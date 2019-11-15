قضاة: فيديو المنقبة والوسيط يضرب سمعة العدالة

هسبريس من الرباط

دخل نادي قضاة المغرب على خط الفيديو الذي يظهر فيه شخص يُرجح أنه وسيط يتحدث إلى امرأة تضع "نقابا" على وجهها داخل سيارة، وهما بصدد الحديث عن حكم قضائي ينتظر والدة المرأة، بتهم يبدو أنها تتعلق بتكوين عصابة وغيرها.

وأكد قضاة النادي أنهم وباقي القضاة يَرَوْن في الشريط الذي تناقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي "ضربا لسمعة العدالة، سواء كمؤسسات رسمية أو هيئات جمعوية أو افراد"، مطالبين بفتح تحقيق في مضمونه والتواصل مع الرأي العام بشأن معطياته وحيثياته كيف ما كانت النتيجة.

وشدد عبد اللطيف الشنتوف، رئيس النادي، في تصريح صحافي، على أنه "إذا كان نصبا باسم القضاة فمن المهم أن يعرف الرأي العام هذا الأمر، وإذا كان غير ذلك فيجب ترتيب الآثار عن هذه الظواهر المسيئة إلى عدالتنا بشكل عام".

وانتشر في وسائط التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، مدته 6 دقائق، يظهر من خلاله أن الشخص المتحدث كان يحاول إقناع امرأة بأن "وساطته" أثمرت عن تخفيض الحكم القضائي المتداول من 8 أشهر حبسا نافذة إلى شهرين فقط، وبأنه تبقى لها 40 يوما فقط للخروج من السجن، باعتبار أنها قضت 20 يوما رهن الاعتقال.

وأقر الشخص ذاته بحصوله على مبلغ مادي معين نظير تدخله من أجل خفض الحكم القضائي المذكور، في الوقت الذي أبدت فيه ابنة السجينة امتعاضها من "الحكم المخفف".

مصدر قضائي موثوق أكد لجريدة هسبريس، في وقت سابق، أنه "جارٍ حاليا تشخيص هوية الشخص الذي يظهر في "الفيديو"، ويرجح أن يكون وسيطا، وأن "النيابة العامة أعطت تعليماتها بفتح بحث قضائي".