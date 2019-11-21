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الرئيسية | مجتمع | "جريمة شمهروش" تُقهقر المغرب 40 درجة بمؤشر الإرهاب العالمي

"جريمة شمهروش" تُقهقر المغرب 40 درجة بمؤشر الإرهاب العالمي

"جريمة شمهروش" تُقهقر المغرب 40 درجة بمؤشر الإرهاب العالمي
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الخميس 21 نونبر 2019 - 09:00

كشف مؤشر الإرهاب العالمي 2019، عن تراجع المغرب بشكل كبير في سلم الترتيب الدولي بسبب حادثة مقتل السائحتين الإسكندنافيتين في إقليم الحوز السنة الماضية على يد عناصر تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

ووضع مؤشر الإرهاب العالمي الشهير (GTI) المغرب في المرتبة 92 عالمياً من أصل 168 دولة شملها التقرير، بينما تبوأت المملكة في تقرير 2018 الرتبة 132 عالمياً، وهو ما يعني تراجعاً بـ40 درجة.

وسجل التقرير الصادر عن معهد الاقتصاد والسلم الدولي تدهوراً في ثلاثة دول فقط بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث ارتفاع عدد الوفيات بسبب الإرهاب السنة الماضية، هي المغرب والأردن وإيران، في مقابل ذلك سجلت 12 دولة بالمنطقة ذاتها انخفاضا في عدد الوفيات الناجمة عن الإرهاب.

وأشار التقرير ذاته إلى أن المغرب وإيران هما الدولتان الوحيدتان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأكثر تأثرا بمخاطر الإرهاب في سنة 2018، موردا أن المغرب شهد هجوما إرهابيا عنيفا هو الأول من نوعه منذ آخر هجمات في 2015، تمثل في مقتل سائحتين أجنبيتين على يد جماعات إرهابية مسلحة.

ورغم تراجع المغرب في التصنيف العالمي، إلا أن مخاطر الإرهاب تظل منخفضة وفق المعطيات الصادرة عن معهد الاقتصاد والسلم العالمي.

وخلال السنوات الـ16 الأخيرة (2002-2018)، جاء المغرب في مقدمة الدول الأقل تعرضا للإرهاب بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما تصدرت لائحة دول المنطقة الأكثر تعرضا للإرهاب كل من العراق، وسوريا، واليمن، ومصر، وليبيا، بعدها السودان، والسعودية، وفلسطين، وإيران، ولبنان، وتونس، والجزائر، والبحرين، والأردن، والكويت، وحل المغرب والإمارات وقطر وعمان في ذيل اللائحة.

وعموماً، سجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحسنا ملحوظا السنة الماضية بسبب الهزائم التي تعرض لها تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" مؤخرا، ومع ذلك شكلت الوفيات في المنطقة نسبة 42 في المائة من مجموع الوفيات العالمية منذ عام 2002.

وتراجع عدد الوفيات بسبب الإرهاب بنسبة بلغت 70 في المائة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بانخفاض بلغ أكثر من 4400 وفاة مقارنة بالسنة ما قبل الماضية (2017).

أكثر 10 دول تأثرا بالإرهاب في 2018، وفق المصدر ذاته، هي على التوالي: أفغانستان، والعراق، ونيجيريا، وسوريا، والصومال، والهند، واليمن، والفلبين، ثم جمهورية الكونغو الديمقراطية.

بينما كانت الهجمات الأكثر فتكا في العالم تلك التي نفذتها حركة طالبان خلال العام 2018، مقارنة ببقية الهجمات التي شنتها تنظيمات أخرى، بما فيها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، المعروف بـ"داعش".

وأشار التقرير إلى أن 71 دولة سجلت على الأقل مقتل شخص واحد بسبب عمليات إرهابية خلال العام 2018، وتصدرت أفغانستان قائمة الدول بتسجيل أكثر من 7 آلاف حالة وفاة بالإرهاب.

ولفت التقرير إلى أن تنظيم "داعش" كان مسؤولا عن 1328 وفاة خلال العام 2018، وهو رقم يعتبر تراجعا كبيرا عن الأرقام التي سجلها التنظيم في العام السابق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - عبد المنعم الصديقي الخميس 21 نونبر 2019 - 09:24
للقضاء على الإرهاب على المغرب تغيير مناهج تعليمه وتقليص عدد المساجد و الزوايا و محاربة التهميش و الاقصاء الاجتماعي و الفساد و الرشوة و خلق فرص الشغل للشباب، اما المقربة الأمنية فهي محدودة المدى.
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2 - simohamed الخميس 21 نونبر 2019 - 09:26
ما معنى ان ما يسمى بداحش ينشط فقط في بعض الدول ولا يوجد له اتر في دول اخرى? وما هو الفكر الدي يتبناه الدواحش حتى يمكن للمواطن اينما كان ان يفهمه ليتجنب المخاطر.? لمادا لا يعقد وزير الاوقاف ندوة صحافية يشرح للمغاربة المسلمين وغير المسلمين الاسباب التي جعلت من بعض المغاربة اتباعا لفكرة داحش? وهل هناك فعلا دولة اسلامية بالعراق والشام ? ادا كان كدلك ما معنى دولة داعش داخل دول اسلامية? من المسلم الدي هو على صواب? دور وزارة الاوقاف هو خلق مقررات تدرس الاطفال الاسلام وعلاقته بالديانات الاخرى بدل تكفير كل من هو غير مسلم كما يروج له الاغلبية العمياء...
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3 - Simmo الخميس 21 نونبر 2019 - 09:29
وكل هاته المؤشرات بسبب ضعف الأمن والمخابرات في المغرب فتجد في السنوات الأخيرة في المغرب كثر الإجرام والمشرملين وقطاع الطرق.
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4 - مغربي بسيط الخميس 21 نونبر 2019 - 09:33
يجب التسريع بالإعدام لإنهاء حياة هؤلاء الوحوش ثم ليكونوا عبرة لمعتنقي الارهاب .اقسم بالله إن لم يعدموا قريبا قريبا فسيشجعون آخرين، وهذا حال الخليات الإرهابية والتي يكتشفها رجال الأمن الابطال الاشاوس.لايمكن أن تأخير تنفيذ الاعدام اولا احتراما لمجهودات الأمن ثانيا صونا للقضاء وقبل ذلك دفاعا عن بلدنا الغالي .لا يجب أن نصرف عليهم درهما واحدا .لاعاش في المغرب من يؤذيه .
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5 - تغطية الشمس بالغربال الخميس 21 نونبر 2019 - 09:39
الحمد لله. كل التقارير في جميع الميادين اننا في تقدم في الاتجاه المعاكس والدولة بكل مكوناتها تعمل على هذا ولا ترى ابعد من أنفها ومصالحها.
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