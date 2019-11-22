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أديب السلاوي يراسل الملك لتوفير "منحة شهرية"

أديب السلاوي يراسل الملك لتوفير "منحة شهرية"
هسبريس من الرباط
الجمعة 22 نونبر 2019 - 20:10

وجّه الإعلامي والكاتب محمد أديب السلاوي رسالة مفتوحة إلى الملك محمد السادس، طالب من خلالها بمنحة شهرية "لتغطية مصاريف ما تبقى من حياتي".

وكشف الكاتب، في رسالته التي توصلت هسبريس بنسخة منها، أنه، خلال العشر سنوات الماضية، أرسل مجموعة من الرسائل "عن طريق البريد، وعن طريق الكتابة الخاصة للملك، وعن طريق الديوان الملكي، وعن طريق التشريفات الملكية، وأخيرا عن طريق رئيس الحكومة السابق"، وزاد "تأكدت في النهاية أن رسائلي لم تصلكم، لأسباب أجهلها".

وكتب السلاوي، في رسالته الموجهة إلى الجالس على العرش: "أنا مواطن مغربي، كاتب، ناقد، باحث، عملت نصف قرن في الصحافة والإعلام، تقلدت مناصب إعلامية مهمة داخل المغرب وخارجه، أصدرت حتى الآن حوالي أربعين كتابا عن الفنون والآداب والثقافة والسياسة بالمغرب، أرسلت إلى جلالتكم العديد منها وعن طريق التشريفات الملكية، ولم يصلني عنها أي جواب، ما يؤكد أنها لم تصل هي الأخرى".

وأضاف الكاتب المغربي في رسالته: "أنا اليوم في العقد الثامن من عمري، أعيش منذ عشر سنوات بلا راتب، بلا تقاعد، ومردودية كتبي لا تكفيني لتغطية الجزء اليسير من نفقات حياتي، وطلبي إلى جلالتكم هو منحة شهرية لتغطية مصاريف ما تبقى من حياتي".

واستطرد السلاوي: "ها أنا أبعث إلى جلالتكم بطلبي عبر رسالة مفتوحة على القارة الزرقاء، وأتمنى أن تصلكم؛ لأني على يقين أن جلالتكم لا ترضى بهذه الوضعية لأحد الكتاب الذين يبايعونكم، ويعملون من أجل الوطن والمواطنة بجرأة وحب وقداسة".

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