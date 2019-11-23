"المادة 9" تواصل خلق الجدل .. والمحامون يحشدون المستشارين

هسبريس-عبد الإله شبل

لا تزال المادة التاسعة من مشروع قانون الميزانية لسنة 2020، المتعلقة بعدم الحجز على ممتلكات الدولة، تثير الجدل بين المحامين الذين يخوضون "معركة" على مستوى مجلس المستشارين من أجل تعديلها بعدما صوّتت عليها كل الفرق النيابية بالغرفة الأولى باستثناء عضوي فيدرالية اليسار الديمقراطي.

وبينما يدافع المحامون عن تعديل هذه المادة المثيرة للجدل، يرى متتبعون أن أصحاب البذلة السوداء سبق لهم الدعوة إلى "التنصيص على عدم جواز إيقاع الحجز على الأموال العمومية اللازمة لسير المرفق العمومي بانتظام"، خلال ندوة علمية بشراكة بين وزارة العدل والحريات وجمعية هيئات المحامين بالمغرب سنة 2017؛ وهو الأمر الذي يناقض ما يطالبون به اليوم.

المحامي محمد أغناج، عضو جمعية هيئات المحامين بالمغرب، اعتبر، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذه التوصية لا يمكن قراءتها إلا في سياقها، مشيرا إلى أنه لا تناقض بين ما ورد في التوصية وبين مواقف المحامين حاليا ومطالبهم بتعديل المادة التاسعة.

وشدد أغناج على أن التوصيات الصادرة في الندوة المذكورة جاءت في سلسلة توصيات تنظم التنفيذ، كما وضعت في سياق تعديل قانون المسطرة المدنية، حيث دعا المجتمعون كما تشير إلى ذلك الفقرة الخامسة ضمن التوصيات إلى "تعديل قانون المسطرة المدنية وتخصيص باب مستقل يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة أشخاص القانون العام يأخذ بعين الاعتبار التراتبية الإدارية الواجب اتباعها في التنفيذ وآجالها كما هي منصوص عليها بقواعد المحاسبة العمومية مع التنصيص على إمكانية تجزئة التنفيذ، وتحديد أجل للتنفيذ أقصاه سنة ابتداء من تاريخ الإعمار بالتنفيذ".

ولفت المتحدث نفسه إلى أن الندوة المذكورة نظمت في إطار لجنة حكومية ترأسها مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات آنذاك، والغرض منها كان يتمثل في إعداد مقترح قانون لتعديل المسطرة المدنية خصوصا ما يتعلق بالأحكام القضائية؛ "غير أنه تم ضرب عمل اللجنة، وأدرجت هذه المادة في مشروع قانون المالية".

وأكد أغناج أن عددا من النقباء وأعضاء بجمعية هيئات المحامين عقدوا، اليوم الجمعة، لقاءات مع فرق برلمانية بمجلس المستشارين من أجل بسط وجهة نظرهم من المادة المثيرة للجدل، حيث قدموا مذكرات إلى ممثلي الفرق بالغرفة الثانية.

وحسب المحامي أغناج، فقد عقد لقاء مع ممثلي مختلف الفرق؛ باستثناء الأصالة والمعاصرة، الاتحاد العام لمقاولات المغرب والتجمع الوطني للأحرار، الذين سلمت مذكرات إلى مكاتبهم بسبب انشغالات ممثلي الفرق، مشيرا إلى أنهم كمحامين يأملون أن يعدل المستشارون المادة المذكورة.

وأوضح المحامي محمد أغناج أن دفاعهم من أجل تعديل المادة المذكورة يأتي انطلاقا من كون "الفلسفة التي حركت التعديل وعدم تفعيل الحكم ستجعلنا بدون دولة المؤسسات والقانون"، مشددا على أن الأصح "معالجة مسطرة الحكم وليس توقيف تنفيذ الحكم".

وأضاف عضو هيئة المحامين بالدار البيضاء أنه "إن كانت الدولة ترفض تنفيذ الحكم ماذا يقول الأفراد؟ الدولة تدافع عن نفسها؛ لكن الفرد الذي ضاع حقه من سيدافع عنه، فالقانون وضع للإنصاف وليس من أجل منح جهة الأفضلية على جهة أخرى".

يذكر أن عددا من المحامين احتجوا، أول أمس الأربعاء، أمام مقر البرلمان، رفضاً لما تضمنته المادة الـ9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، القاضية بمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية بموجب أحكام قضائية قابلة للتنفيذ.