رابطة تطلب تعويض ضحايا هجمات الإرهاب بالمملكة

هسبريس من الدار البيضاء

طالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الدولة المغربية بالقضاء على جميع مظاهر التعذيب، وقالت: "في الوقت الذي لا يمكن أن ننكر التقدم المحرز وتحسن الوضع ميدانيًا فيما يتعلق بممارسة التعذيب مقارنة بما حدث خلال سنوات الرصاص، غير أن هنالك استمرارا للادعاءات المتعلقة بتعرض المحتجزين لضغط بدني ومعنوي خلال استجواﺑﻬم في القضايا الجنائية العادية، وكذلك التعذيب بالسجون".

وفي مذكرة حول الأوضاع العامة بالمملكة، دعت الرابطة إلى "إصدار عفو عن معتقلي حراك الريف وباقي المعتقلين على خلفية المطالب العادلة والمشروعة، وكذا الصحافيين المعتقلين، وإلغاء كافة الأحكام والمتابعات المرتبطة بملف الاعتقال السياسي ومختلف الاحتجاجات السلمية".

كما طالبت بـ "جعل حد للاعتقالات بسبب التعبير عن الرأي والمواقف سياسية، أو على إثر المطالب الاجتماعية والاقتصادية والنقابية والسياسية السلمية"، ونادت بـ "تسوية أوضاع المعتقلين السياسيين المفرج عنهم، وجعل حد لكافة المضايقات والتعسفات التي يتعرض لها عدد منهم، إلى جانب العمل على فتح ملف جديد للعدالة الانتقالية يشمل كافة الانتهاكات، بما فيها معتقلو ما يطلق عليهم معتقلي السلفية الجهادية، بإطلاق المعتقلين الذين لم يثبت اقترافهم لجرائم القتل".

وبشأن محاربة الإرهاب، أكدت الرابطة "ضرورة إصلاح القانون الجنائي المغربي ليأخذ بعين الاعتبار جانب رد الاعتبار المادي والمعنوي لضحايا الجريمة الإرهابية، من خلال إحداث صندوق خاص لتعويض أسر الضحايا، وإدخال شركات التأمين كطرف مدني، وتمكينها من المساعدة القضائية، على اعتبار أن هذه التعويضات هي حق وليس هبة، خاصة بعد أن أكد دستور سنة 2011 على التضامن ما بين فئات الشعب حين وقوع الكوارث والأزمات".

كما سجل المصدر ذاته "التدهور الملحوظ في أوضاع السجناء، بدءا من التعذيب الممنهج في جل المؤسسات السجنية والاكتظاظ والمضايقات والتعسفات والسجن الانفرادي لمدد طويلة جدا، وهي الأوضاع التي يعاني منها المعتقلون في إطار قضايا ذات طابع سياسي، وكذا معتقلو الحق العام، والتي أدت إلى عدد من الإضرابات عن الطعام".

وترى الرابطة أن "الاعتراف الرسمي بفشل المنظومة التعليمية يؤكد التدهور الخطير الذي وصلت إليه المنظومة التعليمية بالمغرب، بعد خضوعها للعديد من تجارب الإصلاح الفاشلة"، واعتبرت أن "ما أطلق عليه بالتعاقد لن يؤدي سوى إلى مزيد من التردي والانهيار في المنظومة التعليمية، الأمر الذي يدفعنا إلى المطالبة بتحقيق تعليم عمومي مجاني للجميع".

وسلطت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الضوء على واقع الصحة بالمغرب، مشيرة إلى "الوضعية الكارثية لآلاف المراكز الصحية المنتشرة بالوسطين الحضري والقروي، التي تعاني من نقص مهول في وسائل التطبيب والأطر الطبية والإدارية، مع وجود حالات عديدة تفتقد للأمن والماء والكهرباء والتطهير".