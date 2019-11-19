اليوم العالمي للمراحيض .. 3 ملايين مغربي لا يملكون "دورات مياه"

هسبريس - عبد الرحيم العسري

تُواصل جمعية النساء والبيئة بالمغرب ترافعها من أجل فتح نقاش عمومي حول أهمية إنشاء مراحيض عمومية بمعايير صحية في مختلف المدن المغربية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرحاض الذي يُصادف 19 نونبر من كل سنة.

وتعتزم الجمعية المغربية تنظيم يوم تحسيسي في مدينة مراكش يوم الثلاثاء، لتسليط الضوء على النقص الشديد في المراحيض العمومية، خاصة في المواقع السياحية والشواطئ والمواقع الترفيهية والمؤسسات العمومية.

واختارت الأمم المتحدة لليوم العالمي للمراحيض لهذه السنة شعار "الكرامة والسلامة وحقوق الإنسان لعمال الصرف الصحي"، وقالت مفوضية حقوق الإنسان الأممية، اليوم الاثنين، إن ملايين العمال في مجال الصرف الصحي يتم انتهاك حقوقهم عن طريق ظروف العمل المزرية وتدني الأجور.

وفي المغرب، تُشير الأرقام الصادرة عن جمعية النساء والبيئة إلى وجود أكثر من ثلاثة ملايين مغربي يعيشون بلا مرحاض، وأكثر من 38 في المائة من سكان القرى يفتقرون إلى المرافق الصحية، في حين تفتقر حوالي 6000 مدرسة، خصوصاً في القرى، إلى مراحيض صحية، وهذا الأمر من بين أسباب الهدر المدرسي.

فريدة الجعايدي، رئيسة جمعية النساء والبيئة سفيرة مغربية سابقة في كل من البرازيل والسويد، قالت إن العديد من الدول تفتح نقاشات جادة حول مخاطر غياب دورات المياه والأمراض الناجمة عن غياب الصرف الصحي، في حين ما يزال مجتمعنا بعيدا عن مثل هذه النقاشات.

وأوضحت فريدة الجعايدي، في تصريح لهسبريس، أن منظمات المجتمع المدني والسلطات الحكومية المعنية في المغرب "لا تهتم بأزمة المراحيض وتعتبر ذلك نقاشا غير ذي جدوى ويدخل في إطار مواضيع: حْشومة نتكلموا عليها، بينما العكس هو الصحيح".

وأشارت الفاعلة الجمعوية إلى أن "العيب هو أن يقضي مئات المغاربة حوائجهم في العراء"، مضيفة أن عدم وجود مرافق الصرف الصحي في الفضاءات العمومية يُسيء إلى صورة المغرب.

كما انتقدت رئيسة جمعية النساء والبيئة، في تصريحها، حال المراحيض في المؤسسات العمومية، من مدارس وكليات ومستشفيات وإدارات ومحطات القطار، وزادت أن "المغاربة أمام هذا الواقع يلجؤون إلى مراحيض المقاهي، التي توجد أغلبها في حالة غير جيدة، هذا إن سُمح لك بولوجها".

ودعت المتحدثة إلى فتح نقاش عمومي حول المرحاض، الذي تعتبره المنظمات الدولية "ليس مرحاضا فحسب، بل هو وسيلة تحفظ كرامة الإنسان ويدخل في إطار حق من حقوقه".

وحذرت الفاعلة ذاتها من الوضع الكارثي لبعض المراحيض بالمغرب وما له من تأثيرات سلبية على الصحة تنتج عنها أمراض خطيرة، كالإسهال الفيروسي والبكتيري والكوليرا والكساح والأمراض الطفيلية والالتهابات البولية.

واختارت عشرات المنظمات العالمية لتخليد اليوم العالمي لدورات المياه 2019 شعار "عدم ترك أي أحد خلف الركب"، وهو الوعد الرئيسي لخطة التنمية المستدامة لعام 2030. وأوضحت أن الشعار يريد أن يفسر أن "المرحاض ليس مجرد مرحاض، وإنما منقذ للحياة، وحامٍ للكرامة، وصانع للفرص".

ويعيش حوالي 4.2 مليار نسمة بدون صرف صحي مأمون، وما يزال 673 مليون نسمة يمارسون التغوط في العراء، ويفتقر 3 مليارات نسمة إلى مرافق غسل اليدين الأساسية، وفق منظمة الصحة العالمية.

ويقدَّر أن مرافق الصرف الصحي غير المناسبة تسبب 432.000 حالة وفاة بالإسهال كل عام. كما تشير التقديرات إلى أن 297.000 طفل دون سن الخامسة يموتون كل سنة من الإسهال بسبب عدم سلامة مياه الشرب ومرافق الصرف الصحي ونظافة اليدين.