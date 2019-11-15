24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2807:5613:1716:0418:2819:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. قصة أسير سابق بتندوف (5.00)

  2. "أسمات" و"توراجا" و"مرسي" .. شعوب مجهولة في عصر العولمة (5.00)

  3. كمين رشوة يفضح مستشاريْن وموظفا بمدينة أسفي (5.00)

  4. أسباب عضوية ونفسية وراء الإصابة بآلام الأطراف (5.00)

  5. تأسيس منصة استثمار مشتركة بين الإمارات ومصر (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | قضاة: فيديو المنقبة والوسيط يضرب سمعة العدالة

قضاة: فيديو المنقبة والوسيط يضرب سمعة العدالة

قضاة: فيديو المنقبة والوسيط يضرب سمعة العدالة
هسبريس من الرباط
الجمعة 15 نونبر 2019 - 12:55

دخل نادي قضاة المغرب على خط الفيديو الذي يظهر فيه شخص يُرجح أنه وسيط يتحدث إلى امرأة تضع "نقابا" على وجهها داخل سيارة، وهما بصدد الحديث عن حكم قضائي ينتظر والدة المرأة، بتهم يبدو أنها تتعلق بتكوين عصابة وغيرها.

وأكد قضاة النادي أنهم وباقي القضاة يَرَوْن في الشريط الذي تناقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي "ضربا لسمعة العدالة، سواء كمؤسسات رسمية أو هيئات جمعوية أو افراد"، مطالبين بفتح تحقيق في مضمونه والتواصل مع الرأي العام بشأن معطياته وحيثياته كيف ما كانت النتيجة.

وشدد عبد اللطيف الشنتوف، رئيس النادي، في تصريح صحافي، على أنه "إذا كان نصبا باسم القضاة فمن المهم أن يعرف الرأي العام هذا الأمر، وإذا كان غير ذلك فيجب ترتيب الآثار عن هذه الظواهر المسيئة إلى عدالتنا بشكل عام".

وانتشر في وسائط التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، مدته 6 دقائق، يظهر من خلاله أن الشخص المتحدث كان يحاول إقناع امرأة بأن "وساطته" أثمرت عن تخفيض الحكم القضائي المتداول من 8 أشهر حبسا نافذة إلى شهرين فقط، وبأنه تبقى لها 40 يوما فقط للخروج من السجن، باعتبار أنها قضت 20 يوما رهن الاعتقال.

وأقر الشخص ذاته بحصوله على مبلغ مادي معين نظير تدخله من أجل خفض الحكم القضائي المذكور، في الوقت الذي أبدت فيه ابنة السجينة امتعاضها من "الحكم المخفف".

مصدر قضائي موثوق أكد لجريدة هسبريس، في وقت سابق، أنه "جارٍ حاليا تشخيص هوية الشخص الذي يظهر في "الفيديو"، ويرجح أن يكون وسيطا، وأن "النيابة العامة أعطت تعليماتها بفتح بحث قضائي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.