"جريمة شمهروش" تُقهقر المغرب 40 درجة بمؤشر الإرهاب العالمي

هسبريس - عبد الرحيم العسري

كشف مؤشر الإرهاب العالمي 2019، عن تراجع المغرب بشكل كبير في سلم الترتيب الدولي بسبب حادثة مقتل السائحتين الإسكندنافيتين في إقليم الحوز السنة الماضية على يد عناصر تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

ووضع مؤشر الإرهاب العالمي الشهير (GTI) المغرب في المرتبة 92 عالمياً من أصل 168 دولة شملها التقرير، بينما تبوأت المملكة في تقرير 2018 الرتبة 132 عالمياً، وهو ما يعني تراجعاً بـ40 درجة.

وسجل التقرير الصادر عن معهد الاقتصاد والسلم الدولي تدهوراً في ثلاثة دول فقط بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث ارتفاع عدد الوفيات بسبب الإرهاب السنة الماضية، هي المغرب والأردن وإيران، في مقابل ذلك سجلت 12 دولة بالمنطقة ذاتها انخفاضا في عدد الوفيات الناجمة عن الإرهاب.

وأشار التقرير ذاته إلى أن المغرب وإيران هما الدولتان الوحيدتان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأكثر تأثرا بمخاطر الإرهاب في سنة 2018، موردا أن المغرب شهد هجوما إرهابيا عنيفا هو الأول من نوعه منذ آخر هجمات في 2015، تمثل في مقتل سائحتين أجنبيتين على يد جماعات إرهابية مسلحة.

ورغم تراجع المغرب في التصنيف العالمي، إلا أن مخاطر الإرهاب تظل منخفضة وفق المعطيات الصادرة عن معهد الاقتصاد والسلم العالمي.

وخلال السنوات الـ16 الأخيرة (2002-2018)، جاء المغرب في مقدمة الدول الأقل تعرضا للإرهاب بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما تصدرت لائحة دول المنطقة الأكثر تعرضا للإرهاب كل من العراق، وسوريا، واليمن، ومصر، وليبيا، بعدها السودان، والسعودية، وفلسطين، وإيران، ولبنان، وتونس، والجزائر، والبحرين، والأردن، والكويت، وحل المغرب والإمارات وقطر وعمان في ذيل اللائحة.

وعموماً، سجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحسنا ملحوظا السنة الماضية بسبب الهزائم التي تعرض لها تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" مؤخرا، ومع ذلك شكلت الوفيات في المنطقة نسبة 42 في المائة من مجموع الوفيات العالمية منذ عام 2002.

وتراجع عدد الوفيات بسبب الإرهاب بنسبة بلغت 70 في المائة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بانخفاض بلغ أكثر من 4400 وفاة مقارنة بالسنة ما قبل الماضية (2017).

أكثر 10 دول تأثرا بالإرهاب في 2018، وفق المصدر ذاته، هي على التوالي: أفغانستان، والعراق، ونيجيريا، وسوريا، والصومال، والهند، واليمن، والفلبين، ثم جمهورية الكونغو الديمقراطية.

بينما كانت الهجمات الأكثر فتكا في العالم تلك التي نفذتها حركة طالبان خلال العام 2018، مقارنة ببقية الهجمات التي شنتها تنظيمات أخرى، بما فيها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، المعروف بـ"داعش".

وأشار التقرير إلى أن 71 دولة سجلت على الأقل مقتل شخص واحد بسبب عمليات إرهابية خلال العام 2018، وتصدرت أفغانستان قائمة الدول بتسجيل أكثر من 7 آلاف حالة وفاة بالإرهاب.

ولفت التقرير إلى أن تنظيم "داعش" كان مسؤولا عن 1328 وفاة خلال العام 2018، وهو رقم يعتبر تراجعا كبيرا عن الأرقام التي سجلها التنظيم في العام السابق.