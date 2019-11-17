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الرئيسية | مجتمع | "هيئات المحامين" تكرم وزير العدل السابق‬ أوجار

"هيئات المحامين" تكرم وزير العدل السابق‬ أوجار

"هيئات المحامين" تكرم وزير العدل السابق‬ أوجار
هسبريس من الرباط
الأحد 17 نونبر 2019 - 18:06

تم تكريم وزير العدل السابق محمد أوجار من طرف تنظيمات مهنية للمحامين؛ بمدينة الداخلة، وذلك "عرفانا لما قدمه للعدالة عندما تولى مهمة وزارة العدل".

وجاء تكريم أوجار ضمن لقاء نظمته جمعية هيئات المحامين بالمغرب وهيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون، بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.

تكريم وزير العدل السابق جاء على هامش ندوة علمية حول موضوع: "الدبلوماسية الموازية ودورها المحوري في خدمة القضايا الوطنية".

وتم تكريم أوجار ضمن فقرة حملت شعار "حماة العدل والحقوق أحق الناس بالتكريم"، حيث أهدته الأسرة العدلية بالمحكمة الابتدائية بوادي الذهب تذكارا رمزيا، "اعترافا منها بمجهوداته الجبارة في إصلاح منظومة العدالة أثناء توليه مهام وزارة العدل".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - دوار السرابتة دكالة الأحد 17 نونبر 2019 - 18:27
صراحة بلد التناقضات اول مرة نشوف وزير فاشل تم تنحيته لعدم قدرته على اتمام وانجاز مهمته يكرم .
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2
2 - جريء الأحد 17 نونبر 2019 - 18:44
نعم انه رجل مقتذر، قدم ما يستطيع عليه، لانه لا يمكن اعطاء اكثر في حكومة محكومة.
تحية السي اجار تحية فردية، لا حزبية.
انت رجل محترم.
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-1
3 - super man الأحد 17 نونبر 2019 - 18:45
دوز عامين و6 اشهر و 4 ايام كوزير وقدم اشياء للعدالة تستحق العرفان والتكريم ههه كون دوز 5 سنين كون درتو ليه عرس
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