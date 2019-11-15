24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:28
|07:56
|13:17
|16:04
|18:28
|19:45
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "مالية 2020" تحظى بمصادقة أغلبية مجلس النواب
- رصيف الصحافة: شبح "المينانجيت" يحوم فوق رؤوس أطفال المملكة
- الجزائر تكتسح زامبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا
- "مجموعة الفوسفاط" تطلق مرحلة جديدة من "المثمر"
- محامية إلى وزير سابق: تَذكّر "ثكلى بوعشرين" فوق "أريكة العار"
"أسمات" و"توراجا" و"مرسي" .. شعوب مجهولة في عصر العولمة (5.00)
الدار البيضاء تنتظر حافلات "عالية الجودة" لربط الأحياء بـ"الترامواي" (5.00)
- وزارة الثقافة تلغي حفلات "الراب" .. وعبيابة يتوعد "خارقي القانون" - (103)
- محامية إلى وزير سابق: تَذكّر "ثكلى بوعشرين" فوق "أريكة العار" - (73)
- محامي "الرابور لكناوي" يطالب بمحاكمته بقانون الصحافة والنشر - (53)
- 900 ألف أجير بالمغرب يستفيدون من إعفاء الضريبة على الدخل - (52)
- سلطات الدار البيضاء تشدد مراقبة المياه المعدنية بمحلات البقالة - (52)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الالتزام بالمواطنة يوحّد "القادة الشباب" والسفارة الفرنسية بالصويرة
تحت شعار "الالتزام من أجل مواطنة جديدة"، تنطلق فعاليات الدّورة الخامسة من المنتدى الأورو متوسطي للقادة الشباب بمدينة الصويرة، اليوم الخميس، وتستمرّ إلى غاية بعد غد الأحد، بحضور المئات من الشباب الحاملين للمشاريع والأفكار الجديدة.
وتُسلّط هذه النسخة من الملتقى الضوء على مواضيع متعدّدة، لا سيما تلك المتعلّقة بالمنطقة المتوسطية ورهانات تعزيز روابط التواصل بين الفعاليات الشبابية والمؤسسات الرّسمية الساهرة على دعم حاملي المشاريع من اليافعين.
وتضمّ هذه الدّورة ورشات تطبيقية مُتنوعة لفائدة الشباب، وموائد مستديرة يُؤطرها مثقفون وباحثون بهدف خلق النقاش والحوار بين مختلف الفاعلين حول دور الشباب في ترسيخ قيم المواطنة والعيش المشترك، كما سيقدم الملتقى، لأوّل مرّة، جائزة لفائدة ثلاثة مشاريع شبابية.
ماوي جون بيير، نائب المدير العام للمعهد الفرنسي بالمغرب، قال: "ستتم مواكبة الفائزين لمدة سنة قصد تنفيذ مشاريعهم على أرض الواقع، ومن المحتمل أيضا أن يُشاركوا في المؤتمر العام لليونيسكو بباريس، وهو ما يُشكّل أهم مميزات هذه النسخة مقارنة مع باقي الدّورات السابقة".
وأضاف جون بيير، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ "هناك العديد من الورشات التطبيقية الهادفة إلى مرافقة الشباب في تنفيذ مشاريعهم وتأطيرهم ومساعدتهم على تطويرها وتنميتها".
وأكّد المتحدّث أن الهدف من الملتقى يتمثّل في إعطاء صوت أكبر للشباب وتشجيعهم على إطلاق مشاريعهم الخاصة، وتكريس قيم التشارك انطلاقا من "محاكاة لمحاكمة الأجيال القادمة التي تُميّز هذه النسخة بشكل كبير"، مضيفا أنّ "أيام المُلتقى الثلاثة تضم مهرجانا من شأنه أن يتيح لسكان مدينة الصويرة فرصة اكتشاف فعاليات هذه النسخة".
جدير بالذّكر أن الملتقى يُنظم، منذ تأسيسه، بشراكة بين السفارة الفرنسية بالرباط، والمعهد الفرنسي بالمغرب، ومؤسسة "الصويرة موكادور"، ومؤسسة "أنا ليند"، وبعض فعاليات المجتمع المدني والقطاع الخاص.