ظلما وعدوانا وهو لان يتالم هو وعاءلته لانه حكم بالظلم على الأبرياء ولان يستعمل أقراص للنوم لانه يتالم رغم انه لايظهر ذالك للعيان والضحايا يعذبونه كل يوم وكل ماسمع ضحايا حراك الريف وجرادة والمهداوي
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-6
6 - مهاجر الأربعاء 13 نونبر 2019 - 14:22
التقرير الذي نثق فيه هو تسجيل الزفزافي، لأنه لو كان مجرد أكاذيب ما تم استنفار هذا المجلس و الآلة الإعلامية المعلومة لتكذيبه.
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-4
7 - Salé Ahmed الأربعاء 13 نونبر 2019 - 14:25
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . هذا إلا درس لمن سولت له نفسه المساس وززعة المملكة المغربية . بلغوه لجميع الساكنة
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1
8 - Omar Malaga الأربعاء 13 نونبر 2019 - 14:30
ما كاين لا تعذيب لا والو. هؤلاء المثيرين للشغب والفتنة لا زالوا يكذبون ويتهمون إدارة السجون بالتعذيب. مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة. لي دار الذنب يستاهل العقوبة. ولكن الحقيقة لو أطلق سراحكم ووضعكم تحت الحراسة لكان أحسن لأنكم لا تستحقون هذه الهيلالة كلها.
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