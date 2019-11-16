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الرئيسية | مجتمع | "إدارة السجون" تنفي "الاتفاق مع مجلس بوعياش"

"إدارة السجون" تنفي "الاتفاق مع مجلس بوعياش"

"إدارة السجون" تنفي "الاتفاق مع مجلس بوعياش"
هسبريس - و.م.ع
السبت 16 نونبر 2019 - 19:10

أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بأن ما تم تداوله عن وجود "اتفاق مسبق" بينها وبين المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة "لا أساس له من الصحة" .

وأوردت المندوبية، في بيان توضيحي ردا على ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية بشأن وجود "اتفاق مسبق بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة"، أن "لكل واحدة من هاتين المؤسستين اختصاصاتها التي تمارسها بكل استقلالية عن الأخرى".

وزاد البيان "قام المجلس الوطني بزيارة المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، الذين سبق أن اتخذت في حقهم قرارات تأديبية بسبب المخالفات التي ارتكبوها بالسجن المحلي راس الماء بفاس، في إطار دوره الحمائي".

وتابعت "مندوبية التامك" بأن ما يؤكد أكثر عدم وجود أي اتفاق بين المؤسستين في ما يخص هذا الملف هو أن المندوبية العامة "لما لاحظت وجود جوانب غير صائبة في البلاغ الصادر عن المجلس، بادرت إلى التعبير عن موقفها من مضامين هذا البلاغ ".

واستنكرت المندوبية "لجوء هذه المواقع الإخبارية إلى اختلاق مثل هذه الإشاعات والتأويلات الخاطئة ونشرها دون التأكد من صحتها، مع ما يسببه ذلك من خلط لدى الرأي العام".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - المتتبع السبت 16 نونبر 2019 - 19:31
هذه المنظمات او الجمعيات هي التي ستخلق احتقان في السجون المغربية لان السجناء من بعد ادانتهم نهاييا بعتبرون سواسية واي تفضيل لسجين علي اخر داخل هذه الموسسة سوف يخلق احتقان فحذار ثم حذار ثم حذار
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2
2 - علي السبت 16 نونبر 2019 - 19:42
انكم تخافون من مجلس بوعياش طبقوا القانون جزاكم الله فهناك رجال شرطة مشلولون من أجل الواجب
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