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الرئيسية | مجتمع | طائرة "لارام" تغيّر مسار رحلة وتغضب مسافرين‎

طائرة "لارام" تغيّر مسار رحلة وتغضب مسافرين‎

طائرة "لارام" تغيّر مسار رحلة وتغضب مسافرين‎
هسبريس من الرباط
الأربعاء 13 نونبر 2019 - 15:50

تفاجأ عدد من المسافرين الذين سبق لهم أن حجزوا تذاكر سفر على متن الخطوط الملكية المغربية من مطار برلين تيكل صوب مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، يوم الخميس 21 نونبر الجاري، بتغيير مسار رحلتهم إلى كوبنهاغن بالدنمارك قبل التوجه نحو المغرب.

وقد تلقى عدد من المسافرين رسائل نصية تخبرهم بأن رحلتهم رقم AT816 سيتغير مسارها، حيث ستستغرق الرحلة ست ساعات وعشر دقائق عوض أربع ساعات وخمس دقائق، مع توقف تقني بمطار كوبنهاغن.

وأعرب عدد من المسافرين عن امتعاضهم من هذا القرار، معتبرين أن الشركة المغربية أضحت تبحث عن الربح بأي طريقة للتغطية على عجزها المالي؛ ولو على حساب مصالح زبنائها.

وسبق للخطوط الملكية المغربية أن لجأت مرات عديدة إلى تغيير مسارها والتوجه صوب مطار كوبنهاغن لنقل ركاب من هناك لملء المقاعد، خصوصا أن طائرة الرحلة صوب الدار البيضاء من برلين غالبا ما تكون فارغة.

وطالب المسافرون شركة الخطوط الملكية المغربية باحترام زبنائها وعدم التلاعب بمصالحهم من أجل تحصيل أرباح، واصفين التصرف بالهاوي والمسيء إلى مؤسسة وطنية.

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