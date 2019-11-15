نشطاء يدعون إلى إيواء مترشحي "أطر الأكاديميات"

ياسين أوشن

مع دنو يوم اجتياز مباراة توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات-دورة نونبر 2019، تعالت نداءات بمنصات التواصل الاجتماعي لإيواء المقبلين على اجتياز المباراة البعيدين عن مراكز الامتحان.

وفي هذا الصدد، أنهت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بتاونات إلى علم المترشحات والمترشحين القادمين من مناطق خارج المدن المحتضنة لمراكز اجتياز هذه المباراة، أنه سيتم فتح بعض الداخليات التابعة للمديرية في وجههم في حدود الطاقة الاستيعابية المتاحة، ابتداء من الساعة السادسة من مساء يوم الجمعة 15 نونبر.

وزاد الإعلان، الذي اطلعت عليه هسبريس، أن المديرية ستضع رهن إشارة المترشحين داخلية ثانوية الوحدة بجماعة تاونات لاستيعابها 120 فردا من الإناث، إلى جانب داخلية ثانوية المنصور الذهبي التأهيلية بجماعة تيسة لاستيعابها 250 شخصا من الذكور.

وأردفت المديرية نفسها أنها ستوفر أيضا داخلية ثانوية المسيرة الإعدادية بجماعة تيسة لاستيعابها 300 من الإناث، إلى جانب داخليتي ثانوية ابن خلدون التأهيلية بجماعة قرية ابامحمد لـ 160 من الإناث أيضا، وثانوية القدس لـ 120 فردا من الإناث كذلك، فضلا عن داخلية ثانوية المولى عبد العزيز الإعدادية بجماعة عين عائشة لاسيتعابها 60 شخصا من الذكور و50 من الإناث.

وأجمعت مصادر متعددة على أنه مع اقتراب موعد اجتياز الامتحان، يشكو المترشحون من ارتفاع أثمنة الفنادق في مثل هذه المناسبات، لأن الإقبال يكون كبيرا، وفي مرات كثيرة يفوق الطلب العرض، وهو الوضع الذي يؤرق بال المتبارين ويشتت تركيزهم.

وأمام هذا الوضع، دعت المصادر نفسها إلى تقديم يد المساعدة قدر المستطاع للمقبلين على اجتياز المباراة، التي تزامنت مع انخفاض واضح في درجة الحرارة، لاسيما في المناطق الجبلية بالأطلس، وتسجيل تساقطات مطرية عبر ربوع المملكة، من خلال إيواء المترشحين حتى يتمكنوا من اجتياز المباراة في ظروف جيدة، إحقاقا لمبدأ تكافؤ الفرض بين المتبارين.

وفي السياق نفسه، تفاعل مصدر من أزيلال بجهة بني ملال خنيفرة مع الموضوع قائلا إن أزيلال مدينة صغيرة وتتوفر على فنادق صغيرة لا يتجاوز عددها 8، إضافة إلى بضع شقق مفروشة للكراء اليومي.

وزاد المصدر نفسه أن ثمن المبيت في الفندق لا يتجاوز 50 درهما، غير أنه في مثل هذه المناسبات يتم رفع الثمن ليتجاوز 150 درهما لليلة الواحدة، مشيرا إلى أن أغلب المترشحين يفضلون المبيت في بني ملال والذهاب إلى أزيلال في الصباح الباكر لتجنب أزمة المبيت.

تجدر الإشارة إلى أن مباراة توظيف أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ستنظم يوم السبت 16 نونبر 2019 للتباري على 15000 منصب.