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الرئيسية | مجتمع | وزير التربية الوطنية يرفع سن مباريات "التعاقد"

وزير التربية الوطنية يرفع سن مباريات "التعاقد"

وزير التربية الوطنية يرفع سن مباريات "التعاقد"
هسبريس من الرباط
الجمعة 15 نونبر 2019 - 12:20

بعد تعبير رئيس الحكومة عن غضبه من تجاهل وزارة التربية الوطنية لمراسلته بخصوص رفع سن التوظيف في مباريات "التعاقد" إلى 50 سنة، تجاوب سعيد أمزازي مع "مراسلة العثماني" في اللحظات الأخيرة.

ووجّه أمزازي مراسلة إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، يدعوهم فيها إلى قبول طلبات الترشيح بالنسبة إلى الذين تجاوز عمرهم 45 سنة.

مصادر سابقة مقربة من رئيس الحكومة أكدت لهسبريس أن العثماني عبّر عن غضبه من تجاهل أمزازي لمراسلته؛ وهو ما عبّر عليه عدد من قيادات حزب العدالة والتنمية والعاملين بديوان رئيس الحكومة، الذين سارعوا إلى نشر المراسلة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في خطوة تهدف إلى رمي الكرة في ملعب أمزازي.

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