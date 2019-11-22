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الرئيسية | مجتمع | الرميد يسخر من "أمنيستي" وينتقد مصداقية منظمات حقوقية دولية

الرميد يسخر من "أمنيستي" وينتقد مصداقية منظمات حقوقية دولية

الرميد يسخر من "أمنيستي" وينتقد مصداقية منظمات حقوقية دولية
هسبريس - محمد الراجي
الجمعة 22 نونبر 2019 - 21:00

عاد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ليشكك في مصداقية تقارير المنظمات الحقوقية الدولية، التي تتناول الوضع الحقوقي في المغرب، وقال إن هذه التقارير "لا تكون مبنيّة على معطيات دقيقة".

وذكر الرميد تحديدا منظمة العفو الدولية "أمنيستي"، التي سبق أن التقى أمينها العام حينَ كان وزيرا للعدل والحريات، ومنظمة هيومان رايتس ووتش، متسائلا "ما هي مصادر هذه المنظمات الحقوقية، وهل تتيقن من الوقائع بشكل مضبوط قبل نشرها في تقاريرها".

وذهب وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان إلى القول، في اجتماع مناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بمجلس المستشارين، الجمعة، إنّ المنظمات الحقوقية الدولية "تستقي معلوماتها من الصحافة، علما أن الصحافيين يشتغلون تحت الضغط، ويكتبون مقالات بسرعة تعتمد عليها هذه المنظمات وتحوّلها إلى بلاغات تصير حقائق".

وسَخِر الرميد من منظمة العفو الدولية "أمنيستي"، بخصوص إدراجها للمغرب، في تقرير سابق، ضمن خمس دول يمارَس فيها التعذيب، قائلا: "سأحكي لكم نكتة، التقيت مع الأمين العام لأمنيستي، وسألته عن سبب إدراج المغرب ضمن خمس دول يمارس فيها التعذيب، فكان جوابه أنّ المغرب متقدم على هذه الدول، وبإمكانه أن يكون قدوة"، وأردف معلقا "هذه نكتة".

وجدد الرميد موقفه، الذي عبّر عنه في مرات سابقة حول وضعية حقوق الإنسان في المغرب، بقوله "الوضع الحقوقي في بلدنا ليس معصوما من الأخطاء، ولكن هناك مغالطات ومبالغات كبيرة. حرام أن يكون بيننا مواطن تعرض للتعذيب كما كان يحصل في السابق، ولكن المنظمات الحقوقية تحول هذه المزاعم إلى حقائق.

وحمّل وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مسؤولية "التوتر" القائم بين المنظمات الحقوقية الدولية والسلطات المغربية، قائلا: "المشكل هو أن المخاطَب الآخر غير مستعد للإنصات والتعامل الإيجابي، ولم يصدقوا بعد التحول الذي عرفه المغرب"، مضيفا "إسبانيا لها مشكل مثل المغرب (يقصد نزاع الصحراء في المغرب وانفصال كاتالونيا)، ومع ذلك نحن يمارَس علينا الضغط من طرف المنظمات الحقوقية الدولية وإسبانيا مرتاحون".

من جهة ثانية، قال الرميد إنّ القضاء في المغرب "مستقل ولا يوجد نص يعرقل استقلالية القضاة"، مضيفا "المشكل في القاضي إذا كان لا يمارس استقلاليته، تماما مثل الصحافيين؛ فالصحافة مستقلة، لكن تفعيل هذه الاستقلالية تقع على عاتق الصحافي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - HASSAN الجمعة 22 نونبر 2019 - 21:14
عندما ياتينا تقرير من الخارج ويكون ايجابيا نوعا ما يقومون بالتطبيل والتزمير ولكن عندما يتعلق الامر بتقرير ينتقد الحكومة يقيمون الدنيا ويقعدوها
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60
2 - مفيد ابو الغار الجمعة 22 نونبر 2019 - 21:16
شتان بين الرميد المحامي والمناضل والحقوقي وبين الرميد الوزير . مع الاسف المناصب عندنا تغير الانسان .. لكن صاحب المبادىء الحقيقي لا يتغير.
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74
3 - Hakim khouribgui الجمعة 22 نونبر 2019 - 21:16
هذه المنظمات تكيل بمكيالين وتأتيها تعليمات من دول عظمى زيادة على أن أعضائها يتلقون رشاوي من دول معادية لدول أخرى لنشر الاكاذيب.
لهذا فهي فاقدة لمصداقيتها.
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-61
4 - Nabil Nabil الجمعة 22 نونبر 2019 - 21:17
كون كان سي الرميد في المعارضة كون قال ان امنستي ذو مصداقية.
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56
5 - عبدالقادر وجدة الجمعة 22 نونبر 2019 - 21:19
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رغم انني لست مع السيد الرميد لكن هذه المنظمات الحقوقية وخاصة امنيستي او ومن رويتش ليس لهم علم بما يجري في فلسطين منذ سنين واليمن والعراق وليبيا واللئحة طويلة، الله ينعل اللي ما يحشم.
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-31
6 - لمهاجر الجمعة 22 نونبر 2019 - 21:23
الرميد يسخر من "أمنيستي" وينتقد مصداقية منظمات حقوقية دولية .
اتمنى من السيد الرميد ان يقرءا التعاليق ورد فعل القراء على الموضوع كي يستنتج هل المنضمات الحقوقية الدولية صادقة في تتناول الوضع الحقوقي في المغرب ام لا?
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37
7 - معتقل الجمعة 22 نونبر 2019 - 21:23
يجب حبس اللذين يقولون ان المغرب ليس فيه التعذيب لكي يرو العذاب الأليم ياسي الوزير الكبير والصغير يعرف ان المغرب ليس فيه ذرة من الحقوق الله يهديك اسي الوزير ويهدي الجميع المسؤلين
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36
8 - عادل الجمعة 22 نونبر 2019 - 21:25
هذه منظمات ماسونية تحاول التوغل في المجتمعات الإسلامية لدواعي مخابراتية ...
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-46
9 - في واد الشعب الجمعة 22 نونبر 2019 - 21:25
أظن ان المشكل في السجون المغربية هو الاكتظاظ. يمكن تبديل العقوبة السجنية بالقيام بأعمال اجتماعية أو دفع غرامات مالية. او تشجيع السجناء على قراءة الكتب بتخفيض العقوبة السجنية بالنسبة للسجين الذي قرأ كتبا كثيرة. ولكن السبب الحقيقي للاكتظاظ في السجون هي المخدرات . لماذا لا تقومزالدولة بحملة زيرو مخدرات.
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24
10 - zohair الجمعة 22 نونبر 2019 - 21:26
إذا كان الرميد صادقا ومتأكدا من موقفه فيمكنه مقاضاة هذه المنظمات بدل الكلام الفارغ والسخرية، إن التقارير التي تصدرها هذه المنظمات دقيقة ولها مصادرها الموثوقة، وإلذي يفتقد إلى المصداقية هو الرميد وحكومته وحزبه.
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46
11 - سلام الصويري الجمعة 22 نونبر 2019 - 21:28
صباح عليكم الحال ولا احد صار يصدق ما تقولونه !!
من يطعن في تقارير المنظمات الدولية المختصة يستهزئ من ذكاء المواطنين ويضحك على ذقونهم !!
غريب وعجيب كيف انقلب هؤلاء 180 درجة في ظرف سنين قليلة وضربوا عبر الحائط كل ما كانوا يدعونه وأصبحوا من اكبر الطبالة والغياطة لتكريس الاحباط والحكرة والاقصاء مع كل احترام لأصحاب هذه المهن !!
برافوا لمهندسي الدولة العميقة على نجاحهم في الكلوناج وإنتاج هذا النوع الهجين
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8
12 - bonjour الجمعة 22 نونبر 2019 - 21:30
إسبانيا مرتاحون لأنها دولة ديمقراطية ليس فيها تعذيب في السجون.اما تدخلات الأمن وتعنيف المتظاهرين فهذا موجود في العالم بأسره
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1
13 - jalal الجمعة 22 نونبر 2019 - 21:36
أصلا هد الجمعيات ديال الحقوق انسان هما سباب الرءيسي في الخراب المجتماع لتنعرف أنا الحقوق الانسان في التعليم ؤ الصيحة أمهات الارامل لتيترفصو في المجتمع نشو الحل ليهوم مشي تادفعو عل لالفساد في ضياع الوقت
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-5
14 - معطلاوي الجمعة 22 نونبر 2019 - 21:36
لا يوجد اي مناضل او محامي حر الكل يبحت عن مصلحته الشخصية ومصاءب قوم عند قوم فواءدو مشطبت دارها وبغات تشطب الجامع والمناضلون الاحرار هم وراء الجدار الرملي وبالخد الادنى للاجر كي ينعم المحامي بالامن لاكن المحامي لم ينتبه يوما الى هاؤلا الناضلون الحقيقيون الاحرار
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2
15 - شحيبر حفيد كبور الجمعة 22 نونبر 2019 - 21:38
بدل السخرية من تقارير هذه المنظمات وتكذيبها ,لماذا لا يتحرك السي الرميد ويفتح تحقيقا شفافا في كل ادعائتها وبحضور مراقبين دوليين ;وكشف وتعرية الكاذب ...!?نحن من نسيء لانفسنا وبلدنا بافعال لا تليق بنا .........لاننا نعين منافقين بالف قناع والف لسان حربايات على هيئة بشرية لا تملك ذرة صدق ولا مصداقية....!
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4
16 - ملاحظ مغربي الجمعة 22 نونبر 2019 - 21:48
الاخوان غالبا ما يجعلون من حقوق الانسان والديمقراطية مطية للوصول الى السلطة؟!
ثم متى كان دوو الفكر المتحجر يعترفون بحقوق الانسان؟
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2
17 - hitch الجمعة 22 نونبر 2019 - 21:48
Bien sûr amnestie n a aucune crédibilité .. pourquoi il parle pas de ce qui se passe au USA et la siufrance des minorités en chine en Europe aussi partout dans le monde .. il y a des discriminations partout.. mais c a ne veut pas dire que tout va bien au Maroc .
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-1
18 - Michel de Montaigne الجمعة 22 نونبر 2019 - 21:51
قال لينين: "عند الازمة تولد الطحالب"
حلل وناقش على ضوء ما تعيشه السياسة في مغرب اليوم.
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4
19 - مواطن الجمعة 22 نونبر 2019 - 21:52
من الذي نصدق الان المنظمات الحقوقية ام السيد الرميد الذي هو جزء من المنظومة الحكومية ،انا اعتقد ان هاته المنظمات لها من المصداقية ما يجعلنا نحترم تقاريرها ،ولكي لا ننسى فلها الفضل الكثير في فضح العديد من التجاوزات ولعل ابرزها سجن تازمامارت ،التي لامنيستي الكثير في فضح ماكان يخفى والسلام
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4
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