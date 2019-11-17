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كُتّاب وآراء
"هيئات المحامين" تكرم وزير العدل السابق أوجار
تم تكريم وزير العدل السابق محمد أوجار من طرف تنظيمات مهنية للمحامين؛ بمدينة الداخلة، وذلك "عرفانا لما قدمه للعدالة عندما تولى مهمة وزارة العدل".
وجاء تكريم أوجار ضمن لقاء نظمته جمعية هيئات المحامين بالمغرب وهيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون، بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.
تكريم وزير العدل السابق جاء على هامش ندوة علمية حول موضوع: "الدبلوماسية الموازية ودورها المحوري في خدمة القضايا الوطنية".
وتم تكريم أوجار ضمن فقرة حملت شعار "حماة العدل والحقوق أحق الناس بالتكريم"، حيث أهدته الأسرة العدلية بالمحكمة الابتدائية بوادي الذهب تذكارا رمزيا، "اعترافا منها بمجهوداته الجبارة في إصلاح منظومة العدالة أثناء توليه مهام وزارة العدل".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
تحية السي اجار تحية فردية، لا حزبية.
انت رجل محترم.