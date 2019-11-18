عروض صحراوية تختتم قافلة للمواطنة بخريبكة

صالح الخزاعي من خريبكة

على إيقاع مجموعة من أهازيج التراث الحساني الصحراوي، اختتم المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية لدعم الحكم الذاتي بالصحراء فرع خريبكة، ليلة الأحد، "قافلة المواطنة"، التي اختير لها شعار "مسيرة الأجداد أمانة الأحفاد"، بمناسبة تخليد ذكرى المسيرة الخضراء وعيد الاستقلال.

وعرف حفل الاختتام، الذي احتضنته قاعة العروض بالخزانة الوسائطية لمدينة خريبكة، تقديم لوحات تعبيرية متنوعة، وفقرة تراثية من الطرب الحساني، وفقرة غنائية غيوانية، وأخرى من الطرب الصحراوي وحمادة، قبل أن يتم توزيع مجموعة من الهدايا والشواهد التقديرية.

وحرص منظمو النشاط، الذي جرت فعالياته بشراكة مع Act4Community، التابعة للمجمع الشريف للفوسفاط، على تأثيث الأمسية الختامية بنصب خيمة صحراوية صغيرة فوق منصة العروض، وبجانبها مجسمات للجمال وبعض اللوازم المنزلية التي تحيل على الثقافة الحسانية الصحراوية.

يُشار إلى أن "قافلة المواطنة"، التي نظمت يومي السبت والأحد، تضمنت في يومها الأول ندوة فكرية بعنوان "الأقاليم الصحراوية: بيعة متجددة وكفاح مستمر"، أطرها صالح سرير، عضو المجلس العلمي المحلي، وياسمين حسناوي، الخبيرة في العلاقات الدولية وملف الصحراء، ومحمد مرشيش، قيّم فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير 20 غشت بخريبكة.

وصباح اليوم الثاني من "قافلة المواطنة"، احتضن المركب السوسيورياضي لالة خديجة بمدينة خريبكة، بتنسيق مع المندوبية الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة بخريبكة، عرضا رياضيا في فنون الحرب، أشرفت على تأطيره جمعية "النور للرياضات والبيئة والأعمال الاجتماعية" بخريبكة.