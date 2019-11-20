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كُتّاب وآراء
"قدماء المحاربين" توشح يسين حمزة بوسام الشرف
وُشح يسين حمزة، المدير العام لوكالة التنمية الاجتماعية، بوسام فيلق الشرف من طرف الاتحاد العربي للمحاربين القدامى وضحايا الحرب، المنضوي تحت لواء جامعة الدول العربية؛ اعترافاً بالتزامه الكبير تجاه عائلة المقاومة وجيش التحرير.
وقد تولى المصطفى الكثيري، المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، توشيح يسين حمزة، في حفل رسمي أقيم احتفالاً بذكرى عيد الاستقلال، بالمقر المركزي للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بالرباط.
وكان يسين حمزة قد بذل مجهودا كبيرا من أجل تنفيذ الاتفاقية الموقعة في عام 2017 بين المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وبين وكالة التنمية الاجتماعية، "والتي تهدف إلى دعم ومواكبة بنات وأبناء قدماء المقاومين السابقين وأعضاء جيش التحرير لخلق فرص العمل عبر التشغيل الذاتي والفعل المقاولاتي، من أجل تمكينهم من العيش بكرامة في بلدهم؛ عن طريق تمكينهم الاقتصادي".
كما جرى خلال الحفل نفسه توشيح شخصيات أخرى؛ على رأسها زين العابدين بن يوسف، مدير الشؤون الإدارية لدى رئاسة الحكومة.