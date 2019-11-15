24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2807:5613:1716:0418:2819:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. السعدية بوطالب .. ناشطة جمعوية تنير ليالي المدمنين والمتشردين (5.00)

  2. قصة أسير سابق بتندوف (5.00)

  3. سفارة أمريكا تلاقي شبابا مغاربة بعلماء من "ناسا" (5.00)

  4. كمين رشوة يفضح مستشاريْن وموظفا بمدينة أسفي (5.00)

  5. أسباب عضوية ونفسية وراء الإصابة بآلام الأطراف (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | وفاة معتقل تشد الحبل بين جمعية ومندوبية السجون

وفاة معتقل تشد الحبل بين جمعية ومندوبية السجون

وفاة معتقل تشد الحبل بين جمعية ومندوبية السجون
هسبريس من الرباط
الجمعة 15 نونبر 2019 - 10:10

يستمرّ الشّد والجذب بين المندوبية العامّة لإدارة السّجون وإعادة الإدماج وفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في النّاظور، حول "ملف وفاة الشاب مراد حمديوي بالسّجن الحلي بسلوان".

وفي مراسلة من فرع الجمعية إلى محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السّجون وإعادة الإدماج، سجّل وقوفه على "تناقض صارخ في ما يتعلّق بأسباب وفاة الفقيد"، مضيفا أنّه في وقت سارعت مصالح المندوبية إلى تأكيد أنّ الوفاة ناتجة عن مضاعفات أزمة قلبية، تؤكّد المصالح الطّبّيّة المختصة بالمستشفى الحسني في النّاظور أن الوفاة ناتجة عن تسمّم، حَسَبَ الشّهادة الطبية المسلّمة لعائلة الفقيد.

وذكّر فرع الجمعية بأنّ الراحل مراد حمديوي أودع السّجن المحلي بسلوان يوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2019، ونُقِل يوم السبت 12 أكتوبر إلى مستعجَلات المستشفى الحسني بعد تدَهور حالته الصِّحية، في سرية تامّة، ودون إخبار حتى عائلتِه.

وساءَل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في رسالته الموجّهة إلى المندوب العام لإدارة السجون، ما أسماه "استهتار" إدارة السجون بأرواح المواطنين، و"محاولَتِها التغطية على هذه الفاجعة، وإخفاء السّبب الحقيقي للوفاة".

وحمّل فرع الجمعية إدارة السجون وإعادة الإدماج "كامل المسؤولية في هذه الفاجعة، على اعتبار أن الفقيد كان تحت مسؤوليّتها القانونية"، وطالَب بـ"الكشف عن أسباب ما تعرَّضَ له الفقيد من تسمّم وتعذيب داخل السّجن المحلّي بالنّاظور، ومحاسبة كلّ المسؤولين عن هذه الوفاة، التي تثبت مرّة أخرى الأوضاع الصّعبة التي يعيشها السّجناء داخل سجن سلوان".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.