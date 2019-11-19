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الرئيسية | مجتمع | موظفو التكوين المهني يرفضون "التمييز العنصري"

موظفو التكوين المهني يرفضون "التمييز العنصري"

موظفو التكوين المهني يرفضون "التمييز العنصري"
هسبريس من الدار البيضاء
الثلاثاء 19 نونبر 2019 - 08:40

قالت "التنسيقية الوطنية المستقلة للموظفين حاملي الشهادات غير المحتسبة بمكتب التكوين المهني" إن "إدارة التكوين تنتهك حقوق الإنسان وتكرس التمييز العنصري في حق هذه الفئة، وهو ما يجرمه القانون الجنائي المغربي"، منبهة إلى "الانعكاسات المادية والمالية والنفسية الوخيمة للموضوع على حياة الموظفين وعائلاتهم".

وأضافت التنسيقية، في بيان توصلت به هسبريس، أن "الموضوع تسبب في تراجع مردودية الموظف بسبب فقدان الحافز النفسي للعمل والعطاء، ما مرده إلى تأخر وتعطل المسار المهني التام للموظف؛ بحيث يحصل هذا الأخير على أجور أدنى بالمقارنة مع زملائه الحاملين للشهادات نفسها".

وأوضح المصدر عينه أن "ميزانية مكتب التكوين المهني كافية لحل الموضوع"، داعيا إلى "احتساب الشهادات العليا المودعة لحظة الإدماج بالنسبة للأفواج الأربعة المدمجة انطلاقا من سنة 2011، وكذلك تصنيف حاملي الدكتوراه داخل السلم 22، فضلا عن إعادة الترتيب بأثر رجعي لوضعيات المتضررين".

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