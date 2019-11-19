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مقترح قانون جديد يقضي بإلغاء وتصفية معاشات برلمانيي المملكة

مقترح قانون جديد يقضي بإلغاء وتصفية معاشات برلمانيي المملكة
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 19 نونبر 2019 - 20:00

وضعت ابتسام عزاوي، النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة المُعارِض، صباح اليوم الثلاثاء، لدى رئاسة مجلس النواب مقترح قانون يقضي بإلغاء وتصفية معاشات نواب الأمة في الغرفة الأولى من البرلمان.

ويتضمن مقترح القانون أربع مواد، تنص الأولى على أنه "قانون يُحدد كيفية إلغاء وتصفية معاشات مجلس النواب"، أما الثانية فتنص "على صرف مجموع مساهمات النواب السابقين المحصلة في إطار الاقتطاعات الإجبارية لنظام المعاشات؛ بعد خصم المبالغ المحصلة".

كما يشير المقترح، ضمن مواده أيضاً، إلى "وقف اقتطاع مساهمات البرلمانيين الحاليين حال صدور هذا القانون حيز التنفيذ مع استفادتهم من إجمالي المبالغ المقتطعة في حدود مساهماتهم"، إضافة إلى "إلغاء اقتطاع مساهمة البرلمانيين في نظام المعاشات بالنسبة للنواب الذين يتم انتخابهم بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ".

وبموجب هذا المقترح، في حالة وافقت الحكومة عليه وتمت مناقشته والمصادقة عليه، سيتم نسخ القانون رقم 24.92 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب والقانون رقم 35.04 القاضي بتغيير بعض مواده.

وقالت البرلمانية صاحبة المقترح إن "المهمة البرلمانية مهمة انتدابية وطنية نبيلة محددة في الزمان والمكان، وليست وظيفة تستدعي تخصيص معاش خاص، وبالتالي يجب أن ترتبط التعويضات المؤداة بمدة الانتداب البرلماني فقط".

يشار إلى البرلمانيين، في غرفتي البرلمان، يتلقون تعويضاً شهرياً يصل إلى 35 ألف درهم، ويدبر صندوق الإيداع والتدبير نظام معاشهم، حيث يحصلون على خمسة آلاف درهم شهرياً مباشرة بعد انتهاء ولايتهم التشريعية التي تستمر خمس سنوات؛ لكن النظام يُعاني عجزاً منذ سنوات.

وتُجمع اشتراكات نظام معاشات البرلمانيين بالمغرب بموجب اقتطاعات من تعويضات البرلمانيين الشهرية بحوالي 2500 درهم؛ فيما تؤدي الدولة النصيب نفسه كمساهمة منها في هذا النظام.

وعلى الرغم من توقف صندوق تقاعد البرلمانيين عن صرف معاشات النواب السابقين منذ بداية الولاية التشريعية الحالية، فإن الحكومة لا تزال تؤدي مساهمتها، على الرغم من تأكيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة فيما سبق على أن الدولة لن تنقذ الصندوق من الإفلاس.

وحسب ما تشير إليه الميزانية الفرعية لمجلس النواب للسنة المقبلة التي جرت المصادقة عليها الأسبوع الماضي، فقد خصصت الحكومة ما يناهز 13 مليوناً و746 ألف درهم كمساهمة للدولة في تقاعد أعضاء مجلس النواب.

وقد كان ملف تقاعد البرلمانيين قد أثار العديد من النقاشات في المغرب أكثر من مرة وداخل البرلمان والحكومة، وقد كان من المفترض أن يتفق البرلمانيون قبل أشهر على صيغة لمعالجة هذا الموضوع إلا أن الأمر تأجل بسبب الخلافات.

وداخل مجلس النواب، تتعدد المواقف بخصوص هذا الملف؛ فهناك فرق برلمانية تقول بإلغاء هذه المعاشات، فيما تدعو فرق أخرى إلى إصلاح النظام وإنقاذه من الإفلاس، أما أحزاب أخرى فتدعو إلى رفع الاقتطاعات وتأجيل الحصول على المعاشات إلى حين سن التقاعد القانوني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - Agourram الثلاثاء 19 نونبر 2019 - 20:09
يجب إلغاء جميع الامتيازات و المعاشات و ان يكون العمل تطوعي محض و هكذا لن يصبح برلماني الا من كان قلبه على البلاد و العباد و ليس للانهازيين و اصحاب الريع. و كذلك وضع شرط البكالوريا كحد اذنى
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127
2 - الملاحظ الثلاثاء 19 نونبر 2019 - 20:12
إذا كانت المهمة البرلمانية أو الاستشارية و حتى الوزارية مهمة انتدابية وطنية نبيلة.... فبدون لف ولا دوران يجب القطع معها نهائيا و بشكل صارم....و عندها تظهر تضحيةمن أراد خدمة الوطن و المواطنين.....نحن نريد القطع نهائيا مع هذا الشكل من التعويضات و الامتيازات سواء للبرلمانيين أو المستشارين أوحذف هذا الأخير نهائيا ثم الوزراء.......
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94
3 - HASSAN الثلاثاء 19 نونبر 2019 - 20:12
الغاء معاشات البرلمانيين والوزراء لن يصوتوا عليه كالعادة . ومن وجهة نظري يجب ان يكون التصويت على هذا المقترح باجراء استفتاء للشعب وهو من سيقرر
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96
4 - كيفاش الثلاثاء 19 نونبر 2019 - 20:14
واش بغيتيهم يخرجو يتشومرو و يغنيو عاش الشعب
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27
5 - الزعيم ياسين الثلاثاء 19 نونبر 2019 - 20:18
مجرد مزايدات سياسية يجب تجريم الفساد وسرقة الميزانيات التي تقدر بالملايير وليس تقاعد برلماني.
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23
6 - احمد برلماني الثلاثاء 19 نونبر 2019 - 20:18
نعم سندافع عن معاشنا ولن يمسه سوء
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-109
7 - hasna الثلاثاء 19 نونبر 2019 - 20:18
pourquoi faut il assurer une bonne retraite à un groupement de personnes cupides et arrivistes et qui ont fait plus de mal que du bien à notre société .allez du balais la fête est finie hhh laissez la place aux jeunes diplômés
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25
8 - غيورة الثلاثاء 19 نونبر 2019 - 20:19
هذه البرلمانية ستنال سخط رفاقها الذين طبعا لن يصوتوا ضد مصلحة جيوبهم وهم اصلا لا يهتمون الا بملءها فكيف يصوتون على هذا القانون الذي لا طالما نادت به الحناجر ولا حياة لمن تنادي.
على اي احيي هذه السيدة على هذه الخطوة الجريءة اذ لا يعقل ان يعمل الناس اربعين سنة ويتقاضون معاشا لا يتعدى 3000 درهم وهوءلاء يمرون بمجلس النوام عفوا النواب وياخذون معاشا مريحا طيلة حياتهم هده الامور لن تستمر يوما ما ستنفجر ءو فكها يامن وحلتيها
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44
9 - ولد البلاد الثلاثاء 19 نونبر 2019 - 20:19
لالالا حشومة تحايدو ليهم المعاش....راهم يعانون الهشاشة و الفقر ....خاصنا نحايدو المعاشات ديال أرامل الجنود لي كيشدو 900 درهم كل 3 أشهر...راهم هما لي كيساليو مع ميزانية الدولة ..اما البرلمانيين و خصوصا كبيرهم بنكيران راه يالله كياخد 9 مليون في الشهر ....باش يصاوب الصالون و الكوزينة...الله يشوف من حالو.....
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50
10 - علي بابا الثلاثاء 19 نونبر 2019 - 20:21
نستحسن هذه المبادرة ان كانت صحيحة لكن غير كافية يجب ان يضاف اليها معشات الوزراء و تخفيض اجورهم و تعوضاتهم وحتى المناصب الاخرى كالولات و العمال و مديري الشركات العمومية و الشبه عمومية المهم اعلى اجر في المغرب يجب ان لا يتجاوز15000 DH على الاكثر حتى يتسنا نوظيف اكبر عدد من حامل الشهادات و تحسين وضعية الاخرين و السلام الى بغتو لهنا
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33
11 - بوفوناس الثلاثاء 19 نونبر 2019 - 20:22
البرلماني يسأل عن مآل معاشه مع العلم ان الرابحين في الانتخابات البرلماني جلهم أعيان و مرفحين... و انا أتساءل عن معيشي دون رغيد العيش! فأين معيشي يا طالب المعاش
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16
12 - مغربي مغترب الثلاثاء 19 نونبر 2019 - 20:23
حزب الآصالة والمعاصرة هو حزب معارض وهذا القانون لن يرى النور لأن حزب البيجيدي وأنصاره سيصوتون ضده وستبقى دار لقمان على حالها.
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29
13 - brahim الثلاثاء 19 نونبر 2019 - 20:24
تحية لك اختي لعزاوي انت رمز سياسي المخلص في خدمة الوطن ويجب المصادقة على هدا المقترح
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19
14 - مصطفى الثلاثاء 19 نونبر 2019 - 20:26
إنه فعلا إجراء ضروري ومعقول يجب المصادقة عليه بالإجماع من طرف البرمانيين إن هم كانوا يرغبون في الخير لهذه البلاد... لا يعقل أن يقضي البرلماني او الوزير بضع سنوات في البرلمان او في الوزارة ويتسلم أجرة سمينة في التقاعد بقية حياته على حساب الأغلبية الساحقة من الشعب
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18
15 - Dragonaut الثلاثاء 19 نونبر 2019 - 20:26
هذه قطرة من بحر الريع و لم يقدروا على إصلاحها.
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16
16 - مراد فاس الثلاثاء 19 نونبر 2019 - 20:27
يجب الغاء تقاعد البرلمانيين وسحب الريع الذي يتقاضاه بنكيران الخاءن للمواطن المغربي...وكفى من النهب يا ابناء ابا لهب
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23
17 - Bouchra الثلاثاء 19 نونبر 2019 - 20:27
J’adore la caricature.tres representatives
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6
18 - سعيد المغربي الثلاثاء 19 نونبر 2019 - 20:27
أحسن خبر سمعته و سيوفر ملايين لتشغيل الشباب العاطل و يحفز من له غيرة على هذا الوطن ليصبح في البرلمان بدل الطمع والجشع الذان يجران أصحاب البطن الكبير لهذه القبة.
جازاك الله يا أستاذة على هذه البادرة ووفق إلى النهاية.
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14
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